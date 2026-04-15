【UGREEN】デスクワークの常識を変える「Thunderbolt5 ドッキングステーション」3 月25日Amazon発売。

株式会社ユーグリーン・ジャパン

一般消費者向けの スマートフォン・PC・タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして180以上の国と地域でブランドを展開し、3億人以上のユーザーに愛用されるグローバルテクノロジー企業のUGREEN（ユーグリーン）は、この度Amazon.co.jpにて、2026年3月25日より Thunderbolt(TM)5対応のドッキングステーション2モデルを販売しております。

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（プレミアムモデル）

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（プレミアムモデル）

プロの仕事を支え、作業効率を最大限に引き上げる、フラッグシップモデル登場。

本モデルは、Thunderbolt(TM)5規格に対応した17ポート搭載のドッキングステーションです。M.2 NVMe SSDを内蔵可能で、最大120Gbpsの高速伝送、8K@60Hzの映像出力、最大240Wの給電に対応。Thunderbolt(TM)5対応ドッキングステーションとして、業界トップクラスのスペックを誇ります。また、複数の音声端子も搭載し、動画編集やデザイン制作、チームでの共同作業など、高いパフォーマンスが求められるシーンにおいて、作業効率と生産性を最大限まで引き上げます。

【圧倒的な拡張性で、プロの仕事を全面サポート】

プロフェッショナルワークに必要な機能を1 台に凝縮した、17ポート搭載の最上位モデルです。USBA／USBC（各3ポート）、Thunderbolt 5（×2）、DP2.1、2.5G 有線 LAN、M.2 SSD、SD/microSD 4.0、3.5mm 音声端子（×3）を完備。複数のアダプターが不要になり、デスク周りがスッキリすると同時に、作業効率を飛躍的に高めます。

【最大120Gpbsの高速伝送で、クリエイティブ作業を効率化】

Thunderbolt(TM)5規格により、最大120Gbpsの高速伝送を実現。8K映像や大容量RAWデータ、大規模なプロジェクトファイルもスムーズに処理できます。8K@60Hz出力に対応し、Windowsでは最大3画面、Macでは最大2画面のマルチディスプレイが可能です。また、VRR、G-Sync、Dolby Visionにも対応。映像編集からゲーミングまで、圧倒的な高画質を体感いただけます。

【M.2 NVMeスロット内蔵で最大8TBまでストレージ拡張】

本体にPCIe Gen4×4 対応の M.2 NVMe スロットを内蔵し、最大8TBの高速ストレージを増設できます。外付けHDDケース不要で、超高速な読み書きを実現。大容量の映像素材・データ・ゲームライブラリを、スムーズに管理できます。

UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（プレミアムモデル）

【3系統の3.5mm音声端子で、複数の音性機器を同時に接続可能】

業界でも珍しい3.5mm 音声端子を3系統搭載。ヘッドホン2台とマイク1台を同時に接続できます。複数人でのオンライン会議や動画収録・ライブ配信なども、ケーブルの切り替えが不要で、スムーズなコミュニケーションを実現します。

【最大240Wの高出力！長時間の高負荷作業も発熱の心配なく安定給電】

240Wの大容量給電システムを搭載。PCへは最大140Wの給電に対応し、さらにUSB-Cポート2口で合計60Wの急速充電（従来比15W向上）が可能です。これにより、PCや周辺機器の電力不足を解消します。加えて、高負荷なクリエイティブ作業時にも動作のカクつきを抑え、発熱を抑制。電力不足・動作停止・過熱の心配なく、終日安定して稼働します。

【放熱性の高いアルミ合金×冷却ファンで、根本から発熱しにくい構造を実現】

本体素材には高強度のアルミ合金アルミ合金を使用。内蔵した冷却ファンとあわせて、長時間の高負荷作業でも熱がこもりにくく、発熱によって動作が重くなったりカクついたりといったトラブルを防ぎ、常に安定して作業を続けられます。

UGREEN Maxidok 10-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（コスパモデル）

UGREEN Maxidok 10-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（コスパモデル）

高性能はそのままに、リーズナブルな価格で初めての方でも手に取りやすい一台。

Thunderbolt(TM)5規格に対応した10ポート搭載のドッキングステーションです。初めてのドッキングステーションでも導入しやすい手頃な価格でありながら、最大120Gbpsの伝送速度、8K@60Hz出力、そして給電の安定性にも優れた最高標準のスペックを実現。プロの現場を支える実力と優れたコストパフォーマンスを両立しており、日常使いからプロ級の高速環境まで、手頃な価格で構築できます。

