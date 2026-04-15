館内放送やBGMをLANケーブル1本で伝送！最大100mに対応した光/同軸デジタル音声延長器、4月下旬発売

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役：近藤 正和、以下ラトックシステム）は、最大100m伝送可能な光/同軸デジタル音声延長器を、4月下旬より出荷開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23921/table/368_1_d6f45a3fac2a92db32d44ed0e4c91c22.jpg?v=202604161251 ]

→ RS-DAEX100 製品情報(https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/audioextender/rsdaex100/)

本製品は、光/同軸デジタル音声信号を100mまで伝送できる延長器です。

送信機側にはBlu-rayプレーヤーやテレビ、受信機側にはAVアンプなどが接続可能。BGMや館内放送の長距離伝送、ホームシアターの長距離配線などに活用することができます。

音響設備から離れた場所に簡単伝送

LANケーブル1本で接続できるため、配線工事やネットワーク設定は不要。

音響室から宴会場など、離れた場所にも手軽に音声を伝送できます。

BGMや館内放送の長距離伝送に

本製品があれば、音響設備から離れたスピーカーにも接続可能。

商業施設/イベント会場/病院/学校など、さまざまな場所で活用できます。

ホームシアターの長距離配線に

本製品があれば、テレビから離れたAVアンプにも接続可能。

「AVラックが離れている」「テレビ周りをスッキリ見せたい」といったケースで活躍します。

最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応

同軸デジタル（2ch）では最高24bit / 192kHz、光デジタル（2ch）では最高24bit / 96kHzをサポート。Blu-rayディスクの高精細なオーディオソース（PCM24bit/96kHz）もそのまま再生が可能です。

また、Dolby Digital、DTS、AAC それぞれ（2ch/5.1ch ※サラウンド時は48kHzまで）に対応。ホームシアターセットと接続して臨場感のあるサウンドが楽しめます。

電源供給が難しい場所にも設置可能

PoC機能により、送信機から受信機への電源供給が可能です。

受信機側には外部電源（ACアダプター）が不要なため、近くに電源が確保できない場合でも安心してお使いいただけます。

給電用のACアダプターを添付

本製品は、給電用のACアダプターを添付しています。

製品特徴

- 光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送- LANケーブル1本で音響設備から離れた場所に簡単伝送- BGMや館内放送の長距離伝送に活用- ホームシアターの長距離配線に活用- 最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応- PoC機能により、電源供給が難しい場所にも設置可能- 給電用のACアダプターを添付

※本製品にデコーダーは搭載していません。

※サポートされるコーデックの最高ビットレートについては製品仕様をご確認ください。

関連 URL

製品情報

https://www.ratocsystems.com/products/audio_visual/audioextender/rsdaex100/

ラトックプレミア楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ratoc/rs-daex100/

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ラトックプレミアYahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ratoc/rs-daex100.html

ここに掲載されている内容は、報道発表日現在の情報です。 ご覧になっている時点で、予告なく情報が変更（生産・販売の終了、仕様・価格の変更等）されている場合があります。

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TEL： 【大阪】06-7670-5061 【東京】03-5847-7604

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