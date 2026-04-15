「装う」から「整える」へ。現代人の状態管理に特化したウェルネスフレグランス『LAURASIA』本格始動。

株式会社アトモスフィア

次世代の食文化創造に挑戦する「eat creator（イートクリエーター）」から派生したATMOSPHERE INC.（アトモスフィア、本社：東京都中央区）は、心と体に寄り添う「お守りとしての香り」を届けるウェルネス・フレグランスブランド『LAURASIA（ローラシア）』を本格始動いたします。



招待制にて先行実施してきた体験型サービス「Scent Counseling」の予約受付を、5 月13 日（水）

より紹介制にて正式に開始いたします（\29,700・税込）。この体験に続き、心身の状態に合わ

せて使い分けるロールオンフレグランス3 種（TERRA / SANCTA / PAUSE / 各\11,000・税込）

を6 月より発売いたします。

https://laur.asia/(https://laur.asia/)

LAURASIAの3つの特徴

1. 伝統と科学の融合による「状態管理」のアプローチ

世界各地で精神と身体の調整に用いられてきた植物の長い経験知（伝統）を起点としながら、現代の

神経科学の知見（科学）と照らし合わせて配合を設計しています。

2. 希少な天然香料と、誠実な情報開示

使用する精油は、環境に配慮して調達された高品質な天然香料を厳選。香りの効能を過剰に謳わず、

素材の背景や配合の考え方をできるだけ開示する透明性を大切にしています。

3. 現代の「お守り」としてのデザイン

常に持ち歩けるサイズ感と、生活空間にノイズを与えないミニマルなデザイン。香りを纏う行為自体が、自分と向き合うスイッチとなるよう設計されています。

情報過多な現代における「香りで整える」という新しい選択肢

香りはこれまで、他者に向けた印象をつくるための「装う」道具として使われてきました 。しかし、情報過多で常に何かに接続されている現代において、私たちが真に必要としているのは、外に向けるのではなく、自分自身の内側に届き、状態を「整える」ためのアプローチです。

視覚や聴覚の情報が脳の中継点を経由して思考や判断の領域へ送られるのに対し、嗅覚は唯一、感情

や記憶を司る「大脳辺縁系」へと直接届きます。「香りは言葉より先に届く」という脳科学的な構造に着目し、LAURASIA は、植物が持つ力を東洋と西洋の知見から見つめ直しました。

無意識の緊張や言語化できない疲労に対して、必要な香りを「選ぶ」という小さな行為が、自分の内

側への注意を促し、意識と無意識の間に静かな通路を開きます。LAURASIAは、処方でも管理でもなく、日々の選択として香りを持つことを、次の時代のウェルネスのかたちとして提案します。

Scent Counselingとは

香りを「選ぶ」のではなく、香りを通じて「今の自分に触れる」時間。

この体験では、思考を手放し、今の自分の反応に向き合うことから始まる。嗅覚は、感情や記憶を司る

領域に直接届く感覚のひとつといわれており、その特性を背景に、言葉になる前の感覚へと静かに入っ

ていく。

理由は説明できない。それでも、なぜか自分の中に残る香りと出会う瞬間がある。

その香りは、処方として調合され、ボトルに言葉が刻まれて手元に残る。いつでも取り出せる、お守り

のような存在として。

Scent Counseling は、紹介制にて受け付けています。



日常における接続：ロールオンフレグランス

Scent Counseling の体験から生まれた、日常の中で状態を整えるための入口として、ロールオンフレグランス3 種（TERRA /SANCTA / PAUSE）を提供します。付けるという小さな行為を、状態の切り替えのリチュアルとして設計しました。

第一弾として発売するのは、現代人の抱える特有の状態（揺らぎ、過剰なノイズ、デジタル疲労）にアプローチし、なりたい状態に合わせて選ぶ3 つのロールオンフレグランスです。「付ける」という行為そのものを切り替えのスイッチ（リチュアル）とするため、手首や首筋に直接乗せやすいロールオン形式を採用しました。

1. TERRA（テラ）

・テーマ：「整える、落ち着く、自分に戻る」

・こんな時に：忙しさの中で見失いがちな自分の重心を、静かに取り戻すための処方。

・香調：アーシー・ウッディ・スパイシー

・主要精油：ヒノキ、シベリアンパイン、レモン、バルサムペルー、

パチュリ、クローブリーフ、ホーウッド、イランイラン

・特徴：日本の森を思わせるヒノキが深い呼吸へと誘い、パチュリの温かく土っぽい甘さがグラウンディングの土台をつくります。

2.SANCTA（サンクタ）

・テーマ：「澄む、静まる、内側へ向かう。」

・こんな時に：就寝前や瞑想のひととき、外からのノイズを遮断し、自分だけの静かな時間を持ちたい時に。

・香調：フローラル・ウッディ・スパイシー

・主要精油：ホーウッド、パルマローザ、ベルガモット、カルダモン

・特徴：外からの刺激が多すぎる時、感情が揺れ動く時に、穏やかに介入し自分自身を受け入れるための処方。ホーウッドの深く穏やかな香りと、パルマローザの柔らかなフローラルが心をそっと包み込みます。

