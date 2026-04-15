一般社団法人日本粉体工業技術協会(京都市下京区烏丸通六条上ル北町181、代表理事会長：角井 寿雄)は、2026年11月25日(水)～27日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて、「POWTEX2026(第46回国際粉体工業展)」を開催します。現在、主催者では出展を募集しております。

https://www.powtex.com/tokyo





先端材料の発展に貢献する「粉体技術」に関わる専門展示会として最新の粉体技術・関連機器を一堂に集めて開催し、製品・技術発表の場、市場開拓と事業拡大の場、さらには産学官交流の場として出展者・来場者双方から毎回高い評価をいただいております。





前回受付風景





【POWTEX2026】 開催概要

会期 ：2026年11月25日(水)～27日(金)9:30-17:00(3日間とも)

会場 ：東京ビッグサイト 東1・2・3ホール

主催 ：一般社団法人日本粉体工業技術協会 https://appie.or.jp/

入場料 ：無料(完全事前登録制)

※高校生以上が入場可。中学生以下は入場不可。

開催規模(見込み)：300社・団体 1,100小間





＜出展品目＞

▼粉粒体製造機器

粉体ハンドリング／破砕・粉砕／分級・選別・ふるい分け／集じん／晶析・乳化・溶解／混合・撹拌・分散／湿式処理／ファインバブル／乾燥・冷却／混錬・捏和／造粒・コーティング・表面改質／成形・打錠／積層加工技術／焼成・焼却／包装・充填・計量／計装／エンジニアリング／その他

▼粉粒体計測機器

粒子径・粒子形状／粒子物性／粒子表面構造／(乾燥)粉粒体特性／粒子懸濁液特性・スラリー特性／サンプリング・縮分／その他

▼研究室用機器・ラボ機

▼受託加工・受託計測

▼シミュレーション・ソフト

▼粉体材料

粉砕媒体／分散剤／機能性材料／粉体材料／医薬品添加剤





＜特別展示ゾーン＞

◆《新設》 粉体・関連材料ゾーン

◆粉体シミュレーションゾーン

◆《新設》 電池製造ゾーン





＜併催セミナー＞

●PXフォーラム：注目度の高いテーマにスポットを当てたフォーラムを連日開催します。

●粉体工学入門セミナー：粉体技術の第一歩である基礎事項を中心に、解りやすく解説します。

●粉体機器ガイダンス：機器基本原理の解説と機器の選定に役立つ情報を発信します。

その他、「粉じん爆発情報セミナー」、「海外情報セミナー」等、多彩な併催行事を予定しております。





＜出展申込締切＞

2026年6月30日(火) ※満小間になり次第締切









■「“粉”の技術に関する専門展示会」主な特徴

1) 「粉体」に興味を持っている多くの方々に直接コンタクトできます！

本展示会は「粉体」にテーマを絞っている国内唯一の専門展です。

そのため、色々なテーマが複合する展示会とは違い、来場者はほぼ全員、「粉体」製品・技術に関心が高い方です。

具体的なニーズを持っている来場者が多く、非常に効率的なマッチングの場です。





2) 潜在的な見込み客を増やせます！

来場者の約8割が機器・装置の購入に関与する方々です。

※POWTEX2024来場者モニターアンケート集計結果より。

(購入を決定・推薦・検討・指定する方の合計：83.2％)





3) ユーザー目線の併催行事を多数開催！

市場ニーズの高い「粉体」がテーマの関連企画を積極的に展開し、専門性の高い来場者を多数招致します。

注目度の高いテーマにスポットを当てた「PXフォーラム」、理論的な基礎を講演する「粉体工学入門セミナー」、実践的な基礎を講演する「粉体機器ガイダンス」他、「海外情報セミナー」、「粉じん爆発情報セミナー」、「AI技術利用に関するセミナー」、「粒子径計測入門セミナー」など、粉体の業界団体だからこそご提案できる内容です。





4) 主催者である日本粉体工業技術協会ならではの情報発信！

日本の粉体技術を支える若手研究者の研究成果発表と表彰を行う「アカデミックコーナー」をはじめ、大学、公的機関の学識経験者に粉体現場でお困りのことなどを相談できる「技術相談コーナー」など、充実した併催企画を行います。





前回会場風景(1)

前回会場風景(2)





▼出展料と小間規格

＜出展料金 1小間あたり(消費税10％込み)＞

●一般ブース／小間

・主催会員 396,000円

・一般 462,000円





●【特別展示ゾーン】

《新設》 粉体・関連材料ゾーン

粉体シミュレーションゾーン

《新設》 電池製造ゾーン

・主催会員 264,000円

・一般 297,000円





●パネル展示※※／1スペース

・主催会員／一般 55,000円





●《出展条件緩和》※※※

トライアルブース(基本装飾付き)

・主催会員／一般 462,000円





＜小間規格＞

●一般ブース／小間

・間口×奥行×高さ 2.97m×2.97m×2.7m※





●【特別展示ゾーン】

《新設》 粉体・関連材料ゾーン

粉体シミュレーションゾーン

《新設》 電池製造ゾーン

・間口×奥行×高さ 1.98m×1.98m×2.7m

●パネル展示※※／1スペース





●《出展条件緩和》※※※

トライアルブース(基本装飾付き)

・間口×奥行×高さ 2.97m×2.97m×2.7m





※10小間以上の独立小間は装飾高さ5.0mまで可能です。

※※大学・研究機関または一般小間・トライアルブース出展社のみ対象となります。

※※※2022年以降、東京でのPOWTEXに出展されていない企業限定(先着20小間限定)









【お問い合わせ先】

POWTEX2026 展示会事務局

株式会社シー・エヌ・ティ

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-24-3 FORECAST神田須田町4F

Tel ： 03-5297-8855

E-mail： info2026@powtex.com