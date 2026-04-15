強い商品コンセプト作りと社内外をうまく動かすリサーチ＆企画の判断基準の考え方　オンラインセミナー5月21日開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年5月21日開催 商品コンセプト作りとリサーチ＆企画の判断基準の考え方

大手日用品メーカー（ライオン）で28年間のマーケティング実務を積み、その後12年間の大学での実践研究を重ねた講師が、「商品企画」をテーマに実務直結の内容を解説します。



セミナーのポイント

１. "人を動かす"商品企画の進め方

良い商品企画には、生活者に「買いたい・使いたい」と思わせるだけでなく、社内の上層部・営業・取引先にも納得して動いてもらう必要があります。そのカギとなるのが「共感」の獲得。アイデアの面白さだけでは不十分で、ロジカルな展開と仕組みが求められます。具体的な事例を交えながら解説します。



２. ブレない判断基準とリサーチの進め方

「基準が曖昧」「毎回判断の軸が変わり、検証できない」という現場の悩みに応え、実際に大手メーカーで基準作りを行った事例をもとに、意思決定をスムーズに進めるためのリサーチ活用法をお伝えします。

講師：丸山 泰 オフィスまる。代表

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006586post_214.php

日用品メーカーLION（ライオン） マーケティング実務経験：28年

熊本県立大学 教授 教育研究経験：12年

企業での開発＆マーケティング実務を28年、大学でマーケティングやマネジメントの理論研究を12年、実践と理論の両輪からマーケティングにアプローチ。1985年東京工業大学大学院（理工学）を卒業後、ライオン(株)に入社。開発研究所で５年勤務後、マーケティング職に異動、マーケティング部門で市場リサーチ、商品企画、ブランドマネージャー、事業部長等を歴任。2013年より熊本県立大学総合管理学部教授。2025年3月定年退官。その間、企業や組織のマーケティングや人材育成に関わる多くのセミナーや講座を実施。2025年、マーケティング工房 オフィスまる。設立。

セミナープログラム：

１．商品企画が進まない、よくある事象と原因

１）着目したアイデアに自信が持てない、生活者に響かない

２）社内、社外の関係者の理解と支援がなかなか得られない、説得できない

３）【壁１.】 生活者の共感と動機を喚起する強い商品コンセプトができない

４）【壁２.】 社内の意思決定がうまく行かない、リサーチが有効に使えていない

２． 「生活者」を動かす！ 共感とアイデアで動かす、強い商品コンセプトのつくり方

１）商品コンセプトは、人（ターゲット）を動かすシナリオが必要

★事例で理解する 商品コンセプトのフォーマットとその内容

２）コンセプトに必ず含むべき、5つのポイント

１.ターゲット ２.インサイト ３.RTB ４.ベネフィット ５.生活者目線でのカテゴリー

３）RTBで人を動かすための「（生活者を）洞察する」ポイント

４）ストーリーのポイントは「共感情報」

～人は共感で動く～

３．「社内外」をうまく動かす！ リサーチの設計と活用

１）生活者のマスクドニーズ（隠れたニーズ）と生活の共感を探り出せ

～徹底した生活密着リサーチから、観察によるメンタルモデルを発見

２）社内外の理解は、アイデアではなく、そのストーリー＆ロジックで獲得せよ

～リサーチによる“状況証拠”の積み上げが、ストーリーとロジックを強くする

３）エビデンスベースで行うためのC（コンセプト）/P（パフォーマンス）テスト

～社内の経験や知見を活かして、より確率の高い判断へ



４．成功確率を高める商品企画サイクル、プロセスのデザインについて

１）商品企画をマネジメントするための、意思決定フローとリサーチ体系

２）★実際の事例：商品開発体系（ブランドマネジメント＆リサーチ体系）の紹介

～意思決定の精度を高め、組織の成功確率を高める

【参考】 よくある商品企画のリサーチの悩みと対策について

１.ｎ数はどう設定する？

２.判断の基準値の設定

３.リサーチ会社へのオーダー

開催概要：

開催日時2026年5月21日（木）13:00~17:00 ※期間限定アーカイブ視聴が可能です

開催方法：オンラインセミナー

受講料：お一人様 33,000円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006586post_214.php

マーケティング研究協会



【主催】

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/