【ウブロ】新作「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」ウブロ史上初、サファイアクリスタルにダイヤモンドをセッティング

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト サファイア」

2016年に発表された「ビッグ・バン インパクト バン」から10年、複雑なファンシーカットダイヤモンドを精緻に組み合わせたフラグメントモチーフは、強烈な存在感を放ちました。ブランド史上初めて、ウブロ(https://www.hublot.com/ja-jp)はサファイアクリスタルにダイヤモンドを直接セッティングし、再びその限界を押し広げます。ブラックセラミックからサファイアクリスタルまで、エングレービング、アプライド、あるいはジェムセッティングを施した「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」(42mm)は、オールブラックセラミック、サファイアクリスタル＆オスミウム、そしてダイヤモンドセットサファイアクリスタルの3つの限定モデルで展開されます。

詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/spirit-of-big-bang-impact-first-ever-sapphire-diamond-setting-hublots-history

2016年に「ビッグ・バン インパクト バン」の誕生とともに登場したフラグメントモチーフは、従来のジェムセッティングの概念を超え、視覚的なインパクトを再定義しました。2026年、この構造はさらなる進化を遂げ、ダイヤモンドからオスミウムに至るまでの多彩な素材に加え、ポリッシュ仕上げのロジウムメッキを施したアプライドパーツやブラックメッキ仕上げの要素を取り入れています。ベゼルからサファイアクリスタルのダイアルへと放射状に広がるシャード(破片)は、6時位置のムーンフェイズを取り囲むように配置され、それぞれのアプライドパーツはミクロン単位の精度で手作業により配置・固定されています。

ウブロは再び時計製造の限界に挑み、卓越し技術力をインパクトへと昇華させています。ブランド史上初めて、ダイヤモンドをサファイアクリスタルに直接セッティングするという偉業を成し遂げました。これは並外れた精度を要する技術です。地球上で最も硬い素材のひとつであるサファイアクリスタルに対し、カッティング、加工、そして固定するというこの大胆な試しみは、ウブロの素材に対する深い理解と絶え間ない革新があってこそ実現したものです。

ウブロ初の試み：サファイアクリスタルへのダイヤモンドセッティング

ウブロは、2016年の「ビッグ・バン ウニコ サファイア」以来、サファイアクリスタルケースの製造において卓越した技術力を示してきましたが、2026年は新たな境地を切り拓く年となります。地球上で最も硬い素材のひとつ、モース硬度9を誇るサファイアクリスタルの加工は、それ自体が極めて高度な技術を要しますが、その中にダイヤモンドをセッティングすることで、さらに新しい次元の複雑さが加わります。すべての宝石はサイズやカットが異なるため、それぞれに適したセッティング用の溝と台座を個別に設計する必要があり、技術的難易度は一層高まります。ダイヤモンドはポリッシュ仕上げのゴールドの溝にセットされ、2本のフレームストリップで固定されるとともに、レーザー加工されたサファイアクリスタルの台座に挿入されることで、絶対的な精度を実現しています。1つのケースの製造には、加工、研磨、セッティングに至るまで数百時間を要します。この世界限定20本のモデルでは、145個のファンシーカットダイヤモンドがダイアルからベゼルに至るまで「インパクト バン」のモチーフを拡げています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト サファイア ジュエリー」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/news/spirit-of-big-bang-impact-first-ever-sapphire-diamond-setting-hublots-history

星の輝きを宿すインパクト：サファイアクリスタルとオスミウム

2014年以来、ウブロは、地球上で最も希少な金属とされる結晶化オスミウムを、時計製造において独自に採用してきました。プラチナよりも密度が高く、硬く、重いこの素材は、他の金属にはない自然な青みを帯びた輝きを放ちます。ヴァレー州のスイス人科学者たちと共同開発した高度な結晶化プロセスを経て、オスミウムは安定した結晶携帯へと変化し、宇宙を思わせるその輝きを解き放ちます。世界限定30本のこのモデルでは、ダイアル上でロジウムメッキのアプリークとオスミウムの断片が交互にあしらわれています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト オールブラック」

「オールブラック」20周年：衝撃を与え続ける

今年、ウブロの象徴的な「オールブラック」コンセプトが20周年を迎えます。これは、時計はコントラストによって視認できるという革命的なアイデアであり、黒が至高の存在となり、控えめなデザインが大胆な主張へと変わる世界です。ポリッシュ仕上げとマイクロブラスト加工を施したブラックセラミックで表現された「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」は、ウブロの「見えない可視性」を巧みに演出し、ポリッシュ仕上げ＆マイクロブラスト加工によって質感を引き立てています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト オールブラック」

世界限定100本のこのタイムピースは、トーン・オン・トーンの遊び心、繊細な反射、そして素材の革新により、オールブラックは一見すると捉えどころのなく、見る者を魅了してやみません。「スピリット オブ ビッグ・バンインパクト」において、オールブラックセラミックは、目に見えないことが最も強いインパクトを与えることを証明しています。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト オールブラック」

3つのモデルはいずれも、ウブロの42mmトノー型ケースを採用しています。2014年に発表された「スピリット オブ ビッグ・バン」は、ウブロが初めてラウンドケースから踏み出したモデルでした。多層構造、露出したH型ビス、そして大胆な素材の融合という「ビッグ・バン」のDNAを受け継ぎながら、そのケースはまさにインパクトを与えるために生み出されたものです。3つの限定モデルの核となるのは、約50時間のパワーリザーブを備えたスケルトン仕様の自動巻きムーブメント「HUB1770」です。このムーブメントは6時位置にスケルトンのムーンフェイズ表示と1時位置にビッグデイトを備え、単にダイアルの下に収まるのではなく、その存在感で時計のインパクトをさらに際立たせています。

これらの新しい「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」は、ウブロブティック、公式サイト hublot.com、および正規販売店 にて販売され、ウブロの「5+5年保証」により、保証が最大10年まで拡充されます。

HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト サファイア」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-impact-sapphire-42-mmHUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト オールブラック」詳細を見る :https://www.hublot.com/ja-jp/watches/big-bang/spirit-of-big-bang-impact-all-black-42-mm

#HUBLOT ＃ウブロ

お問合せ先

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com