TVアニメ作品『水属性の魔法使い』ノベル最新巻やクリアファイルセットの発売開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は本日2026年4月15日(水)より『水属性の魔法使い』のノベルグッズの発売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

■本日4/15発売開始！『水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編 VI』

[著] 久宝忠

[イラスト] 天野英

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949788

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21355)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21355/same-series-contents)から

「最新の魔法戦を見せてあげましょう！」

反撃開始の狼煙を高らかに打ち上げる、最強水魔法使いの気ままな冒険譚！

＜コミカライズ最新巻も予約受付中！＞＜5/15発売予定＞水属性の魔法使い第2部@COMIC 第2巻

[漫画] 大嶌カヲル

[原作] 久宝忠

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540007

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21526)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21526/same-series-contents)から

ついでに〈魔王の血〉も手に入れましょう！

原作小説「西方諸国編」へと続く、最強水魔法使いの気ままな冒険譚第二部コミカライズ第2巻！

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

『水属性の魔法使い@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000055002)

『水属性の魔法使い第2部@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/211071952863415)

『水属性の魔法使い@COMIC外伝～ペネロペイアの涙～』(https://to-corona-ex.com/comics/211121120608440)

■4/15発売開始！グッズ情報

水属性の魔法使い クリアファイルセット

[発売元] TOブックス

価格：1,100円(税込)

▶詳細はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21392)から

天野英先生のイラストを使用した、2枚1セットのクリアファイルです。

裏面にはオリジナルデザイン入り♪



仕事や勉強の際に使うのはもちろん、そのまま飾ってもお楽しみいただけます！

Illustrated by Hana Amano

(C)2026 Tadashi Kubou / TO Books.

＜原作小説＆グッズをまとめてGET！＞

【クリアファイルセット付き】水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編６(https://www.tobooks.jp/contents/21394)

[発売元] TOブックス

価格：2,420円(税込)

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら

https://mizuzokusei-anime.com/

■その他TOブックスの4月発売情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-04-01&release_date_to=2026-04-30)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/