ファッション業界の卸売取引の64%が入金遅延を経験：資金繰り実態調査レポートを公開

調査実施の背景

ターミナル株式会社

ファッション業界の卸売取引では、展示会での受注から製造・納品・入金まで数ヶ月を要するのが一般的です。この長い商流サイクルは、特に中小規模の事業者にとって資金繰りの大きな課題となっています。

当社はBtoB ECプラットフォーム「TERMINAL」を通じてこれまでに1,200以上のブランドの受発注を支援する中で、取引データだけでは見えにくい「お金まわり」の実態を把握するため、本調査を実施しました。

調査結果から得られた重要なインサイトをレポートとして公開します。

調査を通じて得られた5つのインサイト

TERMINALについて

- 支払いが先・入金が後という構造的ギャップ、仕入れから入金までのタイムラグが、慢性的な資金不足を生む構造に- 64%が入金遅延を経験、売掛金が予定通りに回収できないリスクが日常化し、資金計画が立てにくい構造に- 資金調達手段は93%が銀行融資に一極集中、代替手段が浸透しておらず、急な資金需要に対応しにくい状況に- 新しい資金調達サービスに過半数が前向き、銀行融資一択の現状に対し、代替手段への潜在ニーズが明確に- 資金繰りに困った経験がある企業の約9割が新サービスに前向き、実際にペインを感じた層ほど、新たな資金調達の選択肢を求めているレポートを見る :https://order.the-terminal.jp/news/finance_survey_report

展示会開催、受発注管理など、ブランド・バイヤー双方のオペレーションをデジタル化。

洗練されたシステムと業界を熟知したパートナーが、業務効率化はもちろん、蓄積されたデータの活用を支援し、あなたのビジネスに新たな競争力をもたらします。

ファッション・ビジネスの未来はここに。

URL：https://order.the-terminal.jp/(https://order.the-terminal.jp/)

ターミナル株式会社について

会社名 ：ターミナル株式会社

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 SLACK SHIBUYA 501

代表者：代表取締役 伊奈亮輔

事業内容：TERMINALの開発・運用

URL：https://order.the-terminal.jp/company(https://order.the-terminal.jp/company)