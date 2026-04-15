御代田・MMoP（モップ）がこの春、大幅リニューアル。

一般社団法人MMoP

浅間山の麓、長野県御代田町に位置する文化複合施設「MMoP（モップ）」は、2026年4月、新たに3つのライフスタイルショップおよび飲食店がオープンし、大幅にリニューアルいたします。

これまで愛されてきた景観や建築の魅力はそのままに、「食・アート・自然」がより深く共鳴し、公園のように開かれたナチュラルガーデンの中に、暮らしの思想をもった個人店が集まる文化複合施設へと進化します。

また、2026年秋にはニュージーランド発のロースタリー”Allpress Espresso”が東京・清澄白河からMMoPに移転することが決定しました。

▼4月にオープンする3つの店舗について

フレンチと和食の食堂、対照的なジャンルの飲食店2店と、工芸や衣服を扱うショップ1店がMMoPに新たにオープンします。自然豊かな敷地内でこだわりの食と手仕事を巡る楽しみをお届けします。

◼︎4月8日（水）オープン

店名：「NID」（ニド）

業態：薪火フレンチ

店名のNIDとはフランス語で「巣、隠れ家」という意味。フレンチベースのアラカルトメニューを薪火と季節の素材で味わうことができる、炎のぬくもりと庭の静けさに包まれたレストランです。MMoPのナチュラルガーデンや建築と呼応し、厳選された食材をカジュアルなビストロ料理に落とし込み、この土地の季節や文化を味わう食事体験を提供します。各地から厳選したワインも豊富にご用意。アラカルトメニュー中心なのでお好きな料理をお楽しみいただけます。

店内には薪火のファイヤーピットを設置。炎のぬくもりを感じながら、料理をお楽しみいただけます。

営業時間：ランチ11:30～14:00（最終入店）／ ディナー17:30～19:30（最終入店）

※ディナーは要予約

ご予約方法：NID公式Instagram（ @nid_restaurant_(https://www.instagram.com/nid_restaurant_/?hl=ja) ）プロフィール欄にある

「Tablecheck」、またはお電話より承っております。

☎︎： 0267-46-9402

定休日：火曜日

公式インスタグラム：@nid_restaurant_(https://www.instagram.com/nid_restaurant_/?hl=ja)

◼︎4月27日（月）プレオープン

店名：「tsubu.」（ツブ）

業態：食堂・食物販・企画展示

炊きたての羽釜ごはん、地域の食材をメインに、季節のおかずが楽しめる定食や、こだわりのスイーツやお茶がいただける新しい町の食堂。

どんなひと皿にも、その背景には、種を蒔く人、育てる人、つくる人、そして、食べる人の笑顔がある。私たちは、その笑顔を中心に、地域が循環し続ける未来を描きたいとおもっています。

また、厳選した無添加のものを中心とした調味料などの食物販、食に関する暮らしの道具の他、企画展示スペースも併設。朝食・ランチ営業。

店内に備え付けた羽釜で炊いたご飯と、季節の主菜、副菜の小鉢2種、漬物or薬味の粒が食べられる定食 1,700円（税抜）※写真はイメージ

営業時間：8:00-17:00

定休日：火曜日

公式インスタグラム：@tsubu.miyota(https://www.instagram.com/tsubu.miyota/?hl=ja)

◼︎4月29日（水）オープン

店名：「gallery friscum」（ギャラリーフリスカム）

業態：工芸・衣服・雑貨

作家ものの工芸品や生活道具、天然繊維の衣服などを販売するアート＆クラフトギャラリー。素材や製法にこだわった道具や器など、暮らしを彩るアイテムを様々に紹介します。

営業時間：11:00-16:00 （順次営業時間は拡大予定）

定休日：火曜日

公式インスタグラム：@friscum_(https://www.instagram.com/friscum_/?hl=ja)

▼MMoP内全店の定休日を火曜日に統一

MMoP内の店舗・施設の定休日を毎週火曜日に統一いたします。

これにより、お客様にはよりわかりやすく、快適にMMoPにご来場いただけるようになります。

対象施設: MMoP内の全店舗および施設

新定休日: 毎週火曜日

適用開始日: 2024年4月1日（月）より

▼2026年秋 ニュージーランド発祥のスペシャルティコーヒーブランド

「Allpress Espresso」のロースタリーが東京・清澄白河から御代田町 MMoPに移転されます

この度、MMoPに「Allpress Espresso（オールプレス・エスプレッソ）」のロースタリーが移転します。

ニュージーランド発祥の「Allpress Espresso」は2014年に日本で焙煎をスタート。以来、東京・清澄白河を拠点に日本のスペシャルティコーヒー文化を牽引してきました。約12年にわたる東京ロースタリーでの活動に区切りをつけ、その機能を長野県・御代田町にある複合施設MMoPへと移転します。自然と文化が心地よく交差するこの地の利を活かし、2026年秋、MMoP内に新たな焙煎および出荷拠点が正式にオープンいたします。

