産業機械・建設機械総合レンタル「レント」熊本最大級の建設機械の祭典～【建機EXPO2026】に出展します

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、当社と提携する”RentLinK(レンタリンク)アライアンス※”の1社である熊本中央リース株式会社が主催する展示会「建機EXPO2026」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

本展示会は、重機や車両、小型の工事用機械など、90社を超えるメーカーが出展するほか、キッチンカーや物販ブースも併設され、例年多くの来場者でにぎわうイベントです。

レントとしましては、熊本中央リース株式会社の取組みに賛同し、昨年もご好評いただいた熱中症対策商品の販売を通してイベントを盛り上げたいと存じます。

また、子どもから大人まで全世代のお客様に建設現場や機械に親しんでいただけるよう、高所作業機を展示し、実際に乗車いただくイベントを予定しております。本展示会が、より多くのお客様との出会いの場となり、新たなご縁をいただく機会となれば幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※RentLinK（レンタリンク）アライアンスとは、レンタル商品・設備・物流・人材・技術・情報・ノウハウを相互に活用し、各社の強みを掛け合わせることで成長のシナジーを創出する業務提携の枠組みです。

【出展概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/148225/table/47_1_8ee956441b179fe01a9d1d994b4d8e6d.jpg?v=202604140851 ]

現場で「使える」を体感 最新熱中症対策品展示

熱中症対策が必須となる中、今年も最新の熱中症対策商品を体験型の展示でご提案いたします。

実際に着て・触って体感しながら、性能・操作性をお確かめいただけます。

展示・販売ブースや、ファミリーで楽しめる企画が充実

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301