【2026年4月】フリーランス案件の単価における市場動向【フリーランスボード】

INSTANTROOM株式会社

INSTANTROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根弘介）が運営する、フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「フリーランスボード（https://freelance-board.com）」は2026年4月のフリーランス案件の単価における市場動向の調査結果を発表いたします。

◆数字で見る「フリーランス市場動向」

フリーランスボードでは2026年4月8日時点の468,159件の掲載案件を対象に開発言語・フレームワーク・職種別の月額平均単価を調査いたしました。また、調査結果をもとにした現時点でのITフリーランス市場の状況、今後の市場動向の予測も記載しております。

■フリーランス案件の月額平均単価

2026年4月のフリーランス案件の月額平均単価は76.2万円、最高単価は295万円です。

また、フリーランス案件のリモートワーク比率はフルリモートが26.8%(前月比±0%)、一部リモートが56.4%(前月比-0.2%)、常駐が16.8%(前月比+0.2%)です。

▼掲載中のフリーランス案件はコチラから

https://freelance-board.com/jobs

▼『【2026年4月】フリーランス市場月額単価の動向』の詳細はコチラから

https://freelance-board.com/journals/detail/976

▼【2026年4月】フリーランス市場動向を動画で公開中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0HZQdjyjjGE ]

■開発言語別の月額平均単価

開発言語別の月額平均単価について説明いたします。

開発言語に関して、月額単価の多くは2026年3月と比較して上昇しています。

月額平均単価が最も高い開発言語は「Rust」で84.2万円（前月比+2千円）です。

Rustはメモリ安全性が高く、並行プログラミングをサポートし、パフォーマンスに優れているなどの特徴がある開発言語です。

続いて2位は「Scala」で83.6万円（前月比+2千円）です。

Scalaはオブジェクト指向と関数型プログラミングを融合していることやJVM上で動作しJavaとの互換性が高いことなどの特徴がある開発言語です。

■フレームワーク別の月額平均単価

フレームワーク別の月額平均単価について説明いたします。

フレームワークに関して、月額単価の多くは2026年3月と比較して上昇しています。

月額平均単価が最も高いフレームワークは「RSpec」で84.3万円（前月比±0千円）です。

RSpecは実装とテストを分離でき、自然言語に近い記述が可能などの特徴があるフレームワークです。

続いて2位は「Ruby on Rails」で83.9万円（前月比+1千円）です。

Ruby on Railsは規約重視で開発の生産性を高められ、豊富なライブラリを利用できる特徴があるフレームワークです。

▼『【2026年4月】フリーランス市場月額単価の動向』の詳細はコチラから

https://freelance-board.com/journals/detail/976

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は47万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「Freelance Board(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「Freelance Base(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「Engineer DASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）