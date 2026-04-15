【新刊情報】パン × のりもの × どうぶつ たのしいオランダ生まれの絵本『しょくぱんバス』発売。ふんわりとおいしそうなパンがたくさん登場します！
株式会社 岩崎書店
＼どうやって運ぶ？わくわくアイデアがいっぱい🍞🚌／
冬がおわり、もうすぐ春。明日は森の広場で春のおまつりです！
パン屋のビーバーさんのお店はいいにおいでいっぱい。ビーバーさんは、がんばっていろんなパンを焼いています。
でも、どうやってたくさんのパンを広場にもっていくのでしょう？
▼
森のなかまたちといっしょに考えて、みんなで協力してパンを運ぶことに。
みんながのっているのは、しょくぱんバス！？
その道のりには、思わずくすっと笑ってしまうできごとがたくさん！
📖POINT
・協力する楽しさが伝わるストーリー
・思わずおなかがすく、おいしそうなパンがいっぱい
・3～6歳にぴったりのやさしい物語
・春の読み聞かせにもおすすめ
ページをめくるたびに、パンのいいにおいがしてきそうな一冊です🍞
読みながらついついお腹がすいてしまう、美味しくて可愛いオランダの絵本！
●書誌情報
書名：しょくぱんバス
チャオ・ワンユエ・さく／のざかえつこ・やく
出版社：株式会社岩崎書店
定価：1,650円（本体1,500円＋税）
判型：A4変型判・25ページ
配本日：2026年4月13日
発売日：2026年4月15日
ISBN：978-4-265-85246-8
岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10159936.html
商品紹介動画：https://www.youtube.com/shorts/BQs248Y0Aos