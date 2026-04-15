専門知識不要、ワンクリックでWebサイトのアクセシビリティをAIが評価、レポートを自動生成するツール「AXY（アクシー）」を正式提供開始

株式会社STYZ生成AIが、アクセシビリティ改善をもっと身近に。AXY（アクシー）

多様なユーザーと共創するインクルーシブデザインスタジオCULUMUを運営する株式会社STYZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也、以下「CULUMU」）は、2026年4月15日（水）より、生成AIを活用した、アクセシビリティ評価ツール「AXY（アクシー）」の正式提供を開始いたします。

■開発の背景とCULUMUのビジョン

デジタル技術の普及に伴い、Webサイトを通じたサービス提供が一般化し、すべての人が利用できるアクセシブルな環境構築が不可欠となっています。デジタル庁による「Webアクセシビリティ導入ガイドブック」の公表をはじめ、幅広い業界でアクセシビリティを踏まえたデザインや開発支援の導入が進んでいます。

さらに、2024年4月の改正障害者差別解消法施行により、民間企業においても障害のある方に対する合理的配慮の提供が義務化されました。これに的確に対応する環境整備の基盤として、Webアクセシビリティ確保の重要性は急速に高まっています。

CULUMUは「障壁を生まない、豊かな社会をデザインする」というビジョンのもと、多くの企業とともにインクルーシブデザインの実践と社会実装に取り組んでまいりました。誰もが取り残されない社会を実現するためには、あらゆる人が等しく情報にアクセスできる「Webアクセシビリティ」の担保が欠かせません。しかし、実際の現場では「何から始めればいいか分からない」「専門的な知識やリソースが不足している」といった課題を抱えています。

そこで、デジタル領域におけるアクセシブルなプロダクト開発を後押しするため、専門知識がなくても誰でも簡単に評価、改善に取り組むことができるツールとして「AXY」を開発し、正式提供を開始いたしました。

■AXY（アクシー）の3つの特長

1. 専門知識は不要、ワンクリックのシンプル操作

AXYはブラウザの拡張機能として提供されます。評価対象のWebサイトを開いてボタンを押すだけで、専門知識を問わず誰でも日常のブラウジングと同じ手軽さで、高度な品質検査を実行できます。また開発中のサイトや非公開環境にあるサイトの評価にも対応しているため、開発のあらゆるフェーズにアクセシビリティ検証をシームレスに組み込むことが可能です。

さらに、企業内の開発フローへの組み込みやシステム連携を見据え、2026年6月頃にはAPIによる提供も開始する予定です。

ブラウザ拡張機能として動作する「AXY」が、ウェブサイト上でアクセシビリティ評価を行っている操作画面のイメージ2. 生成AI ×世界標準の検証エンジンによる高精度な統合分析

専門家が目視で行ってきた「見た目・文脈の確認」を生成AIが代行し、「コードの解析」を世界標準の検証エンジン「axe-core」が実行します。従来の自動チェックツールが抱えていた「作り手の意図や文脈を理解できない」という課題を解決し、まるで専門家が隣でサポートしているかのような、実務的で精度の高い評価を実現します。

最先端AIによる目視代行と世界標準の検証エンジン「axe-core」を組み合わせた、高精度な統合分析のプロセス3. 共有・修正依頼がスムーズになるレポート自動生成

評価結果は、問題箇所と具体的な改善案を明記したPDF形式で自動出力されます。これにより、アクセシビリティ特有の「専門用語の壁」を取り払うことで、チーム内での情報共有や開発者への修正依頼におけるコミュニケーションコストを大幅に削減し、迷いのない迅速な改善アクションへと導きます。

問題箇所と具体的な改善案が詳細にまとめられた、自動生成されるPDF形式の評価レポートのサンプル

■【AXY独自の評価軸】アクセシビリティを超えた多様なデザイン評価

AXYの評価基盤は、標準的なアクセシビリティ評価を超えた拡張性を備えています。CULUMUがインクルーシブデザインの実践で培った独自データベースを活用し、「わかりやすい日本語表現」「正しい専門用語の使用」「デザインガイドラインの遵守」といった、情緒的・認知的な視点からの評価に応用可能です。

