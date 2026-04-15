熟練リサーチャーの思考を学習したAIで、質的分析を意思決定へ。「Nullo AI Studio」を提供開始 - 実務担当者が使える定性分析基盤 -【株式会社10】

株式会社１０

株式会社10（本社：東京都、代表取締役CEO：佐藤尊紀、以下10 Inc.）は、質的データの分析プロセスを高度化し、企業の意思決定を支援するAIソリューション「Nullo AI Studio」を提供開始いたしました。

Webサイト▷▷▷ https://10inc.co.jp/services/nullo-ai-studio/

https://10inc.co.jp/services/nullo-ai-studio/

近年、多くの企業において顧客理解の重要性は高まる一方で、「インサイトは得られているが意思決定に活かされない」「分析が属人的で再現性がない」といった課題が顕在化しています。

Nullo AI Studioは、こうした“未完のリサーチ”を解消するために開発された、定性分析特化型のAIソリューションです。

単なる生成AIではなく、熟練リサーチャーの思考プロセス（解釈・構造化・示唆導出）を学習している点が最大の特徴であり、定性データ*から意思決定に直結するインサイトを導き出します。

さらに本プロダクトは、企業のマーケティング／リサーチ／ブランド担当者自身が直接活用できる設計となっており、外部パートナーに依存せず、社内で継続的にインサイトを創出し、意思決定へと接続することを可能にします。

*定性データ：定性調査発言録、SNSデータ、VOCデータなど。

開発背景

10 Inc.はこれまで、オンラインコミュニティリサーチ（MROC）[AT1] や定性インタビュー調査を中心に、企業の意思決定を支援してきました。その中で見えてきたのは、「自社内のインサイト洞察が属人的で時間がかかり組織内で仕組み化できていない」という構造的な課題です。

特に定性調査においては、以下のような問題が存在しています。

- 分析が個人のスキルに依存する- 解釈のプロセスがブラックボックス化している- 外部パートナーへの依存により、社内に知見が蓄積されない- アウトプットが示唆に留まり、意思決定に接続されない

Nullo AI Studioは、これらの課題に対し、分析プロセスそのものを再現・拡張するAIとして開発されました。

Nullo AI Studioの特長

1. 熟練リサーチャーの思考プロセスを再現

単なるテキスト要約や頻出ワード抽出ではなく、「なぜそう言っているのか」「その背景にある心理構造は何か」を解釈し、構造化されたインサイトへと昇華します。

2. 定性データを“意思決定可能な形”に変換

発話データや自由回答を、「テーマ構造」「インサイトドライバー」「意思決定示唆」へと整理し、マーケティング・ブランド戦略・商品開発に直接活用可能な形で提示します。

3. 担当者自身が使える分析環境

専門的な分析スキルに依存せず、企業の担当者自身が日常的にインサイトを抽出・解釈できる設計。

これにより、「分析の内製化」「意思決定までのリードタイム短縮」「組織内での知見蓄積」を同時に実現します。

4. 分析のスピードと再現性を両立

従来、数週間を要していた定性分析プロセスを大幅に短縮しながら、属人性を排除し、組織内で共有可能な分析基盤を構築します。

5. MROC・各種調査との連携

10 Inc.が提供するオンラインコミュニティリサーチ（MROC）や各種調査データと連携し、継続的な顧客理解とインサイト蓄積を可能にします。

想定活用シーン

開発者コメント

- 新商品・サービス開発におけるインサイト抽出（社内主導での高速検討）- ブランド戦略における顧客理解の深化- コンセプト・クリエイティブの評価・改善- カスタマージャーニーの再設計- グローバルブランドのローカライズ／再解釈

株式会社１０ ソリューション開発者 井出

これまで高度な定性分析は、専門人材や外部パートナーに依存するものでした。Nullo AI Studioは、そのプロセスを企業自身が扱える形に再設計したプロダクトです。インサイトを“誰かが作るもの”から“組織で使い続けるもの”へと進化させ、意思決定の質とスピードを変えていきます。

今後の展開

今後は、MROCやTetra Squareとの連携を強化し、「顧客理解の獲得（リサーチ）から、分析・意思決定までを一気通貫で内製化できる環境」として展開してまいります。

会社名 ： 株式会社10 / 10INC

本社所在地： 東京都中野区東中野1-30-15 スペースM B111

代表者 ： 代表取締役 佐藤 尊紀

設立 ： 2018年5月14日

URL ： https://10inc.co.jp/