近畿地区を中心に16店舗、そば・うどん店を運営している株式会社清修庵(本社：〒607-8131 京都府京都市山科区大塚南溝町60-10、代表取締役：森 大生)は、3年ぶりとなる新店舗「京都・嵐山 清修庵」をイオンモール京都桂川レストラン街に4月21日(火)にグランドオープンいたします。





店舗外観





店舗内観





▼新規店舗OPENの背景

当社は商業施設中心に店舗展開をしています。コロナ以降、出店は極力控えてきましたが、地元京都の商業施設であり、そば店出店を要望しているというイオンモールの意向をうけて3年ぶりの出店となります。









▼イオンモール京都桂川「京都・嵐山 清修庵」詳細

所在地 ：〒601-8211 京都市南区久世高田町376 イオンモール京都桂川2F

営業時間：11：00～22：00(ラストオーダー21：00)

席数 ：46席









▼オープン記念特別メニュー

下記商品をオープン日より1カ月間、特別価格で実施いたします。





オープンメニュー





ミニうなぎ丼とざるそばセット(写真)

オープン特価 税込1,380円(通常価格 税込1,738円)





ミニうなぎ丼とおろし蕎麦セット

オープン特価 税込1,580円(通常価格 税込1,903円)

※イオンモール京都桂川店のみの実施です









▼清修庵について

清修庵は、厳選した素材を用いた料理づくりにこだわり続けています。そばには国産そば粉を、うどんの小麦粉も国産を使用し、豆富は国産大豆の豆乳を用いて毎日店内で手づくり。出汁は昆布や鰹節などを厳選し、無添加・無着色で仕上げるなど、素材本来の旨みを大切にしています。また、一品一品に京都らしさを込め、お客様に心からくつろいでいただけるよう、落ち着いた空間と四季の彩りを重視した店づくりを行っています。チェーン店としては全店で同じ味・同じ接客を提供できるよう、調理や接客の標準化を徹底し、効率化や発注システムの導入なども進めています。さらに、従業員が誇りを持って働ける環境を整え、教育や研修を通じて成長を支援しながら、仲間と共に気持ちよく働ける職場づくりを大切にしています。こうした徹底した取り組みが、お客様に安心と笑顔を届ける力になっています。









▼店舗一覧

清修庵 イオンモール大日店 大阪府守口市大日東町1-18 イオンモール大日4F

清修庵 イオンモール四條畷店 大阪府四條畷市砂4丁目3-2 イオンモール四條畷 2F

清修庵 アリオ八尾店 大阪府八尾市光町2丁目3

かづら野 清修庵 嵐山店 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町37-1

清修庵 イオンモール高の原店 京都府木津川市相楽台1丁目1番1号

清修庵 イオンモール久御山店 京都府久世郡久御山町森南大内156-1

清修庵 イオンモール北大路店 京都府京都市北区小山北上総町49-1

清修庵 清水店 京都府京都市東山区清水2丁目211-4

清修庵 MOMOテラス店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下32

清修庵 イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市池尻4丁目1-1

清修庵 イオンモール草津店 滋賀県草津市新浜町300番地

清修庵 フォレオ大津一里山店 滋賀県大津市一里山7丁目1-1

清修庵 イオンモール和歌山店 和歌山県和歌山市ふじと台23番地

清修庵 イオンモール大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町741

清修庵 イオンタウン四日市泊店 三重県四日市市泊小柳町4番5-1号

蕎麦酒場 清修庵 SUINA室町店 京都府京都市下京区四条通室町東函谷鉾町78









▼会社概要

商号 ： 株式会社清修庵

代表者 ： 森 大生

所在地 ： 京都市山科区大塚南溝町60-10

設立 ： 1993年9月

事業内容： 外食事業、食品製造業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.seisyuan.co.jp/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

社名 ： 株式会社清修庵

電話番号 ： 075-502-6886

メールアドレス： seisyuan@mui.biglobe.ne.jp

担当 ： 森