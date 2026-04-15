世界中で働く従業員の健康と安全を支えるインターナショナルSOSジャパン株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：マーク・アタウェイ)は、2026年4月23日(木)にグローバルに事業展開をされている企業・団体向けのウェビナー「その退避計画、本当に使えますか？～中東退避事例で検証する、うまくいかない共通点と退避を成功させる5つの要件～」を開催いたします。





現在の中東情勢を受け、「国外退避・再赴任の判断をいつ、誰が、何を根拠に行うべきか？」「退避計画はあるが、これで十分なのか不安」「退避計画が必要なのはわかっているが、どこから手をつければよいかわからない」といった企業様からのご相談が当社へ数多く寄せられています。





インターナショナルSOSは、これまで多数のお客様の退避計画のレビューと策定支援、退避の実行支援をしてまいりましたが、「退避計画が文書としては存在するものの、いざという時に判断や行動につながらない」ケースが少なくありません。

本ウェビナーでは、インターナショナルSOSのセキュリティ専門家が、「いざという時に本当に機能する退避計画とは何か」をテーマに、退避計画において重要な5つのポイントを解説します。さらに中東事例を題材に、チェックリストを使用したスコアリングで陥りやすい課題を可視化し、成功するために何が必要なのかをわかりやすくお伝えします。





中東情勢は引き続き不透明な状況ですが、地政学的な不確実性は特定の地域に限った話ではありません。グローバルに事業を展開する企業・団体様であれば、どの地域でも応用可能な考え方を整理・ご提供いたします。





退避計画をすでにお持ちの企業様、これから整備を検討されている企業様双方における、退避計画の見直しや新規策定の検討の一助となれば幸いです。事前にお申込みいただいた方全員に、後日見逃し配信をご案内いたします。当日ご参加が難しい方も、ぜひご登録ください。









＜開催概要＞

「その退避計画、本当に使えますか？」

～中東退避事例で検証する、うまくいかない共通点と退避を成功させる5つの要件～

・開催日時 ： 2026年4月23日(木)16：00～17：00(日本時間)

・開催形式 ： オンライン(Zoom／アカウント不要)

・参加費 ： 無料(事前登録制)

・参加登録ページ： https://www.internationalsos.co.jp/events/EvacWebinar_04232026









＜プログラム＞

・そもそも「退避計画」とは何なのか？

・退避計画でおさえるべき5つの重要ポイント

・中東退避事例：ケース別スコアリングで見るよくある落とし穴

・何から始めればよい？インターナショナルSOSの支援体制

・Q＆A









＜登壇者＞

福間 芳朗(リージョナルセキュリティディレクター ノースアジア)

杉田 義樹(営業開発部長)





※ウェビナーの内容・スピーカー・配信時間は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。









＜こんな方におすすめ＞

・海外に拠点・駐在員・出張者を有する企業・団体の人事、総務、リスク管理、危機管理、セキュリティ部門のご担当者

・海外に拠点・駐在員・出張者を有する企業・団体の拠点長、経営層、管理職の方

・海外事業における危機管理対応や安全配慮義務の実践的な知見を得たい方









＜インターナショナルSOSグループについて＞

1985年の設立以来40年以上、インターナショナルSOSグループはお客様の命を救い続けています。

組織の持続可能な事業の実現のため、安全、医療、ロジスティクスおよびデジタルの専門家が、世界90ヵ国1,200ヵ所以上で、24時間365日お客様をサポートしています。

現在では、フォーチュングローバル100の82％以上、世界で最もサステナブルな企業100社の66％にあたる企業、政府機関、教育機関、NGOなど、約9,000社、700万人以上に、約110の言語・方言でアシスタンスサービスをご提供しています。





日本においても1996年から30年に渡り、日本で活躍する外資系企業および世界で展開されているすべての産業の日系企業の皆様に、医療とセキュリティを支えるサービスをご提供しています。

https://www.internationalsos.co.jp/