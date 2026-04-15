レンタカーで、お得にGO！航空券＋ホテル＋ゴルフ＋レンタカー ぜんぶ込みのグットリALLフリーゴルフパック！
旅行予約サイト『グッドトリップエクスプレス（グットリ）』を運営する日本空輸株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡下 敏也）は、2026年4月15日より、2026年シーズンの北海道ゴルフツアー（航空券+ホテル+レンタカー付）の販売を開始いたします。
■ このツアープラン販売の背景- 絶景スポットにも寄りつつ、ゴルフ場やホテルに向かいたい！
- 早めにゴルフ場を出て、北海道の大人気グルメを楽しみたい！
そんなアクティブなゴルファーの皆様へ。
このゴルフパックは、航空券・ホテル・ゴルフプレーに、自由に動けるレンタカーがセットになっています！
空港でキーを受け取ったら、そこからがあなただけの北海道旅行の始まり。大きなゴルフバッグを積んでも余裕の車で、自分たちのペースでコースへ向かい、プレー後は気の向くまま に観光やグルメ探訪へ。
時間に縛られず、仲間と相談しながら次の目的地を決めるワクワク感。 ゴルフも旅も、120%満喫したいあなたにぴったりのプランです。
早来カントリークラブ(ゴルフ場イメージ)
北海道ゴルフクラブ(ゴルフ場イメージ)
■ ツアースケジュール≪1日目≫
[各空港（6:45～8:50発）]
｜
[新千歳空港（8:20～10:20着）]
｜
≪到着後、レンタカー貸出≫
｜
[1日目ゴルフ場1プレイ]
｜
≪終了後、レンタカーにて移動≫
｜
[札幌市内ホテル宿泊（食事なし）]
≪2日目≫
[チェックアウト後、レンタカーにて移動]
｜
≪レンタカーにて移動≫
｜
[2日目ゴルフ場1プレイ]
｜
≪終了後、レンタカーにて移動および返却手続き≫
｜
[新千歳空港（17:45～21:00発）]
｜
[各空港（19:10～22:40着）]
■ ゴルフ場一覧- ユニ東武ゴルフクラブ (カートセルフ)
- 苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ (カートセルフ)
- 御前水ゴルフ倶楽部 (カートセルフ)
- 北海道ブルックスカントリークラブ （キャディ＆カート）
- 千歳空港カントリークラブ (カートセルフ)
- ザ・ノースカントリーゴルフクラブ （キャディ＆カート）
- 北海道ドリームカントリークラブ (カートセルフ)
- 真駒内カントリークラブ (カートセルフ)
- 滝のカントリークラブ (カートセルフ)
- 羊ヶ丘カントリークラブ (カートセルフ)
- 早来カントリークラブ (カートセルフ)
- 北海道ゴルフ倶楽部 (カートセルフ)
- シャムロックカントリークラブ (カートセルフ)
- 桂ゴルフ倶楽部 (カートセルフ)
■ ツアー参考価格
◇ 旅行対象期間： 2026年4月18日(土) ～ 2026年10月24日(土)帰着分
◇ 受付期日：ご出発7日前まで受付
ー スカイマーク利用 ー
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_1_923a2d439b7f926da7feb605ef173653.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=08&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_2_f40e19f75ca2410345e0edd179ebe593.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=12&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_3_ad37c7101e3c4d764b6afdfa9b6ac702.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=05&fhc=22&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_4_f2ebc1d66534b679b553043bf6f88023.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=06&fhc=24&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
ー Peach利用 ー
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/180015/table/20_5_3d0925b18f7505a2c5a328967a4ca774.jpg?v=202604150651 ]
詳細を見る :
https://www2.good-trip-ex.com/jawweb/TourList.aspx?fhgc=03&fhc=11&srch=%91%81%97%88%83J%83%93%83g%83%8a%81%5b%83N%83%89%83u&ev=0&op=0&dpi=0&mediacd=106
※すべてのツアーはカートフィ、諸経費等はゴルフ場での現地精算となります。
【お客様向け・ご予約に関するお問い合わせ先】
グットトリップエクスプレス ゴルフツアーデスク
電話：03-5471-7120
メールアドレス：ttc@good-trip-ex.com
営業時間：10：00～17：00（月～金）
休日：土曜・日曜・祝日（12/30-1/3）