3. PAUSE（ポーズ）

・テーマ：「抜ける、冴える、凛とする」

・こんな時に：長時間のPC作業後や、行き詰まりを感じた時、視界と頭をクリアにし、集中力を取り戻したい時に。

・香調：フレッシュ・ウッディ・アーシー

・主要精油：シダーウッドアトラス、ユーカリラディアータ、リッツァクベバ、ビターオレンジ、パチュリ、ペパーミント、バルサムペルー、レモングラス

・特徴：画面から目を離せない、呼吸が浅いといった状態を強制的に解除するための処方。ペパーミントが瞬時に「開く」信号を送り、ユーカリラディアータが深い呼吸を取り戻させます。

フラッグシップストア：時間の積み重なった場所「日証館」

LAURASIAは、東京・日本橋兜町に建つ1928年竣工の歴史的建造物「日証館」にフラッグシップストアを構えています。高い天井、石の質感、使い込まれた建具が醸し出す静けさと、現代の速度とは違う「時間の質」が、ブランドの思想と深く響き合います。足を踏み入れた瞬間から整いはじめる、空間そのものがLAURASIAの体験の一部です。

【店舗情報】

・所在地：東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館 1F

・サービス：〈Scent Counseling（セント カウンセリング）〉

・内容：約60 分の対話を通じたパーソナルな香りづくり体験＋パーソナルフレグランス（ルームミスト）

・価格：\29,700（税込）

・開始：招待制にて先行実施。5 月13 日（水）より紹介制にて正式受付開始。

・予約方法：4 月17 日（金）よりオフィシャルサイトの問い合わせフォームより受付

〈Scent Branding（セント ブランディング）〉

・商業施設・オフィス・宿泊施設に向けた空間調香サービス

【製品概要】

・製品名：LAURASIA リチュアル・ロールオン（TERRA / SANCTA / PAUSE）

・発売時期：2026 年6 月より発売

・価格：各\11,000（税込）

・容量：各10ml

・販売チャネル：LAURASIA オンラインストア（現在、準備中でございます）、LAURASIA フラッグシップストア（日本橋兜町 日証館）



■運営会社について：食の世界から香りの領域へ

ATMOSPHERE INC.（アトモスフィア）

LAURASIAは、オリジナルフレグランスブランドや空間調香の企画開発を行う「ATMOSPHERE INC.」が展開しています。

ATMOSPHERE INC.は、次世代の食文化創造に挑戦するシェフやパティシエといったクリエイターが集う「eat creator（イートクリエーター）」から派生した、香りの領域に特化したチームです。「eat creator」は、日本橋兜町のレストラン「Neki（ネキ）」やパティスリー「ease（イーズ）」、ショコラトリー「teal（ティール）」など多数のブランドを展開してきました。

食の世界で培われた感性と探究心をもって、香りがもたらす心身への作用や文化的背景を深く研究し、食を媒介としながら、さらに幅広い領域で現代のライフスタイルに寄り添う新たな価値を創造していきます。

HP：https://laur.asia/

Instagram：laurasia.kabutocho

＜会社概要＞

株式会社ATMOSPHERE

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区日本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

事業内容：空間調香の企画・開発・販売・サブスクリプション提供、オリジナルフレグランスブランドの企画・開発・販売・運営、調香・レシピ開発を含む商品プロデュース、他社ブランドにおける商品企画・ディレクション、製造委託・プロモーション支援などのプロデュース業務

■ 株式会社eat creatorについて

これまでにない新しいアプローチで次世代の食文化創造に挑戦を続ける、フード・インキュベーターです。食とフードホスピタリティの分野で、さまざまなパートナーとともに文化とコンテンツ、そして仕組みをつくること。そのために、各分野で活躍する新進気鋭のシェフを当社スタッフに揃え、場所、ビジネスへの投資と育成、価値観の提案をしています。

＜会社概要＞

社名：株式会社eat creator

設立：2019年1月

代表：代表取締役 永砂 智史

所在地：東京都中央区日本橋兜町6-7 兜町第7平和ビル 1F

資本金：1億円

事業内容：飲食業態の企画・開発・運営、研究開発・インキュベーション、食のリテラシー向上に関わる業務

公式HP：https://www.ec-corp.jp/