【ハイエンドモデルの高性能×コスパ重視の最強スタンダードモデル】

フラッグシップモデルにも搭載している機能から必要なものを厳選しつつ、Thunderbolt 5 のハイパフォーマンスを継承した、10-in-1 ドッキングステーションです。Thunderbolt 5（×2）、DP2.1、USB-A3.2（×3）、ギガビット有線 LAN、SD/microSD 3.0カードリーダーをコンパクトな筐体に集約し、デスク周りの配線をすっきりと整え、ビジネスからクリエイティブまで幅広いシーンでご活用いただけます。

【最大120Gbpsの高速伝送で、作業のストレスを大幅に軽減】

インテル製Thunderbolt(TM) 5コントローラーを搭載し、単方向120Gbps・双方向 80Gbpsの高速データ転送を実現。USB4やThunderbolt 4/3とも完全な下位互換を備えています。大容量の動画ファイルやRAWデータ、大きなプロジェクトの共同作業でもスムーズに転送・編集可能で、作業効率を劇的に高めます。

UGREEN Maxidok 10-in-1 Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション（コスパモデル）

【8K@60Hで、目に優しくなめらかな臨場感あふれる映像を楽しむ】

Thunderbolt(TM) 5とDP2.1に対応し、8K@60Hzの高精細出力を実現。近距離でも大画面でも目が疲れない鮮明でなめらかな映像をお楽しみいただけます。4K@240Hzの高リフレッシュレート、VRR、GSync、Dolby Vision にも対応。画面の乱れや遅延、ちらつき、コマ飛び感を抑え、ゲームをはじめ動画編集などでも快適に使えます。

【140W GaN 安定給電＆アルミ合金放熱、長期安心稼働】

140WのGaN（窒化ガリウム）アダプターを標準装備。ノートPCには最大110Wの安定給電を実現。過電圧保護、過電流保護、逆流防止、TVS保護回路を内蔵し、長時間の高負荷作業でも安心・安全。また、筐体には頑丈で放熱性に優れたアルミ合金素材を使用し、発熱を抑え常に安定したパフォーマンスで使い続けられます。

製品スペック比較一覧

製品スペック比較一覧

対応機種：

1、Thunderbolt(TM)5 / Thunderbolt(TM)4 / USB4搭載Windows 11（23H2 以降）

2、MacBookシリーズ（macOS 14.5 以降）

3、日本国内の安全基準に適合（PSE技術基準適合）

「Mac mini専用設計Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション」

※UGREENでは、Mac miniの性能を最大限に引き出せる、ブランド初の「Mac mini専用設計Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション」を、近日発売予定です。本体にストレージ拡張機能を搭載し、Mac miniの性能と利便性が劇的に向上。今後の情報にご期待ください。

期間限定キャンペーン情報

UGREEN Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーション2モデルが、Amazon にてセール実施中！！本記事から追加で 5％OFF 獲得可能！

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UGREEN Maxidok 10-in-1 Thunderbolt(TM) 5 Mac mini 専用ドッキングステーション（※近日発売）

定価：48,990 円（税込）

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Amazon にて、UGREEN Thunderbolt(TM)5 ドッキングステーションをお得にご購入いただける特別クーポンをご用意しました。ぜひこの機会をお見逃しなく！

※割引はAmazon.co.jp上のキャンペーンとクーポンを併用した場合に適用されます。キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

■UGREENについて

UGREEN（株式会社ユーグリーン・ジャパン）は、一般消費者向けの スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器を扱うブランドとして、世界を牽引するグローバルテクノロジー企業です。

当社では、どんなシーンにも寄り添う「充電ソリューション」、仕事の効率を最大化する「オフィスデバイス」、イマージョンの世界に没入できる「スマートオーディオ・映像製品」、データ管理の可能性を無限に広げる「スマートストレージ」の4つのカテゴリーを軸に製品を展開しています。

2012年の設立以来、常に「ユーザー目線」で物事を考え、信頼と安全を第一に、テクノロジーに苦手意識を持つお年寄りや初心者の方から、プロの技術者や企業利用まで、「すべての人のどんなニーズにも応えられる」オールラウンドな製品の開 発・製造・販売に終始尽力してまいりました。「暮らしを豊かにする製品作りで、個々人の幸福度を高め、社会の発展に貢献する」ことを使命に、現在では日本をはじめ、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダなど世界180以上の国と地域でブランドを展開。現在は3億人以上の方に愛され、信頼を寄せていただくブランドへと成長を遂げております。

また、2025年には「フロスト&サリバン」の調査によって、NAS（ネットワークアタッチストレージ）の年間出荷台数が世界第1位に輝き、世界最大の一般消費者向けNASブランドに認定されました。

私たちはこれからも、世界中のユーザーが自らの可能性を最大限に引き出せるよう、革新的なテクノロジーを届け続けます。

【製品に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社ユーグリーン・ジャパン

E-mail：support.jp@ugreen.com.cn

公式サイト：https://ugreen.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/ugreenjapan

instagram：https://www.instagram.com/ugreen_japan/

Amazon公式サイト：https://bit.ly/ugreenstore

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