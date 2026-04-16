3年連続世界No.1光美容器ブランド「Ulike」「Rakuten GirlsAward 2026 S/S」に出展

ユーライクジャパン株式会社

家庭用美容機器メーカー「ユーライクジャパン株式会社」（本社：東京都港区、代表：高野 亮子）が展開する、家庭用光美容器3年連続世界No.1(*1)ブランド「Ulike（ユーライク）」は、2026年4月18日（土）に国立代々木競技場第一体育館にて開催される日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」にブース出展いたします。

「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」は、ファッションやビューティ、音楽、ライフスタイルなど、さまざまなカルチャーが集結するイベントです。Ulikeは本イベントへの出展を通じて、トレンド感度の高い来場者の皆さまに向けて、ブランドの世界観や製品の魅力を直接お届けするとともに、日常のセルフケアをより身近に、前向きに楽しんでいただく機会を創出します。

本出展では、Ulikeブースにご来場いただいた方に向けて、公式LINE登録でもらえる会場限定エコバッグをはじめ、ブース体験参加でもらえるUlikeオリジナル「双子のサフィくん」ぬいぐるみ、さらに人気製品「Ulike Air 10」やイベント限定の大幅割引クーポン、LED化粧ミラーなどが当たるガチャ企画を実施予定です。来場者の皆さまに、楽しみながらUlikeの世界観とブランドの魅力に触れていただける体験型ブースを展開します。

さらに、イベント開催にあわせて、Ulike楽天公式ストアでは「お買い物マラソン」セールも開催。人気製品を最大46％OFFで購入できるキャンペーンを展開し、会場とオンラインの両方でUlikeとの接点を創出してまいります。

この機会に、楽しみながらUlikeの製品やブランドの魅力をご体感ください。

＜「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER S/S」出展概要＞

イベント名：Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER S/S

開催日：2026年4月18日（土）

開場時間：13:00（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館

URL：https://girls-award.com/

＜ブース実施内容＞

Ulikeブースでは、来場者の皆さまにお楽しみいただける参加型企画を実施予定です。ブース内は、Ulikeの特長である「サファイア冷感技術」をテーマに、ひんやりとした涼やかさを感じられる空間演出を施しており、ブランドの世界観を視覚的にも体感いただけます。

また、会場では人気の光美容器3製品「Ulike Air 10」「Ulike AirPro S」「Ulike X+」を実際にお試しいただけるタッチ＆トライ体験もご用意し、それぞれの使い心地や特長をその場でご体感いただけます。

