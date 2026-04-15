株式会社インフォファーム(以下、インフォファーム)は、訪問介護・訪問看護向け業務支援システム『Medicare(メディケア)』に、AIを活用した訪問シフト自動作成機能を新たに搭載し、提供を開始しました。

本機能は、訪問スタッフの移動効率や勤務条件、業務上の制約など複数の要素を考慮しながら、最適な訪問シフトをAIが自動生成するものです。訪問介護・訪問看護現場の慢性的な人手不足やシフト作成業務の負担軽減を通じて、現場の生産性向上と持続可能な事業運営を支援します。





Medicareに「AIシフト自動作成機能」を搭載









■背景 訪問シフトは訪問介護・訪問看護現場の大きな社会課題

超高齢化社会の進行により、訪問介護・訪問看護のニーズは年々高まっています。一方で、現場では慢性的な人手不足が続き、現場管理者や訪問スタッフ一人ひとりの負担は増す一方で、利用者に寄り添ったサービスを提供するのに誰かが犠牲にならなければ実現できない状況が続いています。





特に訪問シフトの作成は、

・利用者宅への移動距離・時間

・スタッフごとの勤務可能時間や扶養内勤務などの条件

・担当継続性や資格要件

といった複雑な要素が絡み合い、調整に多大な時間を要してきました。効率的に組めなければ、事業者の経営負担が増すだけでなく、スタッフの就労環境悪化や離職にもつながりかねません。





こうした課題を解決するため、インフォファームは『Medicare』にAIによる訪問シフト自動作成機能を内蔵する決断をしました。









■開発のきっかけ 利用事業者の声から生まれたAI機能

本機能の開発は、『Medicare』を利用する介護事業者からの実際の声がきっかけでした。

「シフトをどう組めばよいか、毎月悩んでいる。MedicareにAIの自動シフト機能があれば、業務負担が一気に減るのに」

外部のAIシフトツールを試したものの、複数のシステムを併用する手間や運用負荷が課題となるケースも少なくありませんでした。そこでインフォファームは、日常的に使われている『Medicare』の中にAI機能を内蔵することで、違和感なく活用できる環境を目指しました。









■機能概要 重視したいポイントをAIに反映し、自動で最適化

AIシフト自動作成機能では、事業者ごとに「何を重視したシフトを組みたいか」をあらかじめ設定できます。





主な設定・考慮項目

・訪問先住所をもとにした移動距離・時間の効率性

・スタッフ間の公平な業務配分(訪問件数、時間など)

・いつもの担当者を継続する担当継続性

・扶養内勤務など、年・月・週単位の労働時間制約

・1日あたり・月間の訪問時間上限

・有資格者のみが対応可能な業務の制約設定





これらの条件をもとに、AIが訪問シフトを自動作成します。利用者側は設定項目を入力するだけで、複雑な調整業務をAIに任せることができ、訪問スタッフの業務効率・資源配分の最適化も図れます。









■プロダクト内にAIを内蔵するという強み

近年、訪問記録や請求システムと外部AIツールを連携して利用する事例は増えています。しかし、『Medicare』は外部連携ではなく、AIシフト自動作成機能をプロダクト内に内蔵している点が大きな特徴です。

既存の『Medicare』利用事業者であれば、操作性やUIに違和感なく導入でき、現場定着もスムーズに進みます。









■導入効果 現場と経営、双方にメリット

本機能の導入により、次のような効果が期待されます。

・シフト作成・調整業務の大幅な工数削減

・訪問ルート最適化による移動時間の短縮

・少人数体制でも最大効率を目指せる現場運営で収益性UP

・管理者の業務負担軽減による、現場コミュニケーションの改善

・職場環境改善による離職防止と事業継続性の強化





事業継続性の強化に寄与し、経営と現場に好循環が生まれます。









■今後の展開 「人が主役」の介護をAIで支える

インフォファームでは今後もAI機能を段階的に拡充していく予定です。

介護・看護の現場では人が主役であり、AIはその活躍を支えるためのツールです。次の段階として、訪問記録から利用者、主治医、ケアマネ向けの報告書や計画書をAIがアシストする機能の開発を進めています。さらに、その他AIが活用できるところをお客様の声を聞きながら検討しています。少ない人数でも最大効率を目指せる仕組みを提供していきたいと考えています。

AIを補助的に活用することで、現場の負担を軽減し、事業の質と継続性の両立に貢献していきます。









【製品概要】

製品名 ： 訪問業務支援システム『Medicare』

新機能 ： AIシフト自動作成機能

提供開始： 2026年4月1日









【株式会社インフォファーム 会社概要】

会社名 ： 株式会社インフォファーム

代表者 ： 代表取締役社長 辻 雅文

所在地 ： 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1丁目8-4

設立 ： 1969年11月17日

事業内容 ： 自社パッケージ製品の設計・開発・運用保守・および販売

システム開発・導入・運用コンサルティング

ハードウェアの保守・メンテナンス、等

URL ： https://www.infofarm.co.jp/

製品ホームページ： https://medicare.infofarm-products.jp/