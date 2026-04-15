強い商品コンセプト作りと社内外をうまく動かすリサーチ＆企画の判断基準の考え方　オンラインセミナー5月21日開催　株式会社マーケティング研究協会

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株式会社マーケティング研究協会

2026年5月21日開催 商品コンセプト作りとリサーチ＆企画の判断基準の考え方

大手日用品メーカー（ライオン）で28年間のマーケティング実務を積み、その後12年間の大学での実践研究を重ねた講師が、「商品企画」をテーマに実務直結の内容を解説します。



セミナーのポイント


１. "人を動かす"商品企画の進め方


良い商品企画には、生活者に「買いたい・使いたい」と思わせるだけでなく、社内の上層部・営業・取引先にも納得して動いてもらう必要があります。そのカギとなるのが「共感」の獲得。アイデアの面白さだけでは不十分で、ロジカルな展開と仕組みが求められます。具体的な事例を交えながら解説します。



２. ブレない判断基準とリサーチの進め方


「基準が曖昧」「毎回判断の軸が変わり、検証できない」という現場の悩みに応え、実際に大手メーカーで基準作りを行った事例をもとに、意思決定をスムーズに進めるためのリサーチ活用法をお伝えします。


詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006586post_214.php

講師：丸山 泰　　　オフィスまる。代表


日用品メーカーLION（ライオン） マーケティング実務経験：28年
熊本県立大学　教授　教育研究経験：12年
企業での開発＆マーケティング実務を28年、大学でマーケティングやマネジメントの理論研究を12年、実践と理論の両輪からマーケティングにアプローチ。1985年東京工業大学大学院（理工学）を卒業後、ライオン(株)に入社。開発研究所で５年勤務後、マーケティング職に異動、マーケティング部門で市場リサーチ、商品企画、ブランドマネージャー、事業部長等を歴任。2013年より熊本県立大学総合管理学部教授。2025年3月定年退官。その間、企業や組織のマーケティングや人材育成に関わる多くのセミナーや講座を実施。2025年、マーケティング工房 オフィスまる。設立。


セミナープログラム：


１．商品企画が進まない、よくある事象と原因


１）着目したアイデアに自信が持てない、生活者に響かない
２）社内、社外の関係者の理解と支援がなかなか得られない、説得できない
３）【壁１.】　生活者の共感と動機を喚起する強い商品コンセプトができない
４）【壁２.】　社内の意思決定がうまく行かない、リサーチが有効に使えていない



２． 「生活者」を動かす！　共感とアイデアで動かす、強い商品コンセプトのつくり方


１）商品コンセプトは、人（ターゲット）を動かすシナリオが必要
　　★事例で理解する　商品コンセプトのフォーマットとその内容
２）コンセプトに必ず含むべき、5つのポイント
　　１.ターゲット ２.インサイト ３.RTB ４.ベネフィット ５.生活者目線でのカテゴリー
３）RTBで人を動かすための「（生活者を）洞察する」ポイント
４）ストーリーのポイントは「共感情報」
　　～人は共感で動く～　



３．「社内外」をうまく動かす！　リサーチの設計と活用


１）生活者のマスクドニーズ（隠れたニーズ）と生活の共感を探り出せ
　　～徹底した生活密着リサーチから、観察によるメンタルモデルを発見
２）社内外の理解は、アイデアではなく、そのストーリー＆ロジックで獲得せよ
　　～リサーチによる“状況証拠”の積み上げが、ストーリーとロジックを強くする
３）エビデンスベースで行うためのC（コンセプト）/P（パフォーマンス）テスト
　　～社内の経験や知見を活かして、より確率の高い判断へ



４．成功確率を高める商品企画サイクル、プロセスのデザインについて


１）商品企画をマネジメントするための、意思決定フローとリサーチ体系
２）★実際の事例：商品開発体系（ブランドマネジメント＆リサーチ体系）の紹介
　　～意思決定の精度を高め、組織の成功確率を高める
　　【参考】 よくある商品企画のリサーチの悩みと対策について
　　１.ｎ数はどう設定する？
　　２.判断の基準値の設定
　　３.リサーチ会社へのオーダー


開催概要：


開催日時2026年5月21日（木）13:00~17:00　※期間限定アーカイブ視聴が可能です


開催方法：オンラインセミナー


受講料：お一人様　33,000円（税込）


詳細を見る :
https://www.marken.co.jp/seminar/006586post_214.php



マーケティング研究協会


【主催】


株式会社マーケティング研究協会


マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。


上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。



●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール
https://www.marken.co.jp/seminar/



【会社概要】


株式会社マーケティング研究協会


105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F


代表取締役：平林 信吾


事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業


設立： 1962年


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