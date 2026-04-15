「TERRACE MAIL Security」ソフトウェア版 提供開始のお知らせ

ダウジャパン株式会社

ダウジャパン株式会社は、2008年の設立以来、自社開発によるメールセキュリティ製品の企画・開発・販売を一貫して行ってまいりました。

国内の企業および自治体のメールインフラを支える専業メーカーとして、高度な脅威対策と実運用に即した送信セキュリティ機能を統合的に提供しております。

これまで「TERRACE MAIL Security(https://daou.co.jp/security/)」はアプライアンス版として提供し、多くの企業・自治体においてオンプレミス環境で導入・運用いただいております。

近年のメールサーバのクラウド移行ニーズ拡大を受け、本製品は従来のオンプレミス運用に加え、クラウド基盤上へソフトウェア版として設置・運用できる形態を新たに提供開始いたします。

これにより、メールサーバをクラウドへ移行する際も、同一基盤上で一貫したセキュリティ対策を実現できます。

主な特長

■ 高度な受信メール対策- スパム／ウイルス／フィッシングメールの遮断- 4段階の多段階専用フィルタ- 5つのライブアップデートルールの提供- 多様な任意フィルタ設定可能

多層防御により高精度な検知を実現します。

■ 標的型攻撃対策・メール無害化機能- 送信者履歴検査による標的型攻撃を遮断- 添付ファイルの拡張子偽装検査- 添付ファイル削除、HTMLメールのテキスト化処理- 元メールと無害化メールの二重配送

標的型攻撃に対する実効性の高い対策を提供します。

■ 認証技術への対応- DKIM対応- DMARC対応

なりすましメール対策および送信ドメイン認証を強化します。

■ メールフィルタリング・情報漏洩対策- 多様な承認ポリシー設定- マイナンバー検知フィルタ機能

機密情報の外部流出リスクを低減します。

■ 送信セキュリティ機能

1. 上長承認機能

- 多様な承認ポリシー設定- 組織図ベースでのポリシー設定- 部署・グループ単位での制御

誤送信防止および内部統制を強化します。

2. 送信メール一時保留

- 任意フィルタ条件による保留設定- 部署・グループ単位での制御

送信後の確認時間を確保し、ヒューマンエラーを抑止します。

3. 送信メール暗号化

- 条件に応じた暗号化ポリシー設定- 添付ファイルのみZIP暗号化- 添付ファイルのリンク送信- メール全体のリンク暗号化送信

利用環境に応じた柔軟な暗号化方式を選択可能です。

販売形態および価格

本製品は、ユーザライセンスベースでの販売形態となります。

導入規模および構成内容により価格が異なりますため、詳細につきましては別途お問い合わせください。

今後の展開

ダウジャパン株式会社は、創業以来培ってきた自社開発技術を基盤に、

オンプレミスおよびクラウド双方に最適化したメールセキュリティソリューションを提供し、

企業・自治体などの安全な情報通信環境を支援してまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160003/table/10_1_05d32b3552d11c35a3150cc40db9868e.jpg?v=202604150151 ]

お問い合わせ先

ダウジャパン株式会社

TEL : 03-6435-6200

Email : j-support@daou.co.jp

お問い合わせ専用フォーム : https://daou.co.jp/contact/