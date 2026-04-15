IR面談を「経営戦略の武器」へ。開示業務支援クラウド「IR Hub」より、新サービス「IR Hub面談管理」を正式リリース

株式会社 Gunosy

株式会社Gunosy（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西尾健太郎、以下「Gunosy」）は、開示業務支援クラウドサービス「IR Hub（アイアールハブ）」において、投資家との面談内容を効率的に管理・分析できる新機能「IR Hub面談管理」をリリースいたしました。

本機能は、議事録作成や集計など膨大な「事務作業」に費やされていたIR現場のリソースをAIが解放し、本来あるべき「企業価値向上に直結する戦略的活動」への転換を支援いたします。録音データや断片的なメモからAIが質問を自動で抽出・分類し、面談前準備、経営陣へのレポート資料作成までをシームレスに完結させることが可能になります。

■開発背景

近年、上場企業にはコーポレートガバナンス・コードの深化に伴い、投資家とのより質の高い対話と、その内容の経営へのフィードバックが強く求められています。これまで「IR Hub」では、IR資料の英訳機能や適時開示・スライドの検索機能を提供し、開示業務の効率化を支援してまいりました。

こうした背景から、開示後のIR面談における新たな課題として、

「AIで面談の議事録自体は簡単に作れるようになったが、経営陣への報告資料の作成が負担」

「膨大なメモや録音データはあっても、経営判断に生かす資産として活用できていない」

といったお悩みを多くの企業様より伺っていました。

今回の新機能では、これらの課題を解決し、IR面談で得られる貴重な「投資家の声」を企業の資産として活用するため、AIを活用した面談履歴の構造化機能を開発いたしました。

■ 「IR Hub面談管理」の特長- 【クイックログ】録音やメモから投資家からの質問を自動生成録音・録画データのアップロードにより、AIが投資家からの質問をリストとして自動抽出します。録音不可の場合でも、面談中に受けた質問を単語でメモ入力するだけで、AIが文書を補完し、質問リストのドラフトを即座に作成。質問内容のカテゴリ分類も自動化されるため、手入力の煩わしさを極限まで排除します。- 【リレーションシップ・ダッシュボード】過去の対話を一瞬で振り返り、面談準備を効率化面談相手と紐づいたFAQリストを、面談前や面談中に即参照できます。投資家の関心事項の推移を追えるため、相手の関心に合わせた対話が可能になり、投資家との信頼関係構築を強力にサポートします。- 【データドリブンIRレポート】自社の注力テーマごとに市場からの注目を定量化四半期ごとの面談件数やカテゴリ別質問数の変遷、今期初めてされた質問などを自動で集計します。「中期経営計画」「人的資本」「株主還元方針」など、自社独自の注力テーマを自由に設定でき、AIがその定義に沿って自動分類し、集計の手間を大幅に削減。市場が自社のどこに注目しているかを定量データとして、即座に経営陣へフィードバックできます。正式リリースに先立ち、先行してご利用いただいた企業様からは、「過去の対話内容を即座に振り返ることができるため、面談準備の効率が格段に向上した」「投資家の関心の推移を追うための準備時間がほぼゼロになった」「市場の注目テーマを定量的に示せるようになり、経営陣へのフィードバックがより説得力のあるものになった」といった、高い評価をいただいております。■提供価格について

本サービスは、現在提供中の「英訳プラン（ファイル英訳/適時開示英訳）」をご契約中のお客様、または本サービスと同時にお申し込みいただくお客様には、月額10,000円（税抜）の特別価格にてご提供いたします。なお、本サービス単体でのご利用は月額30,000円（税抜）となります。

■IR Hubとは

決算説明資料の英訳、適時開示文書の日英文書の作成をAIの力でサポートする、開示業務支援クラウドです。2025年3月の正式リリース以降、「決算情報・適時開示情報の英文開示の義務化」が課されたプライム市場のみならず、義務化拡大を見据えたスタンダード・グロース市場の上場企業や、海外投資家への情報提供を強化したい企業様からも多数導入いただき、高いご評価をいただいています。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://irhub.jp/demomovie



※表示されている画面・デザインは開発中のイメージです。機能向上のため予告なく変更される可能性があります。

■導入実績

IR Hubは、2025年3月の製品版提供以降、（株）ハウテレビジョン、 （株）デジタルホールディングス、 （株）クロス・マーケティング、 （株）ココナラ、 ユナイテッド（株）、（株）gumi、ジーイエット（株）、（株）エル・ティー・エス、 （株）Liberaware、 （株）エアトリ、（株）バイタルケーエスケー・ホールディングス他、大手銀行・不動産業など様々な業種の上場企業にて、多数ご導入いただいています。 ＊順不同

ご関心をお持ちの企業様は、下記よりご連絡をお待ちしております。

https://irhub.jp/demomovie

■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」等のメディアの提供をしています。また、ニュース配信アプリ「ニュースライト」の運営や、KDDI株式会社とポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を行っています。これらのメディアを通じたメディア事業のほか、「Gunosy Ads」等のアドテク事業も展開しています。さらに、開示業務支援クラウドサービス「IR Hub」の提供をしています。

会社名：株式会社Gunosy

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念：「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容：情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス：グノシー、ニュースライト、auサービスToday、IR Hub

URL：https://gunosy.co.jp/