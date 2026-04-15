【業務用家具メーカー】相合家具製作所が、新商品9シリーズ14点を一挙公開。最新カタログ発刊に合わせ新商品展示会を全国4都市で開催

株式会社 相合家具製作所SOGOKAGU NEW PRODUCT EXHIBITION 26 - 27

株式会社相合家具製作所（SOGOKAGU）は、2026年5月に最新カタログ「SOGOKAGU CONTRACT CATALOG 2026」を発刊いたします。

これに伴い、新商品を含む最新ラインアップをご紹介する展示会「SOGOKAGU NEW PRODUCT EXHIBITION 26-27」を、東京・大阪に加え、名古屋・福岡を含む全国4都市で開催いたします。

本展示会は、新商品9シリーズ・14商品を一堂にご覧いただける、またとない機会となっております。

SOGOKAGU CONTRACT CATALOG 2026■ 26-27カタログではグラフィックを一新

デジタル化が加速し、情報が瞬時に消費される時代。それでもなお、私たちは「紙」というメディアに新たな価値を見出しています。

相合家具がこのたび発表するのは、単なるカタログではありません。それは、私たちの思想と美意識を凝縮した一冊の「ブランドブック」です。

相合家具の強みである、自由度の高いデザインと唯一無二の造形。その魅力をより直感的に伝えるため、構成・レイアウト・写真表現に至るまで全面的に刷新しました。細部に宿る設計思想までも感じ取れるよう、ページの隅々にまでこだわりを込めています。

カタログとしての機能を保ちながら、ブランドの世界観を体験できるプロダクトへ。

そして本展示会では、その思想を体現したプロダクトの数々を、実際にご体感いただけます。

■ 新商品の特徴

・有機的フォルムの木製チェア

曲木加工やコッピング技術から生まれる、有機的な造形美を備えた木製チェア。



人間工学に基づく快適な座り心地と軽やかさを、相合家具の設計技術で一体化しました。

RIVALVELUM・環境配慮型ラウンジチェア（バイオモールド）

植物由来成分を含むバイオモールドウレタンを採用し、環境配慮とデザイン性を両立。



三次元的な曲線美と快適性を兼ね備えた、次世代のラウンジチェア

です。

・竹素材を活かしたプロダクト

成長が早く環境負荷の少ない竹を用い、そのしなやかさと軽やかさを最大限に活用。



素材の特性を活かした設計により、新たな表現と使い心地を提案します。

OUGIOUGIRIVALPIORA

■ 展示会の見どころ

VELUMGRAPASPOKEA

展示会場では、期間中、新商品を中心とした特別展示を実施しています。

各プロダクトは、実際の使用シーンを想定したレイアウトでご覧いただけるほか、空間全体で私たちのブランドを表現しています。

また、カタログでは伝えきれない質感やスケール感、素材の特性、座り心地などを実際にお確かめいただけるのも本展示会の大きな魅力です。

会期中は、具体的な案件のご相談や製品選定に関するご質問にも、専門スタッフが対応。サイズオーダーや仕様検討など、実務に直結する情報をご提供いたします。

■ 開催概要

・大阪ショールーム

2026年5月27日（水） 9:00～18:00

2026年5月28日（木） 9:00～18:00

2026年5月29日（金） 9:00～18:00

大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3 御堂筋MTRビル 2F

TEL：06-6233-330

・東京ショールーム

2026年6月10日（水） 9:00～18:00

2026年6月11日（木） 9:00～18:00

2026年6月12日（金） 9:00～18:00

東京都港区港南2-12-23 明産高浜ビル 9F

TEL：03-3585-0762

・名古屋会場（電気文化会館）

2026年6月23日（火） 13:00～18:00

2026年6月24日（水） 9:00～18:00

2026年6月25日（木） 9:00～17:30

愛知県名古屋市中央区栄2-2-5 電気文化会館 5F 東ギャラリー

・福岡会場（UNION SODA）

2026年9月10日（木） 10:00～18:00

2026年9月11日（金） 10:00～17:00

福岡県福岡市中央区大名1-1-3 石井ビル 2F

本展示会は、オフィスやホテル、商業施設などの空間設計を手掛ける設計事務所・デザイン事務所の皆様、ならびにオフィスメーカーの皆様など、空間づくりに携わる皆様に向けた内容となっております。

空間づくりの新たな可能性を広げる機会として、ぜひご来場ください。

ご来場予約は、下記、「詳細を見る」よりご予約ください。

詳細を見る :https://www.sogokagu.co.jp/news/17692/

株式会社相合家具製作所

商品企画部

大阪府大阪市平野区加美北3-17-37

TEL : 06（6791）2286