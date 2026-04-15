Visionaries777、世界最大級の産業技術展示会「HANNOVER MESSE 2026」に出展

株式会社VISIONARIES777

XR（Extended Reality）および生成AIを融合したソリューションを提供する株式会社Visionaries777（本社：東京都千代田区、代表取締役：長山太陽男、以下、VZ777）は、2026年4月20日から24日までドイツ・ハノーバーで開催される世界最大級の産業技術展示会「HANNOVER MESSE 2026」にブース出展することを発表いたします。

HANNOVER MESSE 2026は、世界150カ国以上から来場者が集う、産業分野における世界最大級の国際展示会であり、オートメーション、AI、デジタル化など、次世代産業を支える最先端技術が一堂に披露されるグローバル産業界の注目が集まる場です。

今回の出展においてVZ777は、都市開発、施設管理、リテイル領域におけるXR活用を中心に、空間データと生成AIを融合したソリューションを紹介。業務効率化にとどまらず、意思決定支援や顧客体験の高度化に貢献する具体的なユースケースを提示します。

特に本出展では、技術紹介に加え、これまでのグローバル市場における導入実績およびプロジェクト事例を通じて、VZ777の“実装力”と“信頼性”を明確に示します。

同社はこれまで、世界的に有名な欧州ラグジュアリーブランドやクオリティを重視するグローバル企業とのプロジェクトを多数手がけており、継続的なパートナーシップのもとで実運用レベルのソリューション提供を行ってきました。これにより、単なるコンセプト提案に留まらない「実装された価値」を積み重ねています。

日本市場においては、新しいテクノロジー導入に際して慎重な意思決定が求められる傾向がある中、こうした第三者的な実績や具体的成果の提示は、導入検討における重要な判断材料となります。

VZ777はこの点を強く意識し、フィジカルとデジタルの融合に注力したソリューションを軸に、幅広いニーズに対して柔軟かつ実用的な提案を行っています。既存技術を活用したコストコンシャスなソリューションから、ゼロベースで設計するフルカスタマイズ型の開発まで、幅広いサービスを展開しています。

また、同社は昨年グローバル本社を日本に移転し、日本市場を起点としたクロスボーダーな市場開拓を加速。本出展は、世界市場との接続を強化しながら、日本におけるプレゼンスと信頼を高める重要なステップと位置付けています。

今後VZ777は、本展示会でのネットワーキングおよび商談機会を通じて、これまでのグローバル企業との豊富な実績を活かし、日本企業および海外企業との共同プロジェクトやPoC（概念実証）を推進し、XR技術の社会実装をさらに加速してまいります。



■株式会社VISIONARIES777について

2012年11月にアジア発のX R企業として、香港でビジネスをスタート。

以下の3名の共同創業者によって設立

- David Castaneda（デイビッド・カスタネーダ)/Co-Founder Global CEO- Nicolas Guyon（ニコラス・ガイヨン)/Co-Founder Chief Creative Officer（CCO）- Frantz Lasorne（フランツ・ラゾルネ)/Co-Founder Chief Product Officer（CPO）

共同創業者 グローバルCEO デイビッド・カスタネーダ共同創業者 CCO ニコラス・ガイヨン共同創業者 CPO フランツ・ラゾルネ

「未来は今ここに！」という理念の元、ワールドクラスのノウハウを持つ開発者と各業界のエキスパートによって構成されたチームで、コンサルティングとソリューションをワンストップで行える唯一無二の企業です。日本では、スタートアップテックカンパニーとして、企業の課題を解決するテクノロジーとチャレンジをサポートするXR施策をカスタムメイドで提供していきます。また、日本大手企業もクライアントとなっている、施設管理や製造業をオールインワンでサポートするデジタルソリューションのサブスクリプションサービスも提供しています。

まさに、様々なデジタルのソリューションを手に入れる、XR業界のスーパーマーケットです。

株式会社 VISIONARIES777

代表取締役

長山太陽男

本社

〒100-0005東京都千代田区丸の内1-11-1

パシフィックセンチュリープレイス8F