“卵殻膜のパイオニア”株式会社アルマード　「2026年度モンドセレクション」にて2商品が金賞、2商品がノミニー賞を受賞

株式会社アルマード

株式会社アルマード（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：保科 史朗）は、品質の世界基準と称される「2026年度モンドセレクション」において、「オーディ」ブランドで展開する卵殻膜※1美容液「スーパーオーディ」、「チェルラー」ブランドで展開する部分用パッチ「チェルラー アイゾーンケア パッチ」の2商品が化粧品部門『金賞』を受賞したことをお知らせいたします。「スーパーオーディ」は、2014年の初応募以来13年連続金賞受賞となります。

また、「チェルラー」ブランドで展開する「チェルラー インナーフォース」および「チェルラー ファルコ アクティブサプリメント」の機能性表示食品2商品がダイエット＆健康製品部門『ノミニー賞』を受賞いたしました。

モンドセレクションは世界各国の優れた製品を評価する国際的な品質評価機関として知られており、今回の受賞は、当社が追求してきた品質へのこだわりと卓越した製品づくりへの取り組みが国際的に高く評価されたものです。

《化粧品部門 金賞受賞》「スーパーオーディ」（美容液）

●受賞商品について

卵殻膜配合のスキンケア・ヘアケア・サプリメントを展開するテレビ通販ブランド「Ode（オーディ）」を代表する美容液「スーパーオーディ」。高精度※2高アミノ酸※2高濃度※2卵殻膜エキス※3を97%配合するほか、選び抜かれた自然由来の美容液成分で感動の満足肌へ導きます。

モンドセレクションは2014年の初受賞より13年連続金賞受賞を誇り、累計販売本数266万本※4を記録している大人気商品です。

＜商品概要＞

商品名：スーパーオーディ

区分/カテゴリ：化粧品/美容液

容量：15mL

定価：1本入り／6,050円（税込） 4本入り／22,000円（税込）

公式ECサイト：

https://www.almado.jp/ode/item/001063/（1本入り）

https://www.almado.jp/ode/item/000997/（4本入り）

《化粧品部門 金賞受賞》「チェルラー アイゾーンケア パッチ」（部分用パッチ）

卵殻膜配合のスキンケア・メイクアップ・サプリメントを展開するEC・店販ブランド「CELLULA（チェルラー）」の、複合的な悩みをもつ「目もと」を集中ケアする部分用パッチ。高い密着力と優れた水分保持力を持つ天然のナノ繊維「バイオセルロース」を使用した部分用パッチが乾燥による小じわを目立たなくし※5、ハリ感あふれる目もとへ導きます。目もとケアのために考え抜かれた処方と形状で、ハリ不足・くすみ※6・乾燥などの複合的な悩みを抱える目もとにアプローチします。

＜商品概要＞

商品名：チェルラー アイゾーンケア パッチ

区分/カテゴリ：化粧品/部分用シートマスク

容量：1包2シート（6mL）

定価：

1包／561円（税込） 1箱（8包入り）／4,480円（税込）

公式ECサイト：

https://www.almado.jp/cellula/item/001287/（1包）

https://www.almado.jp/cellula/item/001288/（1箱8包入り）

《ダイエット＆健康製品部門 ノミニ―賞受賞》「チェルラー インナーフォース」（機能性表示食品）

卵殻膜配合のスキンケア・メイクアップ・サプリメントを展開するEC・店販ブランド「CELLULA（チェルラー）」の、機能性関与成分「GABA」と独自開発の卵殻膜を配合した機能性表示食品。肌弾力の維持・睡眠の質の向上・一時的な疲労感の緩和等を目指すサプリメントです。また、女性のさまざまなお悩みにアプローチできるよう黒酢もろみ末・ピロリン酸第二鉄・卵殻カルシウムをはじめ複数のサポート成分も配合し、手軽さと飲みやすさに徹底的にこだわりました。

＜商品概要＞

商品名：チェルラー インナーフォース

カテゴリ：サプリメント[機能性表示食品]

