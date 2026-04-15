【新刊情報】パン × のりもの × どうぶつ たのしいオランダ生まれの絵本『しょくぱんバス』発売。ふんわりとおいしそうなパンがたくさん登場します！

株式会社 岩崎書店

＼どうやって運ぶ？わくわくアイデアがいっぱい🍞🚌／

冬がおわり、もうすぐ春。明日は森の広場で春のおまつりです！

パン屋のビーバーさんのお店はいいにおいでいっぱい。ビーバーさんは、がんばっていろんなパンを焼いています。

でも、どうやってたくさんのパンを広場にもっていくのでしょう？

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森のなかまたちといっしょに考えて、みんなで協力してパンを運ぶことに。

みんながのっているのは、しょくぱんバス！？

その道のりには、思わずくすっと笑ってしまうできごとがたくさん！

📖POINT

・協力する楽しさが伝わるストーリー

・思わずおなかがすく、おいしそうなパンがいっぱい

・3～6歳にぴったりのやさしい物語

・春の読み聞かせにもおすすめ

ページをめくるたびに、パンのいいにおいがしてきそうな一冊です🍞

読みながらついついお腹がすいてしまう、美味しくて可愛いオランダの絵本！

●書誌情報

書名：しょくぱんバス

チャオ・ワンユエ・さく／のざかえつこ・やく

出版社：株式会社岩崎書店

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

判型：A4変型判・25ページ

配本日：2026年4月13日

発売日：2026年4月15日

ISBN：978-4-265-85246-8

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159936.html

商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/BQs248Y0Aos