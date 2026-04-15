2026年8月7日(金)、8日(土)開催「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」小学生を対象としたリユース体験イベントの参加申し込み開始

株式会社ValuesFusion8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～キービジュアル

小中高生を対象とした職業体験・アントレプレナーシップ事業および企業のサステナビリティ推進をサポートしている株式会社ValuesFusion（本社：東京都港区、代表取締役：竹内 慶太）は、31社が賛同する小学生とその保護者を対象としたリユース体験イベント「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」（後援：環境省、経済産業省）を、ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内 康隆）とともに2026年「8月8日リユースの日」実行委員会として開催いたします。これに伴い、本日2026年4月15日(水)よりイベント参加申し込みの受付を開始いたします。

■8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～公式サイト（職業体験ドットコム内）

参加申し込みは下記サイトで受け付けています。

URL：https://shokugyotaiken.com/event/257

■「過去1年間でリユースをしていない」人のうち98.5%が無意識のうちに必要としてリユースを利用

「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」2025年開催風景１.「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」2025年開催風景２.[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Po6XV4o7FNc ]

資源・製品を循環させ価値の最大化を図るサーキュラーエコノミー（循環経済）への移行が国内外で進むなか、物の形を変えずに繰り返し使用するリユースは、使わなくなった物を捨てるのはもったいないといった想いから生活者が必要として行動していることが循環経済に繋がる取り組みです。国内のリユース市場は2024年に市場規模が約3.3兆円に達し、2030年には4兆円に達すると見込まれています（※1）。一方、購入と売却・引渡しの両方において過去1年間にリユースを経験した生活者は30%程度とその割合は減少。環境省はリユースの裾野を拡大することとリユースを当たり前にすることを掲げ、2030年までにリユース品の購入は35.3%、使わなくなった製品の売却・引渡しは36.8%まで経験者の割合を引き上げる目標を発表しています（※2）。

共に2026年「8月8日リユースの日」実行委員会をつとめるブックオフグループはリユースのリーディングカンパニーとして業界全体を推進するため、事業を通じ生活者にとってリユースを身近にする活動に取り組んでいます。BOOKOFFを利用しているお客さまのリユースに対するギャップを認識するためブックオフ公式アプリ会員を対象に行った調査では、「過去1年間にリユースをした経験がない」と回答した人のうち98.5%が直近1年間で売却・購入のいずれかでBOOKOFFを利用しており、無意識のうちにリユース行動をとっていることが明らかとなりました。この結果から、リユースの日をきっかけに各社のサービスがリユースであるという認識を浸透し、生活の中で無意識にしている行動がサーキュラーエコノミーにも繋がる賢い選択であることに気付いていただくことにより、消費行動として生活者にとってもリユースが当たり前になることを目指してまいります。

ブックオフ公式アプリ会員を対象に行ったリユースに関する調査

【調査概要】

調査期間：2026年2月24日～3月9日

調査対象：ブックオフ公式アプリ会員15,468名

調査方法：インターネット調査

■リユース体験イベント「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」開催の意義

「リユースの日」とは、より多くの人にリユースの良さや楽しさを知ってもらいリユースに取り組んでもらうことを目的とし、一般社団法人日本リユース業協会が2023年に申請し制定された記念日です。８月８日は、物が人から人へと循環し続ける様子がイメージできる「∞」と同じ形の「8」が並ぶことが由来となっています。

リユースへの認識を深めると同時にネガティブなイメージをポジティブなものに変え、リユースの日をきっかけとした行動変容を促すためリユース体験イベントを、2026年8月7日(金)・8日(土)の2日間、環境省と経済産業省の後援を受け、31社の賛同企業と共に開催いたします。

本イベントは、学校の授業で持続可能な生活について学ぶ小学校5・6年生とその保護者が主な対象です。授業で学び知識として備わっているリユースをワークショップで体験することにより、日々の生活に取り入れ循環型社会を自分ごとに捉え行動するきっかけを創出いたします。また、賛同企業との取り組みでは、イベントから対象者や接点を広げ各社の事業・サービスを通じてリユースについて考えるきっかけを作ることにより、無意識に行っていた選択が循環型社会に繋がっていることやリユースに対する認識を深めることで行動へと促すことを目的としています。

未来の循環経済を担う小学生とその保護者に向けたイベントと、各社のサービスやコンテンツで表現するリユースの理解を深める8月8日リユースの日を契機とした取り組みを通じ、物や資源の価値に対する認識を深めることでサーキュラーエコノミーの実現を目指してまいります。

※1 リユース経済新聞「リユース市場データブック2025」（2025年10月10日）

※2 環境省「ロードマップにおける指標・目標について（指標・目標に関するワーキンググループでの検討結果）」（2026年1月）

https://www.env.go.jp/content/000372760.pdf

■イベント会場内に不要品回収ボックス「R-LOOP」を設置。参加者が不要になった衣類・服飾雑貨を回収

不要品回収ボックス「R-LOOP」

イベントにて参加者自らが不要になったものを必要とする方へ循環することを体験しリユースを身近に感じていただくため、会場内に不要品回収ボックス「R-LOOP」を設置いたします。当日お持ち込みいただいた品物は、回収後に検品を経てブックオフグループの海外リユースショップ「Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン）」でリユースに繋げられるほか、販売基準に満たない繊維製品はパートナー企業がリサイクルし再生資源として循環。ボックスに入れるだけで手間なく不要品を手放し次に必要とする方へと循環するサービス「R-LOOP」を通じ、イベントに来場した小学生と保護者へリユースを身近に感じていただく機会を創出してまいります。

【回収できる品物】（１度回収した品物は返却できません）

１.衣料品全般

・著しく汚れているもの、汚物がついているものは回収できません。

・使用済みのマスクや下着・肌着類は回収できません。

２.ファッション雑貨、生活雑貨、おもちゃ・ぬいぐるみ、スポーツ用品など

・廃棄物、または破損などでそれ自体が使用できないものは回収できません。

・電源コードが付いている家電類、バッテリーが内蔵されているものは回収できません。

・刃物などの危険物、火器類など発火のおそれがあるものは回収できません。

・飲食物、化粧品、液体物は回収できません。

【R-LOOPについて】

「R-LOOP」で創りたい世界

生活者に“すてない選択”という新たなライフスタイルを提供するR-LOOPは、ホテルや商業施設などに設置されている所定のボックスに不要な⾐料品・雑貨を入れるだけで簡単にリユースやリサイクルに繋げられるシステムです。繊維製品の回収・再生の循環プラットフォームを運営する株式会社BPLabがブックオフコーポレーション株式会社と共同運営しております。「リユースショップへ持ち込む時間がない」「フリマアプリでの出品・梱包が面倒」といった理由によりやむなく捨てざるを得なかった生活者が、手間なく不要品を手放し次に必要とする方へと循環できるサービスとして2024年11月にスタートし、2026年4月時点で、総回収量約57トン、設置場所は700か所を超えております。

R-LOOP公式サイト：https://www.rloop.jp/

■「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。」後援/賛同企業・団体

■ 8月8日リユースの日 イベント開催概要

後援：環境省、経済産業省ブース出展： 日本リユース業協会会員企業9社（五十音順）パネル出展： 1社・1団体特別賛同：8社（五十音順）賛同：13社（五十音順）

名称：8月8日 リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～

会期：2026年8月7日（金）11:00～15:00／8月8日（土）第一部11:00～14:00・第二部14:00～17:00

会場：アキバ・スクエア（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 2F）

アキバ・スクエア

会場までのアクセス：

JR秋葉原駅 電気街口（徒歩3分）

東京メトロ日比谷線秋葉原駅 3番出口（徒歩4分）

東京メトロ 銀座線末広町駅 1番出口（徒歩3分）

つくばエクスプレス秋葉原駅 A1出口（徒歩3分）

対象者：小学生とその保護者（推奨年齢：小学3～6年生）

参加費：無料

参加方法：2日間ともに事前予約制。

1日目は、11:00～15:00にて開催。（ブース体験は12時からです。）2日目は、１.11:00 ２.14:00の入場予約制（入れ替え制）となります。

※お子さまのみ要参加予約。同行者の事前予約は不要

※会場ではお子さま１名につき、同行者（大人）２名までご入場いただけます。

ブース出展：日本リユース業協会会員企業9社

株式会社アップガレージグループ／株式会社カメラのキタムラ／株式会社K-ブランドオフ／株式会社コメ兵／株式会社ソフマップ／株式会社ハードオフコーポレーション／ブックオフグループホールディングス株式会社／株式会社マーケットエンタープライズ／株式会社メルカリ（五十音順）

パネル出展：1社・1団体

株式会社トレジャー・ファクトリー／環境省

特別賛同：8社

株式会社アドバコム／株式会社オカモト／株式会社クラス／株式会社Clarisse／株式会社ゲオホールディングス／SAVAWAY株式会社／リステージオークション株式会社／リネットジャパングループ株式会社（五十音順）

賛同：13社

株式会社INFORICH／株式会社AMBソリューションズ／FTF株式会社／株式会社環境新聞社／gooddo株式会社／株式会社ケシオン／株式会社ゴルフ・ドゥ／株式会社サマリー／株式会社ジモティー／株式会社スタンディングポイント／株式会社digdig／一般社団法人日本文化教育推進機構／株式会社NexTone（五十音順）

主催：2026年「8月8日リユースの日」実行委員会

後援：環境省、経済産業省

■各種問い合わせ先

＜取材に関するお問い合わせ＞

取材をご希望されるメディアの方のご来場を承っております。イベント当日の取材、実行委員会への事前取材をご希望される方は以下よりお申し込みください。なお、当日の受付は両日ともに10:30より開始します。

取材申し込み締め切り：2026年8月5日（水）16:00

お申込みURL： https://www.bookoffgroup.co.jp/contact-us/top/0808-reuse-day/

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

2026年「8月8日リユースの日」実行委員会（株式会社バリューズフュージョン内）

担当：森本

電話：050-3137-0728

mail：info@valuesfusion.jp

＜ご賛同に関するお問い合わせ＞

リユースの日の取り組みでは、各社の事業活動を軸とした体験や事業価値の理解に繋げることで事業活動の一部として賛同各社がリユースのきっかけを共創することを目指しています。費用の発生有無問わず、8月8日リユースの日をきっかけとした取り組みをいただける企業さまはお気軽にお問い合わせください。

募集締切：4月30日(木) 午前11:59

お申込みURL：https://forms.gle/VArkzgzM8yjPKGAB8

賛同メニュー例：イベント会場内での展示、動画放映、各社コンテンツでの発信、サービス内での施策実施など

会社概要

・会社名：株式会社Values Fusion (バリューズフュージョン)

・代表者：代表取締役社長 竹内慶太

・所在地：東京都港区赤坂9丁目6番42-403

・設立：令和元年5月7日

・事業内容：職業体験プラットフォーム事業／法人向けサステナビリティ推進サポート事業

・ URL：https://valuesfusion.jp