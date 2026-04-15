時給2ドルの破壊力：ヒューマノイドロボット市場が自動車と並ぶ巨大産業に

本リリースのサマリー

株式会社ローランド・ベルガー

2026年4月15日（東京）‐ 欧州最大級の経営コンサルティングファームである株式会社ローランド・ベルガー（グローバル本社：ドイツ、ミュンヘン 日本法人代表取締役：大橋譲 以下、ローランド・ベルガー）は、最新レポート「ヒューマノイドロボット2026：新市場へ向けた潮目（Humanoid Robots 2026 - The Convergence Moment for a New Market(https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Humanoid-robots-why-the-convergence-moment-is-now.html)）」を発表しました。

ヒューマノイドロボットは、現在、プロトタイプ段階から産業規模での展開が始まろうとしている注目市場です。本レポートでは、市場ポテンシャル、ヒューマノイドロボティクスの経済性、スケーリングのための技術的・規制的前提条件を分析結果をまとめています。調査は、市場インタビュー、モデリング、ローランド・ベルガーの内部データに基づいて実施され、地域エコシステムや最初の産業用途も検証しています。

本レポートによると、AIとロボティクスハードウェアの進歩により、将来的にはヒューマノイドロボットが約2米ドル／時間の運用コストで稼働できるようになると指摘しています。これは、高賃金国においてヒューマノイドロボットが競争力を持ち、技能労働者不足を解消するだけでなく、新産業を創り出すことを意味しています。

また、ロボティクスメーカーは2035年までに3,000億米ドルの売上を達成でき、楽観的なシナリオでは7,500億米ドルに達する可能性もあります。さらに、2050年には市場規模が4兆米ドルに達し、自動車産業に匹敵する規模にまで発展する見込みです。

この領域では、中国が先行しており、量産・実装に重きをおきながら着実に好循環をもたらすエコシステムを構築しています。米国もAI・ソフトウェア技術起点で、より高度なR&Dを推進しつつあります。

日本がこの成長の恩恵を最大限に享受するためには、ソフトウェアアーキテクチャ、データ基盤、サプライチェーン、規制枠組みをエコシステムとして早急に整備することが不可欠です。米中に並び、独自性ある尖った産業エコシステムを創り出せなければ、市場成長に伴う経済効果は域外に流出することが必至な情勢です。これは、過去日本の製造業・産業界が苦汁をなめてきた現象と同じといえます。

ローランド・ベルガーのシニアパートナーで、産業財チームのグローバル共同統括兼アジア地域責任者を務める五十嵐雅之は、次のように述べています。

「ヒューマノイドロボットを「夢の技術」と語る時代は終わり、実際に現場で試して教えて使いこなす時代にシフトしつつあります。

製造業に限らず、小売・サービス産業でも、日本の強みは現場力を支える人材と組織能力にありますが、ロボット普及がその強みを破壊してしまうリスクを否定できません。ただ見方を変えれば、ヒューマノイドロボットは、ヒト向けに設計された強い現場を維持したまま、効率化と高度化を同時に実現できる技術と捉えることもできると考えます。

中国・米国・欧州が先行しつつある中、精密部品やアクチュエータ、量産技術といったモノづくり力を梃子に、「現場」をデータ化・蓄積・分析し、実効性を高めていく不断のカイゼンに挑戦し続けられるかが、いま我が国産業界に問われています。

ローランド・ベルガーでは、自動車・産業財など製造業における豊富な知見と、グローバルでのAI・ロボット活用の実績を背景に、今後もヒューマノイドロボット市場におけるエコシステム構築や事業機会創出、高付加価値ユースケースの創造などを支援していきます。」

本調査のハイライト

主なポイント

- ヒューマノイドロボットが約2米ドル／時間で運用可能な世の中が到来する目途が立ちつつあるなか、2050年には自動車産業に匹敵する4兆米ドル規模になり、特に製造業と物流業に革新的なインパクトをもたらす見通し- ハードウェアはすでに商用化直前のステージまで到達している。ソフトウェア、データ基盤、サプライチェーン、規制がネックとなっているが、残こされた課題は少なくなりつつある- 日本企業が、この事業機会や活用効果を享受するには、数々の現場力を駆使して、如何に早く動きはじめ、エコシステム構築のイニシアティブを取れるかにかかっている

バリューチェーン全体で数十億ドル規模の機会

ヒューマノイドロボットは、ロボット本体を超えて、モーター、メカニクス、センサー、エレクトロニクス、生産設備など、既存の産業能力に大きく依存する複雑なバリューチェーンを通じて新たな販売市場を創出すると予想されます。

完全自律型の生産タスクを担うには、バリューチェン全体でさらなる進歩が求められます。ハードウェアはすでに高度な段階にありますが、複雑なシステムが時に過酷な生産環境での連続運転に耐えられるように、ソフトウェア、サプライチェーン、規制面で徐々に成熟が進行している段階です。初期的には、荷物の開梱や運搬など、明確に定義された反復的な用途で活用されるでしょう。ソフトウェアの成熟度が高まるにつれて、対応可能なタスクの範囲も拡大していきます。

新たな安全基準と法整備が必要

既存の安全基準は、従来型の囲い込み型自動化向けに設計されています。ヒューマノイドロボットは、人間と同じ空間で動的に作業するため、新たな試験・認証手法や法整備が必要です。

日本は独自のエコシステム構築が急務

日本は、自動車製造、機械工学、自動化分野で強力な産業基盤を持っていますが、投資、規模、スタートアップエコシステムは米国や中国に遅れをとっています。迅速なスケール化に向けた取り組みの進展が求められます。

最新レポート（英文）は「ヒューマノイドロボット2026：新市場へ向けた潮目（Humanoid Robots 2026 - The Convergence Moment for a New Market）(https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Humanoid-robots-why-the-convergence-moment-is-now.html)」は、弊社ウェブサイトからご覧いただけます。

ローランド・ベルガーについて

ローランド・ベルガーは、世界有数の戦略系経営コンサルティングファームとして、幅広い業界と手法に対応するサービスをご提供しています。本社をドイツのミュンヘンに置き、1967年の設立以来、あらゆる業界における、変革、イノベーション、そしてパフォーマンス向上における専門性と実行力に高い評価と信頼を得ています。すべてのクライアント支援でサステナビリティを両立させる理念を持ち、持続的な企業および経済の発展の貢献に取り組んでいます。

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