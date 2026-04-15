【乗合バス事業者向け】「AI交番作成」と「バス専門勤怠管理」で現場を楽にする無料ウェビナーを4月21日に開催

株式会社メイテツコム

株式会社メイテツコム（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山田 和利）は、AIによるプロダクト開発を行う株式会社 ALGO ARTIS（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永田 健太郎）と共同で、2026年4月21日（火）に乗合バス事業者様向け無料ウェビナー「法令を守りながら、現場を楽にする交番作成」を開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://solution.meitetsucom.co.jp/webinar_kintai

■ウェビナー開催の背景：バス業界が直面する「交番作成」の限界

現在、日本のバス業界はかつてない深刻な人手不足に直面しています。厚生労働省の統計によれば、バス運転手の有効求人倍率は2024年度に2.07倍に達し、全職業平均の1.14倍を大きく上回る極めて厳しい状況にあります。さらに、主要バス路線の約8割が人手不足を理由に減便・路線廃止を実施するなど、事業継続そのものが危ぶまれる「2024年問題」の余波が続いています。

例えば、2025年10月には、都営バスが東京23区の過半数エリアで計200便以上の減便に踏み切りました。

こうした供給力の低下に加え、改正改善基準告示による拘束時間の厳格化が、現場の「交番作成」を限界へと追い込んでいます。

しかし、多くの現場では「毎月の交番作成に膨大な時間がかかる」「複雑な制約をベテランの経験のみでチェックしている」「急な欠勤対応に半日を費やす」といった、属人的かつ過重な業務負担が大きな課題となっています。

本ウェビナーでは、名鉄グループの一員として現場を知り尽くし、業界特有の運用ノウハウを持つ「メイテツコム」と、高度な最適化AI技術を誇る「ALGO ARTIS」が共同登壇。

名鉄バス株式会社様での導入事例を交え、「法令遵守」と「現場の負担軽減」を両立させる、次世代の運用モデルを公開します。

■なぜメイテツコムとALGO ARTISなのか

メイテツコム：現場の“痒い所”に手が届くドメイン知識

単なるシステム提供ではなく、バス業界の複雑な勤怠管理のルール、現場の苦労を深く理解しているからこそ、実務に即した「本当に使える」運用基盤を提供できます。

ALGO ARTIS：熟練者の思考を再現・超越するAI技術

人間では数時間かかる複雑なパズル（交番作成）を、独自の最適化AIが数分で解法。法令遵守と乗務員の公平性を担保しながら、作成者の心理的・物理的負担を劇的に軽減します。

■ウェビナーで学べるポイント

1. 人事・労務担当者様へ：法令・リスク管理の徹底

・改正改善基準告示・労基法・労使協定を“漏れなく守る仕組み”の作り方

・監査や是正勧告リスクをゼロにする体制の構築

・予定と実績の乖離を可視化し、給与連携までをスムーズに完結させる方法

2. 現場の実務担当者の方へ：作業の効率化と属人化解消

・複雑な制約を全て考慮した割付案をAIで自動生成する方法

・欠勤・突発対応時の再調整を即座に行う仕組み

・属人化を解消し、若手へ引き継げる状態を作る考え方

■開催概要

・タイトル： 法令を守りながら、現場を楽にする交番作成 -“確実性”と“実務負担の軽減”を両立する方法-

・日時： 2026年4月21日（火） 14:00 ～ 15:00

・形式： オンライン開催（アーカイブ配信あり）

・参加費： 無料

・内容：

●AI交番作成ソリューションのご紹介・デモ

●乗務員向け勤怠管理システムのご紹介・デモ

●導入企業様の声のご紹介（名鉄バス株式会社様）

●事前質問への回答

・お申し込みURL： https://solution.meitetsucom.co.jp/webinar_kintai

※同業他社様のご参加はご遠慮ください。

詳細を見る :https://solution.meitetsucom.co.jp/webinar_kintai

■登壇者紹介

吉沢 かおり 株式会社メイテツコム 営業部マーケティング担当 サブチーフ

免税店管理、大学向け教務、セキュリティ等、多岐にわたるシステム開発・運用・営業を経験。現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、現場課題に寄り添った情報発信を行う。

福井 昭夫 株式会社 ALGO ARTIS バス事業部 ビジネス統括 兼 プロダクトマネージャー

ITエンジニア・コンサルタントとして約10年、AI関連の事業・プロダクト開発で約10年の経験を持つ。バス事業者のダイヤ・交番・車両運用などの最適化課題に特化し、現場実装まで伴走するスペシャリスト。

株式会社メイテツコム

名鉄グループのITソリューション企業として、交通・物流・流通など多岐にわたる分野でシステム開発・運用を展開。特に交通分野では、長年培ったノウハウを活かし、バス事業者の業務効率化やデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に支援しています。

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目21番12号 名鉄協商コンピュータビル

URL： https://www.meitetsucom.co.jp/

株式会社 ALGO ARTIS

DeNAからスピンオフして設立されたAIベンチャーで、独自のアルゴリズム技術により社会インフラ領域及びサプライチェーン領域にを用いて製造・エネルギー・物流など社会インフラの「計画最適化ソリューション」を提供しています。バス業界においては、ダイヤ改正や交番・行路など複雑で属人化しやすい計画業務を自動化・最適化し、安全性と安定性を考慮した上で、業務効率化やコスト削減、人手不足への対応に貢献します。 熟練技術者の経験に依存していた複雑な業務計画を自動で最適化し、大幅なコスト削減や業務効率化を実現します。

所在地： 東京都千代田区麹町２丁目３－２ 麹町2-3 榊原ビル 半蔵門PREX North

URL： https://www.algo-artis.com/(https://www.algo-artis.com/)