江戸の大名庭園として現存する最古の庭園「小石川後楽園」。かつては水戸藩江戸屋敷の庭だったこの庭園には「田園」の景観も遺されています。その構成要素の一つである「花菖蒲田」では ５月下旬から６月中旬にかけて、白・紫・青など、様々な色合いや形からなる約660株のハナショウブが咲き誇り、初夏の風物詩として庭園に彩りを添えます。 今年も見ごろの時期に合わせ、より近くから花をご覧いただけるよう花菖蒲田の脇に木道を設置し、「花菖蒲を楽しむ」と題したイベントでお客様をお迎えします。 期間中には伝統芸能公演やハナショウブに関する特別な講座を実施する他、キッチンカーなどもご用意して皆様をお待ちしています。 古典文学や和歌にもしばしば登場し、その優雅な佇まいで季節の移ろいとともに心に静かな感動を与えるハナショウブ。涼やかに彩られた初夏の庭園をどうぞお楽しみください。

１．日時

令和８年５月23日(土)～６月14日(日) ９時～17時 （最終入園16時30分）

２．内容

（１）木道「花菖蒲の小道」

期間：期間中毎日 内容：花菖蒲田の脇にこの時期だけの特別な木道を設置し、ハナショウブを間近でご覧いただけます。 参加費：無料（入園料別途）

（２）伝統芸能公演「宝生流能楽公演」

日時：５月23日(土) 11時30分、13時30分（各回約30分） 場所：松原 ※雨天の場合は、涵徳亭(かんとくてい)にて実施します。 （涵徳亭定員70人。当日先着順、各回開始20分前より受付いたします。） 内容：文京区に能楽堂を有する伝統ある能楽流派の一つ「宝生流」による能楽公演。 出演：宝生流能楽師（宝生会） 参 加 費：無料（入園料別途）

（３）花菖蒲特別講座「花菖蒲の歴史や文化を知る―江戸系品種を中心に―」

日時：５月30日(土) 10時30分・13時30分 ※各回約80分予定（質疑応答20分を含む） 場所：涵徳亭 内容：田淵 俊人(たぶち としひと) 氏によるハナショウブの特別講座を聴講いただけます。 講師：田淵 俊人 氏（玉川大学名誉教授・東京大学特任研究員） 定員：各回20名 参 加 費：無料（入園料別途） 参加方法：下記期間内に申込フォームからお申し込みください。 ※定員を超える応募があった場合は、抽選となります。 抽選の場合は、当選者にのみメールにてご連絡します。 【申込期間】令和８年５月９日(土)９時～５月16日(土)23時59分 【応募フォーム】https://form.run/@kourakuen-event-sm-S6W95VTnGt0roBbDoqDx ※応募フォームは５月９日(土) ９時に公開予定です。

（４）庭園ガイド ※雨天中止

https://form.run/@kourakuen-event-sm-S6W95VTnGt0roBbDoqDx

日時：毎週土曜日、日曜日、月曜日 11時、14時（各回約60分） 集合：シダレザクラ前広場 内容：ガイドボランティアが庭園の歴史や見どころについてご案内します。その熱心な解説で庭園観賞をより深くお楽しみいただけます。 参加費：無料（入園料別途）

（５）軽飲食の販売（キッチンカー） ※雨天または荒天時休業の場合あり

日時：毎日 10時～16時 場所：松原 内容：大福・幸福・裕福の三つの福が一体になった縁起の良いお団子といわれている「三福団子」を炭火でじっくり焼き上げ、オリジナルのくるみ味噌だれや特製の醤油だれをつけて提供します。また、かき氷やペットボトル飲料等のお飲み物も販売します。

（６）「花菖蒲ソフト」の販売

日時：期間中毎日 ９時～17時 場所：葵屋 内容：上品な甘さとほのかな酸味のあるジューシーな巨峰ソフトに、ハナショウブをかたどった 和三盆を添えた、この季節だけの特別な逸品をご提供します。

※天候等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に当園の公式HP・公式 X(旧 Twitter)にて最新情報をご確認ください。

４．園内マップ

４．その他

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koishikawakorakuen/ https://x.com/KorakuenGarden

※個人情報の取り扱いについて ご提供いただいた個人情報は、当イベントに関わるご案内以外では使用いたしません。 事前にご本人の承諾を得た場合及び法令の定めのある場合を除いて、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 お客様からご提供いただいた個人情報は適切に管理し、個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の防止を徹底し、お客様の個人情報を安全に、且つお客様にご安心いただけるよう保護してまいります。詳細は、東京都公園協会HPの下記ページをご確認ください。 ■東京都公園協会HP 個人情報の取り扱いについて：https://www.tokyo-park.or.jp/privacypolicy/

小石川後楽園について

国指定特別史跡・特別名勝。江戸時代初期、寛永6年（1629年）に水戸徳川家の祖である頼房が、江戸の中屋敷（後に上屋敷となる）の庭として造ったもので、二代藩主の光圀の代に完成した庭園です。光圀は作庭に際し明の儒学者である朱舜水の意見をとり入れ、中国の教え「（士はまさに）天下の憂いに先だって憂い、天下の楽しみに後れて楽しむ」から「後楽園」と名づけられました。 【開園時間】9時～17時（最終入園は16時30分） 【休 園 日】12月29日～１月１日 【住所】文京区後楽1-6-6 【交通】 ■西門 JR 水道橋駅下車 西口 徒歩８分・JR飯田橋駅下車 東口 徒歩８分 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅下車 C３出口 徒歩３分 東京メトロ東西線･南北線･有楽町線 飯田橋駅下車 A１出口 徒歩８分 東京メトロ丸ノ内線･南北線 後楽園駅下車 １番、２番出口 徒歩８分 ■東門 JR 水道橋駅下車 西口 徒歩５分 東京メトロ丸ノ内線･南北線 後楽園駅下車 ２番出口 徒歩８分 ※駐車場はございません。 【入園料】一般 300円 65歳以上 150円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 ※5月4日（日・祝）は「みどりの日」で無料 ※5月5日（月・祝）は「こどもの日」で中学生以下は無料 【問い合わせ先】小石川後楽園サービスセンター 電話：03-3811-3015

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