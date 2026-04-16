【無料モニター募集】65歳以上の女性5名限定！歩行支援ロボット『歩行革命ギア　WIM S』を無料体験！2週間の特別モニター＆アンバサダープログラムを開始

株式会社グロービズ

歩行支援ロボット『歩行革命ギア WIM S』を展開する株式会社グロービズは、4月16日(木)より、製品の驚きの軽やかさを日常生活の中でじっくりとご体感いただける「2週間無料ホームモニター」の募集を開始いたします。

定価396,000円（税込）の最新デバイスを、ご自宅へ無償でお届け。さらに、モニター体験後に購入をご希望の方への特別な優待プログラムも実施いたします。

実施の背景

「まずは一度、使って体感していただきたい。その良さを心から納得した上で、末長くご愛用いただきたい。」

WIM Sが目指すのは、単なるデバイスの販売ではなく、あなたの「歩く喜び」を取り戻すことです。

「使ってみて、その価値を実感してから選んでほしい」。この事業の原点ともいえる想いから、今回の無償モニタープログラムは生まれました。私たちは「売ること」よりも先に「知っていただくこと」を大切にしています。ぜひ一度次世代の歩行体験をお楽しみください。

■ 65歳以上の女性限定：体験モニター豪華3大特典

１.【無償貸出】最新デバイス「WIM S」2週間ホームモニター

定価396,000円（税込）の最新機を、ご自宅へお届け。往復送料も弊社が負担いたします。

２.【モデルチャンス】「アマチュアシニアモデル」に起用

モニター体験後、ご希望の方はWIM Sの公式広告やSNSを彩る「アマチュアシニアモデル」への道も！

（※簡単な面接あり）

３.【特別優待】ご購入時の10％OFF

体験して気に入られた場合は、10%OFFの特別価格でご購入いただけます。

■ モニターの活動内容

モニターに選ばれた方には、日常生活の中で「WIM S」をご使用いただき、以下の2点をお願いしております。

難しい作業はなく、いつものお散歩を楽しみながら感想を教えていただく活動です。

日常シーンでのご使用とアンケート回答

スーパーへのお買い物、近所の公園へのお散歩、あるいは少し遠出するご友人とのランチやご旅行など。あなたの日常のあらゆる場面で「WIM S」を身に着けてみてください。

体験期間の終了後に、簡単なオンラインアンケート（もしくはお電話）にてお話をお伺いします。

「足が前に出る感覚はどうだったか？」

「いつもより遠くまで歩きたくなったか？」

「周りの方からの反応はどうだったか？」 など、あなただからこそ感じた「歩く喜びの変化」をぜひ率直に教えてください。

使用風景のデータ提供

WIM Sを着用して歩いている様子のデータを、弊社までお送りいただきます。

・30秒以上の動画 1本以上

または、

・お写真 3枚以上

（※お顔出しが難しい場合は、足元のみや後ろ姿でも構いません。ご提供いただいたデータは、公式SNSやWebサイト等でご紹介させていただく場合がございます。）

■ 募集方法

応募方法（選べる2つの方法）：

１. Instagramから手軽に

「WIM S公式アカウント」をフォローの上、DMで「モニター希望」とお送りください。

２. お電話から応募

下記専用ダイヤルにて、オペレーターが直接受付をいたします。

電話番号：03-6434-5490

モニター確定の際は5月2日(土)までに、ご連絡を差し上げます。

お届けについて： 受付完了後、ご自宅まで無償で製品を発送いたします。返却時も同封の伝票にて着払いで送るだけの簡単ステップです。

【ご応募の前に】

製品に関する最新情報は WIMS公式HPをご覧ください。

製品詳細はこちらから :https://www.globizwellness.com/

【注意事項】

権利と譲渡について

当選の権利はご本人様（65歳以上の女性）のみ有効とし、第三者への譲渡・転売、または換金はできません。

費用負担について

2週間の貸出料および往復の送料は無料です。ただし、日常の使用に伴う電気代や、お電話での応募・お問い合わせの際の通話料は、お客様のご負担となります。

安全上の配慮について

装着される方の身体状況や既往歴によっては、安全上の理由からモニター体験をお断りする場合がございます。その際の代わりの特典や金銭的補償はございません。

効果の表記について

本プログラムは「WIM S」による歩行体験をサポートするものであり、特定の疾患の完治や身体機能の劇的な改善を保証するものではありません。

返信期限について

当選通知後、1週間以内にご返信（またはお電話での確認）がない場合は、当選を無効とさせていただきます。

選考結果について

厳正なる選考の上、当選者様のみにご連絡いたします。落選の方への通知はございませんのでご了承ください。

なりすまし詐欺への注意

当選のご連絡は、Instagram公式アカウント @globiz_wellnessまたは、弊社お電話口からのみ行います。偽アカウントや不審な連絡には十分ご注意ください。

同意について

本キャンペーンにご応募いただいた時点で、全ての注意事項に同意いただいたものとみなします。

規約の変更について

当キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

プラットフォームについて

本キャンペーンはInstagram社（Meta社）およびFacebook社の提供・協賛によるものではございません。

■ 募集要項・スケジュール

・対象： 65歳以上の女性

・募集期間： 2026年4月16日(木) ～ 4月30日(木)

・オンライン（または対面）説明会： 5月第1週目

・モニター体験期間： 5月11日(月) ～ 5月24日(日)（２週間）

■「WIM S」の特長

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IIq79SOVKZk ]

特徴１.歩行リズムに寄り添い、自然な動きをサポート

WIM（ウィム）Sは歩行リズムに合わせて必要な瞬間だけ“そっと”アシスト。

歩き方や姿勢を意識しやすい状態へと導き、日常の歩行をより前向きな体験へとつなげます。

特徴２.約1.6kg驚くほど軽く、誰でも簡単装着

本体重量1.1kg 装着部分含む1.6kg。自然な歩行に邪魔にならない驚きの軽さ

特徴３.専用アプリで歩行状態・運動履歴を可視化

専用アプリでトレーニング履歴、運動プログラムの設定、歩行状態の分析データが確認できます。

特徴４.毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン

片手に入る手軽さ、外骨格は『普段着と合わせづらい・大げさ』であるという常識を覆したおしゃれなデザイン

特徴５.防水・防塵設計で安心の耐久性

防水・防じん国際規格IP65 認証を取得。雨・雪・微細粉塵が多い天気でも安心して使用できます。

『WIM Sの3つの秘密』はこちらから :https://greenfunding.jp/lab/projects/9294/なぜ”ラク”に歩けるのにトレーニングになるのか？

※本製品WIM Sは医療機器ではありません。

「サポートされている感じがすごいよくわかる！」人気YouTuber様からも驚きの声 WIM Sは、その革新的なテクノロジーとデザイン性をインフルエンサー様にもご紹介いただいています。

【ななすけの散歩録 】様とのタイアップ動画では、実際に製品を装着して歩く様子が公開され、「足の歩行に合わせて筋肉が支えられてる感じ！」と、その驚きと感動をリアルな言葉で伝えていただきました。

ぜひ、動画で「WIM S」がもたらす新しい歩行体験をご確認ください。

▼【ななすけの散歩録】様の動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2LjsOMpzJ8E ]

今回のモニター募集は、こうしたYoutuber様のレビューとは別に、普段の生活で使われる一般の皆様のリアルな声」を伺いたいという想いから企画いたしました。

■ ご愛用者様の声

※本製品WIM Sは医療機器ではありません。

製品仕様と構成

WIM S日本公式Webサイトはこちら :https://www.globizwellness.com/

※本製品WIM Sは医療機器ではありません。

■会社概要

株式会社グロービズ

株式会社グロービズは、食品・飼料・肥料・化学品を中心に、国内外のパートナーと連携しながら安定供給を行ってきたグローバル商社です。

創業以来、「求められる素材を、安心・安全な品質で確保し、安定供給する」ことを使命とし、韓国・ 中国・台湾・東南アジア・米国など、幅広い国・地域との取引実績を築いてきました。

単なる輸入商社ではなく、品質管理、法規対応、サプライチェーン構築までを一貫して担う実行力を強みとしています。

2026年より新たに立ち上げたウェルネス事業では、これまで培ってきたグローバルネットワークと信頼基盤を活かし、最先端テクノロジー製品の日本展開に挑戦します。

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町1-3 ヨシヤ日本橋ビル4階

代表者：代表取締役 ジョンヒョク

事業内容：食品原料・飼料原料の輸入販売

化学品・肥料・農業資材の輸入販売

福祉用具の輸入販売

設立日：2010年6月4日

株式会社グロービズ ホームページ :https://www.globizcorp.co.jp/