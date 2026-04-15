映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』とラフォーレ原宿コラボ企画映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』× Laforet HARAJUKU

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』と、森ビル株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：辻 慎吾）が運営する商業施設「ラフォーレ原宿」とのコラボレーション企画「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』× Laforet HARAJUKU」を2026年4月25日（土）より5月31日（日）まで開催することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本企画では、「原宿のカルチャー」を取り入れた注目ブランドとのコラボ商品や飲食店舗とのコラボメニュー、POP UP SHOPの展開をはじめ、館内を回遊するデジタルスタンプラリー、コラボビジュアルを使用した装飾など、作品の世界観を楽しめる多彩な企画を展開いたします。

また、POP UP SHOPにてグッズ購入特典としてコラボ限定オリジナルショッパーの配布 や、館内でのお買い物を通じて参加できるマストバイキャンペーンなども予定しており、施設全体で映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』とのコラボをお楽しみいただけます。

記

■コラボ企画概要

＜キービジュアルイメージ＞

・タイトル：映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』× Laforet HARAJUKU

・開催期間：2026年4月25日（土）から5月31日（日）

・主催・企画：株式会社Creative Plus

・協力：森ビル株式会社

・特設サイト：2026年4月17日（金）公開予定

・コラボ公式X（旧Twitter）：https://x.com/hypnosismic_LFT (＠hypnosismic_LFT)

■本企画の“みどころ”

＜１.ブランドコラボ商品の販売＞

「ラフォーレ原宿」館内にて、注目ブランドと『ヒプノシスマイク』がコラボレーションしたアイテムを展開予定です。原宿らしいファッション性の高いコラボ商品をお楽しみいただけます。

■アクロトーキョー。（B1F）

お洒落なスカーフを6種展開！

使うも良し！飾るも良しなデザイン性のあるコラボ商品となっています。

アイテム：スカーフ（90×90cm）

1枚：5,500円（税込）

■中央町戦術工芸（チュウオウチョウセンジュツコウゲイ）（B0.5F）

中央町戦術工芸ならではの原宿感溢れるバッグチャーム！

アイテム：バッグチャーム

1個：7,700円（税込）

■RAVEL Creators Market（ラヴェルクリエイターズマーケット） （B1.5F）

コラボ限定のリングとブレスレットが登場！

各アイテム、ディビジョン別に各6種ご用意。日常使いもできるアイテムとなっています！

アイテム（左）：レザーリング アイテム（右）：レザーブレス

1個：4,950円（税込） 1個：8,250円（税込）

※コラボ商品ご購入の方限定特典

＜特典ハンドタオル全6種（イメージ）＞

対象商品をご購入いただいたお客様には、描き起こしイラストを使用したオリジナルハンドタオルを１枚プレゼントいたします。

※特典はランダムでのお渡しとなります。

※対象商品1点につき1枚お渡しいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

＜２.期間限定コラボメニュー＞

コラボ開催期間限定で、コラボメニューを販売します。見た目にも楽しく、味覚でもお楽しみいただける内容を予定しております。

■MILK MILK MILK！（ミルク ミルク ミルク！） （２F）

MILK MILK MILK！看板メニューのミルクボトルが、ディビジョン別に6種登場。専用ボトルにはオリジナルラベルに加え、ディビジョン別トレーディングアクリルチャームも付いてくる！この機会をお見逃しなく！

商品価格：イートイン1,375円（税込） テイクアウト 1,430円（税込）

■ovgo Baker Meiji St.（オブゴベーカー メイジストリート） （２F）

6種のカップケーキを期間限定で販売！描き起こしイラストを使用したピックやディビジョンロゴのカップシールなどの装飾付き。

味も見た目も美味しいカップケーキ是非ご賞味あれ。

商品価格：イートイン950円（税込） テイクアウト 930円（税込）

※コラボメニューご注文の方限定

＜オリジナルコースター全18種（イメージ）＞

コラボメニューをご注文のお客様には、描き起こしイラストを使用したディビジョン別オリジナルコースターを1枚プレゼントいたします。

※特典はランダムでのお渡しとなります。

※対象メニュー１品につき1枚お渡しいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

＜３.デジタルスタンプラリー／ARフォト＞

「ラフォーレ原宿」館内6カ所に掲出されたポスターを巡り、スタンプを集めるデジタルスタンプラリーを実施いたします。

各スポットのスタンプをすべて集めると、コラボ限定デザインのデジタル特典をお楽しみいただけます。

コンプリート特典はキャラクター別待ち受け画像（壁紙）を複数ご用意しており、お好きなデザインを1種お選びいただけます。

スタンプラリーは何度でも参加可能で、期間中は毎日ご参加いただけます。繰り返しご参加いただくことで、複数の特典を取得することも可能です。

さらに、スタンプを獲得すると、描き起こしキャラクターとのARフォト撮影もお楽しみいただけます。

・開催期間：4月25日～5月31日まで

・コンプリート特典

キャラクター別 待ち受け画像（壁紙）

※複数デザインの中から特典を1つお選びいただけます。

※複数のコンプリート特典を取得可能です！

・参加費：無料

※交通費・通信料等はお客様負担となります。

※ログインには、メールアドレスもしくはLINEのアカウントが必要となります。

※詳細は4月17日公開予定の特設サイトをご覧ください。

＜４.POP UP SHOP＞

5Fの「MAKE THE STAGE」にて開催するPOP UP SHOPでは、オリジナル描き起こしイラストを使用したコラボグッズを販売いたします。本企画のために制作された特別感のあるグッズラインナップを多数展開予定です。

