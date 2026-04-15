【新刊情報】パン × のりもの × どうぶつ たのしいオランダ生まれの絵本『しょくぱんバス』発売。ふんわりとおいしそうなパンがたくさん登場します！

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株式会社　岩崎書店


＼どうやって運ぶ？わくわくアイデアがいっぱい🍞🚌／


冬がおわり、もうすぐ春。明日は森の広場で春のおまつりです！


パン屋のビーバーさんのお店はいいにおいでいっぱい。ビーバーさんは、がんばっていろんなパンを焼いています。


でも、どうやってたくさんのパンを広場にもっていくのでしょう？



森のなかまたちといっしょに考えて、みんなで協力してパンを運ぶことに。


みんながのっているのは、しょくぱんバス！？


その道のりには、思わずくすっと笑ってしまうできごとがたくさん！








📖POINT


・協力する楽しさが伝わるストーリー


・思わずおなかがすく、おいしそうなパンがいっぱい


・3～6歳にぴったりのやさしい物語


・春の読み聞かせにもおすすめ



ページをめくるたびに、パンのいいにおいがしてきそうな一冊です🍞


読みながらついついお腹がすいてしまう、美味しくて可愛いオランダの絵本！


●書誌情報


書名：しょくぱんバス


チャオ・ワンユエ・さく／のざかえつこ・やく



出版社：株式会社岩崎書店


定価：1,650円（本体1,500円＋税）


判型：A4変型判・25ページ


配本日：2026年4月13日


発売日：2026年4月15日


ISBN：978-4-265-85246-8





岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159936.html


商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/BQs248Y0Aos