無料でAI導入可能性を診断！中小企業向け『伴走型・AI導入支援（AI顧問）』サービスを開始

慢性的な人手不足と業務負荷の増大に直面する中小企業

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気づけば毎日、こんな作業に時間を取られていませんか。

- 「利用者の状態が急変したとき、前回同じような症状が出たときの対応記録が紙のファイルのどこにあるか分からず、夜勤の職員が一人で手探り対応している」（介護）- 「現場写真をLINEで受け取るたびに、スマホからパソコンに保存して、報告書のWordに1枚ずつ貼り付けている」（建設・工務店）- 「顧問先から"先月の試算表を送ってください"とLINEが来るたびに、メールを掘り起こして添付し直している」（税理士・士業）- 「ドライバーから電話で配送完了の報告を受けて、事務員がその内容をExcelに手入力している」（物流・運送）- 「シフトの希望をLINEグループで集めて、それを見ながらExcelのシフト表を手動で組んでいる」（飲食・美容サービス）- 「設備が止まったとき、前回の対処法が紙の台帳にしか残っておらず、担当者が休みで誰も分からない」（製造業）

このような"その都度、人が手を動かすしかない作業"が、気づかないうちに従業員と経営者の時間を毎日少しずつ奪い続けています。

背景：なぜ今、中小企業こそAIが必要なのか

現在、従業員が数十～数百人規模の中小企業では、採用媒体に広告費をかけても優秀な人材が来ない、社内の業務が忙しく逼迫している状況が慢性化しています。

結果として、既存の社員が「自分の本来業務」以外の雑務を抱え込み、残業や属人化がじわじわと広がっています。「優秀な人に巻き取ってもらいたい」と思いながら、その人材が来ない状態が続いています。

ここで注目すべきは、AIがこれまでの業務ツールと根本的に異なる点です。

たとえば、これまで導入してきたクラウド会計ソフトやチャットツールは、「決まった作業を速くする」ものでした。しかしAIは、「状況を読んで文章を作る」「過去の情報をもとに判断する」「質問に文脈で答える」といった、これまで人しかできなかった作業を代替できるテクノロジーへと進化しています。

にもかかわらず、多くの中小企業でAI活用が進んでいないのには、明確な理由があります。経営者はAIのニュースを目にしてはいても、「うちの請求書業務に使えるのか」「現場のドライバーでも使えるのか」という具体的な問いに答えられるAIの有識者が社内にいない現状があります。

ＡＩ専門人材が２０４０年に３３９万人不足、東京などに偏在…経産省公表へ

（出典：https://www.yomiuri.co.jp/national/20260126-GYT1T00020/）

IT企業や大手コンサルに相談すれば費用が跳ね上がり、無料のAIツールを試しても使いこなせずに終わるようなサイクルが繰り返されています。

問題は、「自社の業務を理解して、最適なソリューションを提示できるAI専門人材が中小企業に不在なケースが多い」ことです。

なぜ"伴走型"の支援が必要なのか

AIは「ツールを入れるだけ」で成果が出るものではありません。

AIツールを社内に導入しても、3か月後にはほぼ誰も使っていないような状況は珍しくありません。

原因はツールの性能ではなく、「どの業務に使うか」「どう使えば現場が続けられるか」という設計が抜けていることにあります。

本当に必要なのは、以下の3つです。

- 課題の切り分け：日々の業務のどこにAIを入れると効果が出るか、現場レベルで判断できること。「AI活用」という言葉は広く、AIが担うべき業務と人間が担うべき業務の見極めが重要です。- 業務の整理：現場の業務は、そのままの形ではAIに渡せないことがほとんどです。AIが処理しやすい形にデータや手順を整える必要があります。- 定着の設計：導入後に現場が使い続けられる形に落とし込むこと。操作が難しい、手間が増えると感じた瞬間に使われなくなります。

本サービスでは、AIプロダクトの開発を手がけるプロフェッショナルが、現場の業務課題をヒアリングしたうえで、「AIで解決できることの提示（AI顧問）」と「実際に動く形への実装支援」の2つのプランをご用意しています。

AIで効率化できる業務（導入イメージ）

想定ケース 01 ／ 報告業務

報告・記録業務を簡略化する音声記録AI

- 課題：数分で記録を書くしかなく、「普通」「問題なし」の一行が続いて状態変化を見落とす- 例）音声ケア記録AI：話しかけるだけで記録項目を自動整理・文章化。「何を書くか」ではなく「何があったか」を伝えるだけで統一フォーマットのケア記録が完成。- 効果：記録の質が職員のスキルに左右されなくなり、状態変化の早期発見へ。想定ケース 02 ／ 文章作成

繰り返し発生する文脈に応じた文章作成AI

課題：OTA・インスタ・メルマガごとに同じ宿の情報をゼロから書き直し、繁忙期は掲載文の更新が半年放置される

例）チャネル別文章生成AI：「紅葉シーズン、2名プラン、楽天トラベル向け」と一行伝えるだけで、各チャネルのトーンに合わせた文章を同時出力できる想定です。

効果：季節ごとの更新作業が減り、機会損失を防げます。

想定ケース 03 ／ 情報整理・検索

会員情報の即時表示と体験を損ねない顧客管理AI

課題：会員の既往歴やカウンセリング内容がどこにあるか分からず、うろ覚えのままセッションを始めてしまう

例）顧客管理AI：会員名を入力するだけで、既往歴・目標・過去のトレーニング履歴・トレーナーメモを一覧表示。会話を録音することで、情報を自動アップデート。

効果：セッション前の確認と会話記入が数秒で完了し、怪我リスクと会員の信頼低下を同時に防げます。

想定ケース 04 ／ ナレッジ共有

ベテラン人材のナレッジ共有化AI

課題：ベテランスタッフの顧客対応ノウハウがマニュアルに残らず、退職とともに消える

社内ナレッジAI：ベテランへのインタビューをもとにAIが知識を構造化し、新人がチャットで質問すれば即座に回答できる環境を構築できる想定です。

効果：「知らなかった」によるクレーム再発を防ぎ、新人の独り立ちまでの期間を短縮できます。

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現在、サービスリリースにあたり30分間の無料AI導入可能性診断をオンライン通話（Zoom/Meet）にて実施しています。

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現状の業務についてお話しいただくだけで問題ありません。

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お問い合わせ・お申し込み- 無料AI導入可能性診断のお申し込み：https://forms.gle/gmJCD3DvCVvCn8xF7- AI顧問サービス：https://www.common-ai.jp/- AIシステム開発： https://www.realdeal-llc.com/launchx

会社概要

名称：合同会社REALDEAL（担当：小倉 弘暉）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

会社サイト： https://www.realdeal-llc.com/

事業内容：中小企業向けAI活用支援・業務効率化コンサルティング

メールアドレス：hiroki.ogura@realdeal-llc.com

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