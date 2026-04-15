【TAC司法書士講座】「1年間？2年間？あなたの最適学習期間と学習法」オンラインセミナーのご案内

TAC株式会社

司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、オンラインセミナー4月25日（土）10:00よりZoomにて実施いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。

1年間？2年間？あなたの最適学習期間と学習法- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html)

セミナー概要

この時期は1年後と2年後のどちらの試験を目指すか迷いどころです。実際には、学習環境や性格、予備知識などによって目指すべき年度は異なるでしょう。

本セミナーでは、司法書士試験と受験生心理を知り尽くした姫野講師が、司法書士試験の特性や実務などをお話しした上で、各学習期間（1年間・2年間）のメリット・デメリットを比較し、人それぞれの最適学習期間と学習法を示します。

セミナー後は「質疑応答」で皆様の疑問を解消！お気軽にご参加ください！

＜主なセミナー内容＞

●司法書士試験について

●合格できる方の特徴

●最適な学習環境をお届けする「入門総合本科生」

●質疑応答

開催詳細

セミナー担当講師

- イベント名:1年間？2年間？あなたの最適学習期間と学習法- 日時:2026年4月25日（土）10:00～11:00- 形式:Zoom- 参加費: 無料- 講師:姫野 寛之 講師- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar.html)姫野 寛之 講師

2002年度 司法書士試験合格。司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：-

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/