さらに、業種別のチェック事項や企業独自の評価指標の追加など、導入企業のニーズに応じた個別カスタマイズにも対応しています。

標準的なアクセシビリティ評価に加え、独自のデータベースを活用した「わかりやすい日本語チェック」などの情緒的・認知的な評価項目

■AXY導入により、企業のアクセシビリティ向上を総合的に支援

アクセシビリティ対応における担当者の業務負荷を軽減し、現場が抱える「時間がない」「判断に自信がない」といった課題を解消します。

活用例

アクセシビリティ推進担当者

・全社共通のアクセシビリティ検証プロセスを整備するツールとして

企業内WEBマスター

・制作されたWebサイトのアクセシビリティ検査を自部門で実施可能に

開発・デザインチーム

・問題の背景を理解し、具体的なアクセシビリティ修正へスムーズに着手

知見が少ない担当者

・ユーザーの障壁となる理由を理解し、 個別事情を汲んだ修正依頼が可能に

推進担当者、WEBマスター、制作チームなど、組織内の異なる役割のユーザーをAXYが一気通貫でサポート

またCULUMUでは、アクセシビリティ方針の策定支援をはじめ、組織内での運用プロセスの設計、技術や知見の提供まで、企業全体のアクセシビリティ向上を一気通貫でサポートします。

■【先行利用の声】制作会社・サイト制作チーム様の事例

企業のWeb・アプリ担当者・制作会社・アクセシビリティスペシャリスト・社会課題に直面する当事者が連携し、長期的なアクセシビリティ向上を目指すCULUMUアクセシビリティCULUMUアクセシビリティ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000207.000022873.html

日本最大級のデザインカンファレンス「Design Ship 2025」に出展し、最前線で活躍するデザイナーやプロダクトマネージャーの皆様から、多くの反響をいただきました。

事業会社 デザイナー

「評価結果をPDF形式でそのまま書き出せる機能が非常に良いです！社内報告や開発チームへのフィードバック資料を作成する手間が大幅に削減できるので助かります。」

IT企業プロダクトマネージャー

「ぜひ会社に導入したいです！現状、アクセシビリティ評価は専門知識を持つメンバーが手動で確認しており負担が大きいので、このツールが人の判断を肩代わりしてくれるなら、業務効率が格段に上がると期待しています。」

制作会社ディレクター

「評価結果が分かりやすいレポート形式で出てくるのが素晴らしいです。今まではリソース不足でアクセシビリティ評価の業務自体を請け負えませんでしたが、これならクライアントワークでも対応できる可能性を感じます。」

■ 本件に関するご相談・ツールの利用について

Design Ship 2025に出展した際の、AXYの展示風景Design Ship 2025に出展した際の、来場者との交流風景1. AXYの導入、ご利用について

AXY専用ページ内の「資料請求・お問い合わせ」よりご相談ください。

https://axy.culumu.com/

2. アクセシビリティ・インクルーシブデザインに関するご相談

AXYの評価結果をもとにした具体的なサイト改善や、多様なユーザーと共創するインクルーシブデザインの導入、社内体制の構築など、本格的な取り組みに関するご相談は以下よりお問い合わせください。

https://culumu.com/contact

インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

CULUMUの支援は「共創プロセスを取り入れた新たな事業創造支援」「尖ったインサイトを発見するリサーチ支援」「アイデアを形にするプロトタイピング支援」「全ての人にやさしい空間・建築デザイン支援」「価値を最大化するブランディング・アクセシビリティ支援」などがあります。

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障がい者、外国人など、多様な当事者と共創し、事業開発を支援する専門家集団です。 最大の特徴は、5,000以上の非営利団体とのネットワークを活かした独自の調査パネルです。これまでリーチが困難だった人々とのマッチングや定性調査を可能にし、その仕組みは「当事者と近い距離で開発を支援する」と高く評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。 大手企業からスタートアップまで100件以上の取引実績があり、NPOや研究機関などのパートナーと共に、社会課題解決やDE&Iを推進するプロジェクトを多数手掛けています。

株式会社 STYZ 概要

当事者発想で問いを発見し、人・市場・制度・テクノロジーをつなぐことで新しい価値を社会に実装することを目指しています。

ドネーションプラットフォーム事業（Syncable）：非営利セクターへの新たな資金流入を促進。

インクルーシブデザイン事業（CULUMU）：企業課題と社会課題を同時に解決。

テクノロジー事業（STYZ Tech）：次世代技術による人間中心の体験創造。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/331_1_6df599f212cf827724e9812253fbc701.jpg?v=202604151051 ]