「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」水戸岡鋭治氏デザインのリニューアル車両が完成！

東京都

東京都交通局（所在地:東京都新宿区、交通局⾧:渡邉 知秀）では、東京さくらトラム（都電荒川線）の更なる魅力向上と沿線活性化を目的とした「都電（TODEN）車両リニューアルプロジェクト」として、クラウドファンディングによるご支援をいただきながら、8501号車のリニューアルを実施していましたが、4月１６日（木）から運行を開始いたしますので、お知らせいたします。

平成２年から35年にわたり地域に親しまれてきた車両が、ＪＲ九州「ななつ星in九州」などで知られるデザイナー・イラストレーター水戸岡鋭治氏（株式会社ドーンデザイン研究所:東京都板橋区）の協力により、懐かしの山吹色を纏った新たな姿へと生まれ変わりました。

日々の利用から観光目的まで、誰もが楽しみながら移動できる「楽しい都電」がいよいよ出発します。クラウドファンディングを通じて生まれた、全国の都電ファンとの繋がりを大切にしながら本車両を運行し、地域に根差した路線として走り続けてきた都電の更なる魅力向上と、沿線地域の活性化に取り組んでいきます。

１．リニューアル車両（8501号車）の特長

１.外装（エクステリア）

・昔の都電を彷彿させる「山吹色」の車体カラーです。

２.内装（インテリア）

・床・壁・天井・ベンチ・カウンターロールブラインドは全て木製で、床は寄木です。

・杉材の組子を通して車両の前方が見えます。

・天井照明・換気口を改めてデザインしました。

・飲食もできるテーブルをセットできます。（イベント時のみ利用可能）

２．運行開始日

令和８年４月16日（木）予定