レンタカーで、お得にGO！航空券＋ホテル＋ゴルフ＋レンタカー　ぜんぶ込みのグットリALLフリーゴルフパック！

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日本空輸株式会社


旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、2026年4月15日より、2026年シーズンの北海道ゴルフツアー（航空券+ホテル+レンタカー付）の販売を開始いたします。


■ このツアープラン販売の背景

- 絶景スポットにも寄りつつ、ゴルフ場やホテルに向かいたい！
- 早めにゴルフ場を出て、北海道の大人気グルメを楽しみたい！

そんなアクティブなゴルファーの皆様へ。


このゴルフパックは、航空券・ホテル・ゴルフプレーに、自由に動けるレンタカーがセットになっています！


空港でキーを受け取ったら、そこからがあなただけの北海道旅行の始まり。大きなゴルフバッグを積んでも余裕の車で、自分たちのペースでコースへ向かい、プレー後は気の向くまま に観光やグルメ探訪へ。



時間に縛られず、仲間と相談しながら次の目的地を決めるワクワク感。 ゴルフも旅も、120%満喫したいあなたにぴったりのプランです。



早来カントリークラブ(ゴルフ場イメージ)

北海道ゴルフクラブ(ゴルフ場イメージ)

■ ツアースケジュール

≪1日目≫

[各空港（6:45～8:50発）]


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[新千歳空港（8:20～10:20着）]


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≪到着後、レンタカー貸出≫


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[1日目ゴルフ場1プレイ]


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≪終了後、レンタカーにて移動≫


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[札幌市内ホテル宿泊（食事なし）]



≪2日目≫

[チェックアウト後、レンタカーにて移動]


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≪レンタカーにて移動≫


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[2日目ゴルフ場1プレイ]


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≪終了後、レンタカーにて移動および返却手続き≫


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[新千歳空港（17:45～21:00発）]


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[各空港（19:10～22:40着）]


■ ゴルフ場一覧

- ユニ東武ゴルフクラブ　 (カートセルフ)
- 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ (カートセルフ)
- 御前水ゴルフ倶楽部　 (カートセルフ)
- 北海道ブルックスカントリークラブ　（キャディ＆カート）
- 千歳空港カントリークラブ　 (カートセルフ)
- ザ・ノースカントリーゴルフクラブ　（キャディ＆カート）
- 北海道ドリームカントリークラブ　 (カートセルフ)
- 真駒内カントリークラブ　 (カートセルフ)
- 滝のカントリークラブ　 (カートセルフ)
- 羊ヶ丘カントリークラブ　 (カートセルフ)
- 早来カントリークラブ　 (カートセルフ)
- 北海道ゴルフ倶楽部　 (カートセルフ)
- シャムロックカントリークラブ　 (カートセルフ)
- 桂ゴルフ倶楽部　 (カートセルフ)


■ ツアー参考価格

◇ 旅行対象期間： 2026年4月18日(土) ～ 2026年10月24日(土)帰着分


◇ 受付期日：ご出発7日前まで受付


ー スカイマーク利用 ー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_1_923a2d439b7f926da7feb605ef173653.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=08&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_2_f40e19f75ca2410345e0edd179ebe593.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=12&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_3_ad37c7101e3c4d764b6afdfa9b6ac702.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=05&fhc=22&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_4_f2ebc1d66534b679b553043bf6f88023.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=06&fhc=24&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
ー Peach利用 ー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_5_3d0925b18f7505a2c5a328967a4ca774.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=11&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106

※すべてのツアーはカートフィ、諸経費等はゴルフ場での現地精算となります。


【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】


グットトリップエクスプレス　ゴルフツアーデスク


電話：03-5471-7120


メールアドレス：ttc@good-trip-ex.com


営業時間：10：00～17：00（月～金）


休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）