１.Ulike公式LINE登録で会場限定エコバッグをプレゼント

Ulike公式LINEにご登録いただいた方へ、会場内でのお買い物やサンプリングの

持ち運びにも便利な、Ulikeオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

トートバッグ

２.ブース体験参加でガチャコイン＆オリジナルぬいぐるみをプレゼント

ブース内コンテンツにご参加いただいた方には、ガチャ企画に参加できるコインに加え、Ulikeオリジナル「双子のサフィくん」ぬいぐるみをプレゼントいたします。

「双子のサフィくん」ぬいぐるみ

３.SNS投稿でガチャコインを追加付与

会場で撮影したブース写真や体験の様子をSNSに投稿いただいた方には、

追加でガチャコインを進呈いたします。イベントの思い出をシェアしながら、

さらにガチャ企画をお楽しみいただけます。

※ノベルティ・景品はいずれも数量限定、なくなり次第終了となります。

※実施内容は予告なく変更となる場合があります。

＜ガチャ景品内容＞

・1等：Ulike Air 10

・2等：Ulike AirPro S イベント限定大幅割引クーポン

・3等：LED化粧ミラー

・4等：Ulike Air 10 イベント限定大幅割引クーポン

・参加賞：ウェットティッシュ

3等：LED化粧ミラー

※景品はすべて先着順、なくなり次第終了となります。

＜楽天「お買い物マラソン」セール概要＞

開催期間：2026年4月14日（火）00:00～4月20日（月）23:59

内容：対象製品を最大46％OFFで販売

URL：https://www.rakuten.co.jp/ulike-store/

■Ulike商品のご紹介

ベストセラーモデル ＜Ulike Air 10 IPL光美容器＞

●ダブルランプ搭載、最大26J（*2）のハイパワー

●太く硬い毛のお手入れのための

「SHR（Strong Hair Removal）モード」（*3）搭載

肌への刺激を抑えながら、1週間で効果実感（*4）

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*5）

●90万回照射可能（*6）、ご家族でシェアしてもたっぷり使える

ハイパワーなメンズモデル ＜Ulike X + IPL光美容器＞

●最大28J（*2）のハイパワーで男性の剛毛も、1週間で効果実感

（*4）

●ハイパワーでも肌に優しい、

SHR（Strong Hair Removal）モード（*3）搭載

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*5）

●シンプル操作と高速自動連射で、時短ケア

●スキンセンサーにより肌色を識別！最大10段階の自動出力調整で

安心ケア

ロングセラーモデルが進化した新商品 ＜Ulike AirPro S IPL光美容器＞

●コスパよく2週間で効果実感（*4）

●コンパクトな軽量デザイン、りんご約1個分の軽さ

●前モデルAir Proからのアップデート！

SHR（Strong Hair Removal）モード（*3）搭載

●保冷剤やジェル不要！サファイア冷感技術で痛みレス（*5）

■全商品に搭載！特許取得の「サファイア冷感技術」で痛みレス（*5）を実現

Ulikeの光美容器にはすべて、高純度のA++級サファイアクリスタルを照射面に採用した独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載。照射部位をひんやり心地よく冷却することで、光を照射した時のバチンとした刺激や熱感を抑えた“痛みレス”（*5）を実現します。冷やしながら照射できるため、ケア前後の保冷剤や冷却ジェルは不要になり、快適で続けやすいムダ毛ケアを叶えます。

■3年連続世界NO.1（*1）光美容器ブランド「Ulike」

2013年に創業したUlikeは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載した“痛みレス（*5）なムダ毛ケア”に特に定評があり、2022年～2024年の光美容器の販売実績において世界累計販売台数を800万台（*7）を突破し、世界NO.1（*1）の実績を持ちます。これまでに1000件以上（*8）の特許を取得し、10年間以上にわたりムダ毛ケアを専門としたテクノロジーの研究開発にこだわり続けています。日本では公式サイトでの販売に加えて、全国の主要な家電量販店、ドン・キホーテ系列店でも販売を開始しております。

＜Ulike 公式オンラインストア＞

公式サイト ：https://jp.ulike.com/(https://jp.ulike.com/)

楽天市場 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/)

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/ulike/(https://www.amazon.co.jp/ulike/)

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial(https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial)

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ulike/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@ulikejp

＜公式SNS＞

Instagram @ulike.jp https://www.instagram.com/ulike.jp/(https://www.instagram.com/ulike.jp/)

X @Ulike_JP https://x.com/Ulike_JP(https://x.com/Ulike_JP)

Facebook @ulikejapan https://www.facebook.com/ulikejapan(https://www.facebook.com/ulikejapan)

YouTube @ulikejp https://www.youtube.com/@ulikejp(https://www.youtube.com/@ulikejp)

Ulike公式LINE https://lin.ee/Uzya6ey

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*1 フロスト＆サリバン調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。

2025年2月に実施された調査に基づく。

光美容器とは、レーザーやIPLといった技術を利用してムダ毛を処理する美容機器を指す。

*2 SHR（Strong Hair Removal）モード使用時。

*3 SHRモード：UlikeのSHR（Strong Hair Removal）モードとは、IPL蓄熱式照射技術を指す。

*4 週3回使用した場合。効果には個人差及び部位差があります。

*5 痛みの感じ方には個人差と部位差があります。

*6 当社の耐久性試験結果。

*7 当社調べ：2025年7月の自社統計情報に基づく。

*8 当社調べ：2025年12月の自社統計情報に基づく。