容量：60粒

定価：4,980円（税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/001273/

《ダイエット＆健康製品部門 ノミニ―賞受賞》「チェルラー ファルコ アクティブサプリメント」（機能性表示食品）

卵殻膜配合の男性向けスキンケア・日焼け止め・サプリメントを展開するEC・店販ブランド「CELLULA FALCO（チェルラー ファルコ）」の、機能性関与成分GABA配合の男性向けサプリメント（機能性表示食品）。深い眠りで睡眠の質を向上させ、すっきりとした目覚めをサポートします。さらに、仕事などによる一時的な精神的ストレスや疲労感も緩和。また、乾燥が気になる方の肌の弾力維持や、加齢に伴い低下する筋肉量の維持もサポートする等、多くの悩みをケアします。

＜商品概要＞

商品名：チェルラー ファルコ アクティブサプリメント

カテゴリ：サプリメント[機能性表示食品]

容量：60粒

定価：4,980円（税込）

公式ECサイト：https://www.almado.jp/cellula/item/000996/

■モンドセレクション品質賞について

モンドセレクション『金賞』は、単なる業界の表彰の一つではなく、その製品が国際的に高い品質

基準を満たしていることを保証する世界的に認められた品質の証です。

一般的なブラインドテストによる評価とは異なり、モンドセレクションでは国際的な専門家で構成

された審査員団によって、包括的かつ独立した評価が行われます。

各製品は、独自性、原産、用途などのさまざまな重要な基準に基づいて審査されており、すべての

受賞が真に国際的な品質を反映するものとなっています。

■この受賞の意義

モンドセレクション品質賞は、単に受賞することだけを意味するものではありません。それは、世界

最高水準の品質基準を満たしたと認められた製品の一員であることを示すものです。この栄誉は、製品

が第三者による独立した評価を受け、その卓越した品質が認められたことを示します。

また、この受賞は信頼を高めるだけでなく、国内外におけるブランド価値を高め、新たな成長機会や認知拡大、パートナーシップの可能性を広げるものです。

今回の受賞により、「スーパーオーディ」「チェルラー アイゾーンケア パッチ」「チェルラー インナーフォース」「チェルラー ファルコ アクティブサプリメント」は各部門において特に優れた製品の

一つとして位置づけられ、当社が品質と信頼性の高い製品を提供し続けるという姿勢を改めて示すものとなりました。

■モンドセレクションについて

1961年に設立されたモンドセレクションは、食品、ビール、スピリッツ（蒸留酒）、水・ソフトドリンク、ダイエット・健康食品、化粧品など、さまざまなカテゴリーの製品を評価・表彰する国際的に

高い評価を受けている品質評価機関です。

厳格かつ公正な審査プロセスで知られ、世界中のブランドの品質を評価する国際的な指標として広く

認知されています。

■株式会社アルマードの研究素材「卵殻膜」について

卵殻膜は、卵の殻の内側にある厚さ0.07mmの薄い膜のこと。古くから卵殻膜が肌や身体のサポート素材として活用されてきた経緯や、スポーツ分野での身体づくりに関する情報がある他、18種類のアミノ酸・コラーゲン・プロテオグリカン・ヒアルロン酸などのうるおい成分を天然の状態で豊富に含有しています。

当社が長年の研究の結果導き出したひとつの答えは、「卵殻膜が“美しさの源泉”を引き出す素材」だということ。年齢を重ねると失われてしまう肌の構造に着目し、美しさを蓄積する力を支える唯一の素材であると考えています。生命力の根源にアプローチする卵殻膜ケアをご自身でぜひ体感してください。

■株式会社アルマードについて

健康と美しさをもたらす「卵殻膜」が持つパワーの可能性についていち早く着目し、「CELLULA（チェルラー）」「CELLULA FALCO（チェルラー ファルコ）」「Orphe（オルフェ）」「TO-II（ティーオーツー）」「Ode（オーディ）」「ODE MODE（オーディモード）」「III型（サンガタ）」「AMF（アマフ）」「Nom-lab. PROTEIN（ノムラボ プロテイン）」ブランドで化粧品・健康食品を展開しています。

■会社概要

株式会社アルマード

代表者： 代表取締役社長 保科 史朗

事業内容：自社ブランド化粧品・サプリメントの企画・開発・販売ならび OEM（受託製造）の企画・開発・製造

住所：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビルディング７階

URL：https://www.almado.co.jp/

※1 加水分解卵殻膜（ハリ・柔軟、保湿成分）※2 オーディシリーズにおいて ※3 加水分解卵殻膜(ハリ・柔軟、保湿)、水(保湿)、BG(保湿) ※4 2025年11月18日時点 トライアル含む ※5 効能評価試験済み ※6 古い角質によるもの