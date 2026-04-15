次世代レーザーRTK「Mercury」を発表

ジオサーフ株式会社

ジオサーフ株式会社（本社：東京都大田区、以下GEOSURF）は、ComNav Technology Ltd.が開発した新世代GNSS受信機「Mercury Laser RTK」に関する情報を発表いたします。本製品は、GNSS・IMU・レーザー・カメラを統合した革新的な測位ソリューションであり、従来の測量スタイルを大きく変革する可能性を持つ新製品です。

■ Mercury Laser RTKの概要

「Mercury」は、測量ポールやデータコレクタに依存しない“ポールフリー測位”を実現した新しいコンセプトのGNSS受信機です。K9チップをベースとした高性能GNSSエンジンとIMU、さらにレーザーおよびカメラを融合することで、現場作業の効率化と安全性向上を同時に実現します。

■ 主な特長

● ポール不要の新しい測量スタイル

ポールや外部端末を使用せず、単体でRTK測位が可能。

建設現場や都市部など、従来困難だった環境での作業効率を大幅に向上します。

● レーザー＋カメラによる直感的な測位

50mレーザーと長焦点カメラを搭載し、「見た場所をそのまま測る」直感的な操作を実現。

● Auto-IMUによる自動傾斜補正

最新鋭のIMUにより、移動中でも自動的にキャリブレーションを実行。

最大120°（垂直に対して60°）の傾斜補正に対応し、作業負荷を軽減します。

● フルコンステレーション対応

1590チャンネルでGPS・GLONASS・BeiDou・Galileoなどを同時受信し、高い測位安定性を実現。

● ハンドヘルド設計による高い機動性

軽量・コンパクトな設計により、森林・都市・インフラ現場など多様な環境でのモバイル計測に最適です。

■ GEOSURFの役割について

GEOSURFは本製品において、ComNav Technology Ltd.より「Mercury Laser RTK Global Chief Experience Officer」として任命されており、実環境での検証・評価およびフィードバックを通じて製品開発に参画しています。日本市場における実運用ノウハウをもとに、製品の完成度向上およびグローバル展開に貢献してまいります。



■ 今後の展開

Mercury Laser RTKは現在、各種フィールドテストおよび評価が進められており、正式な製品リリースおよび販売時期については今後順次発表予定です。GEOSURFでは、測量・建設・森林分野における次世代測位ソリューションとして、本製品の市場展開を推進していきます。



■ ジオサーフ株式会社について

ジオサーフ株式会社（英語名：GEOSURF CORPORATION）は、2002年2月設立、GNSS受信機、ドローン、LiDARソリューション、精密農業ソリューションなどを含む測位・計測機器およびそれら関連ソフトウェアの販売・サポート、そして開発を手がけています。国内外の先進的な測位・計測技術を日本市場に提供し、測量、建設、林業、農業などの幅広い分野において、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。