今回の移転は、同ブランドが長期的な成長を見据え、アジア市場へのさらなる事業拡大を目指すための重要なプロセスとして決定されました。MMoPがこれまで大切にしてきた「地域や日常にひらかれた文化拠点」という在り方と、コーヒーのもとにコミュニティを育むAllpress Espressoの価値観が重なり合うことで、ここ御代田から世界基準のコーヒー文化を発信していきます。

秋のオープンに向け、焙煎の香りと共に多様な視点や対話が生まれる、MMoPの新しい風景をどうぞ楽しみにお待ちください。

◼︎Allpress Espresso | オールプレス エスプレッソ

1989年にニュージーランド・オークランドで創業したスペシャルティコーヒーロースター。オークランド市内の小さなコーヒーカートからコーヒーの販売をはじめ、現在はニュージーランド、オーストラリア、イギリス、シンガポール、日本の5ヶ国拠点を持ち、世界2,200以上のカフェやレストランに向けてコーヒーを焙煎している。

Webサイト： https://allpressespresso.com/ja (https://allpressespresso.com/ja)

オンラインストア： https://jp.shop.allpressespresso.com/ja/ (https://jp.shop.allpressespresso.com/ja/)

Instagram： https://www.instagram.com/allpressespressojapan/ (https://www.instagram.com/allpressespressojapan/)





▼【企画展情報】4月25日（土）～5月6日（水・祝）開催

「ARMANI/CASA展 ― 光と空間が描く、静かなエレガンス」

Photo: Fabrizio Nannini

ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）のホームコレクション「アルマーニ / カーザ（ARMANI / CASA）」によるインスタレーション「ARMANI/CASA 展 ― 光と空間が描く、静かなエレガンス」がMMoP内の御代田写真美術館にて期間限定で開催します。会期は4月25日（土）～5月6日（水・祝）。

アルマーニ / カーザは、ジョルジオ・アルマーニの美学を住まいへ映し出すホームコレクションとして2000年に誕生。ファッションで培ったバランス感覚や美的感覚を落とし込んだ家具、照明、テキスタイルを揃えるブランド。

Photo: Luca De Santis

本インスタレーションでは、1982年にジョルジオ・アルマーニが自ら手掛けたテーブルランプ「ロゴ ランプ（LogoLamp）」を中心に展示を行います。そのほか、ミラノ、パリ、パンテレッリア、フォルテ・デイ・マルミ、サンモリッツ、サントロペに点在するジョルジオ・アルマーニの邸宅を写真で辿るアーカイヴセレクションをご紹介。

展示の中心に据えられたロゴ ランプとMMoPの自然光が響き合い、アルマーニの世界観を体験いただけるインスタレーションです。





■ 開催概要

会期：4月25日（土）～5月6日（水・祝）

営業時間：10:00 - 17:00

会期中定休日：4月28日（火）

入場料：無料

会場：MMoP 御代田写真美術館（長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794-1）

本展示会に関する問い合わせ先：アルマーニ / カーザ 03-6274-7075

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 03-6274-7070

https://www.armani.com/ja-jp/armani-casa/experience/

▼MMoP｜（モップ）について

「MMoP」は、公園のように開かれたナチュラルガーデンの中に、暮らしの思想をもった個人店が集まる文化複合施設。レストランや食堂、工芸・衣服・雑貨や家具を扱うショップ、自然に寄り添うガーデナーによるショップなど、個性豊かな店舗を通して、雄大な浅間山の麓の町ならではの衣食住を感じていただけます。

「MMoP」は、近年移住先として注目を集める御代田町の中心エリアに位置し、毎年夏にはアートフォトの祭典「浅間国際フォトフェスティバルPHOTO MIYOTA」を開催しています。

【所在地】〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1794-1

【アクセス】東京駅より JR 北陸新幹線「軽井沢駅」にて下車(約 60 分)、しなの鉄道に乗り換え 「御代田駅」下車(約 20 分)。御代田駅から MMoP まで徒歩約 10 分

【ホームページ】 https://mmop.jp/(https://mmop.jp/)

【ソーシャルメディア】 Instagram: https://www.instagram.com/mmop_miyota/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人MMoP ｜米田、川畑

TEL：0267-41-0436（代表） MAIL：press@mmop.jp



