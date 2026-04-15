【講演レポート】「Japan IT Week [春] 2026」にて、船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが「物流現場DX」をテーマに登壇しました。

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年4月8日（水）に開催された日本最大級のIT展示会「Japan IT Week [春] 2026」のカンファレンスに、エグゼクティブコンサルタントの柴田純平が登壇したことをお知らせいたします。

■ 登壇内容の概要

本カンファレンスでは、「物流現場DX」をメインテーマに、中堅・中小企業の持続的な成長を支援する視点から講演を行いました。

セッションタイトル：中堅・中小物流企業が実践しているDX事例

登壇日時：2026年4月8日（水）14:00 ～ 15:00

講演内容： 中堅・中小物流企業の現場で実際に行われているDXの具体事例を多数紹介しました。配車・労務・営業・採用といった多岐にわたる業務の中から、優先的に取り組むべき領域の選定方法や、現場への導入プロセス、そして確実な成果に結びつけるための実務的なヒントを詳しく解説いたしました。

■ 登壇者プロフィール

柴田 純平（https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/j-shibata/）

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流ビジネス支援部 DX・AIグループ

グループマネージャー エグゼクティブコンサルタント

■ 会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/