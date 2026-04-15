株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、持続可能なサプライチェーンの構築を目指し、すべてのお取引先様と協働するため、「RYODENグループ調達方針」を策定しました。



当社グループは、サステナビリティ基本方針に基づき、中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」を推進し、サステナビリティ経営の実現に努めています。このたびの調達方針のもと、マテリアリティ（重要課題）の一つである「安心・安全な社会と暮らしの実現」に向け、サプライチェーン全体において、法令遵守、人権尊重、環境への配慮などの社会的責任を果たし、お取引先様と共に持続可能な成長を目指します。

調達方針

私たちRYODENグループは、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献するため、サプライチェーン全体において環境・社会・経済のバランスを考慮した調達活動を推進します。お取引先様と協働し、以下に基づいた「サステナブル調達」に取り組みます。

- 基本的人権を尊重し、強制労働や児童労働を排除すること- 公正な労働条件を適用し、安全で衛生的な職場環境を保つこと- 法令・社会規範を遵守し、公正で透明な取引を行うこと- 環境保全を重視し、脱炭素や資源循環などの課題解決に努めること▶ 当社グループのサステナビリティへの取り組みについてはこちら(https://sustainability.ryoden.co.jp/)▶ 中期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」の詳細はこちら(https://www.ryoden.co.jp/corporate/plan)▶ 本件に関するお問い合わせはこちら(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/ir)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr