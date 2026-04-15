【Dior】「ディオール ボウ」サンダルのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wNu17O_1RBg ]

ディオールのアトリエが誇る職人技により、「ディオール ボウ」サンダルが形作られる様子が公開されました。

1947年に初めて行われたコレクションのショー以来、クリスチャン・ディオールは、「ボウ」（リボン）をアイコニックなモチーフの一つとしていました。2026年春夏 コレクションでは、クリエイティブ ディレクターのジョナサン・アンダーソンがこの象徴的なつながりを継承し、オマージュを捧げました。

「ディオール ボウ」サンダルをはじめとする、ボウをあしらった詩的な新作アイテムは、全国のディオールブティック及び公式オンラインブティック(https://x.gd/CrE9H)にてご覧いただけます。

(C)DIOR(C)DIOR「ディオール ボウ」サンダル \180,000「ディオール ボウ」サンダル \180,000

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クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

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