POP UP SHOP名：映画『ヒプノシスマイク』コラボPOP UP SHOP

会期： 4月25日(土)～5月31日(日)

※4月25日（土）～ 5月6日（水）は入場予約制

入場料： 無料

※5月7日（木）以降はフリー入場を予定しておりますが、混雑状況により当日入場チケット配布または入場制限を行う場合がございます。

トレーディングアクリルスタンド 単品(全18種) ガラケー風カードケース（全7種）

単品：990円（税込）/ BOX：17,820円（税込） 1種 1,650円（税込）

マシュマロシール (全７種) 折りたたみミラー（全7種）

1種 880円（税込） 1種 1,870円（税込）

トレーディング缶バッジ 単品(全18種)

単品：550円（税込）/ BOX：9,900円（税込）

アクリルジオラマ 言の葉党 缶バッジセット 言の葉党

1種 3,300円（税込） 1種 1,650円（税込）

リフィル入りシールバインダー （全7種）

1種 3,300円 （税込）

※「リフィル入りシールバインダー」の販売は通販のみを予定しており、店舗ではサンプル展示のみとなります。

購入特典：

・1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、トレーディングイラストカード（全18種）を1枚プレゼント

・1会計5,000円 (税込)以上お買い上げで、オリジナルショッパー（全1種）を1枚をプレゼント

※一部日程は入場予約制を予定しております。詳細は後日ご案内いたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

トレーディングイラストカード全18種（イメージ）オリジナルショッパー1種（イメージ）

＜５.期間限定 Birthday企画の実施＞

キャラクターのバースデーを記念して、期間限定でバースデー限定特典を実施いたします。

対象期間中、POP UP SHOPにて、1会計3,000円 (税込)以上お買い上げの方に、通常の購入特典に加えて、対象キャラクターのポストカードを1枚プレゼントします。

■観音坂 独歩

配布期間：5月13日（水）～5月19日（火）

■入間 銃兎

配布期間：5月25日（月）～5月31日（日）



※通常のトレーディングイラストカードもあわせてお渡しいたします。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

ポストカード（イメージ）

＜６. マストバイキャンペーン＞

コラボ期間中、ラフォーレ原宿内のキャンペーン参加店舗にて、１会計2,000円以上購入で、施設購入特典としてアンブレラマーカー（全6種）をランダムで1個プレゼントいたします。

アンブレラマーカー全6種（イメージ）

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※お一人さま1会計ごとに1個までとなります。

※購入金額は1店舗でのお買い上げ金額が対象となり、複数店舗での金額合算はできません。

対象店舗：

【B1.5】Metamorphose HARAJUKU・MIHO MATSUDA・minacute・Maison de ATELIER PIERROT・MINT NeKO＆モリグチカ・RIN・RAVEL Creators Market

【B1F】アクロトーキョー。・REZEN AXES-X

【B0.5F】ANNA SUI COSMETICS・The Entrance of MAYLA・中央町戦術工芸

【B1.5F】LA POMME petit・RANDA

【2F】Liquem・Urban Sophistication Tokyo・Maison de FLEUR

【3F】MFC STORE HARAJUKU・SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH・RNA MEDIA・X-girl HARAJUKU

【3.5F】MILKFED. HARAJUKU

【4F】むにゅぐるみパティオ・merry jenny・VAYRELL・KBF・PASTEQIDOR

【5F】MAJESTIC LEGON・SHED BY ACG・OLIVE des OLIVE

＜７. コラボ公式Xによる情報発信・フォロー＆リポストキャンペーン＞

コラボ公式Xアカウントでは、本企画の最新情報、コラボ商品やメニュー、特典、完売情報などを随時発信してまいります。また、本企画の開催を記念して、本アカウントにてSNSキャンペーンを実施予定です。キャンペーンの詳細は、2026年4月17日（金）公開予定の特設サイトならびにコラボ企画公式Xにてお知らせいたします。コラボ公式X（旧Twitter）：https://x.com/hypnosismic_LFT (＠hypnosismic_LFT)

＜８.館内装飾＞

「ラフォーレ原宿」館内では、各フロアをディビジョンごとの装飾を実施予定です。ポスター装飾、フォトスポット、キャラクターパネルなど、館内各所でお楽しみいただけます。

ショッピングだけでなく、館内を歩くことでの体験など、全館コラボならではの演出にご注目ください。

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』について

2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジェクト“ヒプノシスマイク”

総勢18人の個性豊かなメインキャラクターが「イケブクロ・ディビジョン」「ヨコハマ・ディビジョン」「シブヤ・ディビジョン」「シンジュク・ディビジョン」「オオサカ・ディビジョン」「ナゴヤ・ディビジョン」の6チームに分かれ、熱いラップバトルを繰り広げる。

バトルを彩るラップミュージックには、日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加。様々な楽曲を声優が演じながらラップすることにより、音楽を軸に各キャラクターのストーリーが展開していく。

また“ヒプノシスマイク”では、キャラクター性の強い音楽と、物語性の強い音声ドラマを原作として、コミック、ゲームアプリ、舞台、アニメなど、様々なメディアミックスも行っている。

2025年2月には映画化を果たし、日本“初”となるインタラクティブ映画として興行収入28億円（2026年4月時点）の大ヒットを記録。

5月13日(水)には映画『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』のBlu-rayが発売される。

〇ヒプムビBlu-ray 予約リンク：https://hpmi.lnk.to/MVBD

〇公式サイト：https://hypnosismic.com/

〇公式X（旧Twitter）：https://x.com/hypnosismic (@hypnosismic)

■権利表記

(C)ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie



※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp



以上