株式会社ユニバーサルエンターテインメント、シャトルロックジャパンが提供する X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF」を導入

シャトルロックジャパン株式会社「Shuttlerock BBF for X」（シャトルロックジャパン株式会社提供）を導入した株式会社ユニバーサルエンターテインメント

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光展意、以下、シャトルロックジャパン）は、X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」を株式会社ユニバーサルエンターテインメント（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岡田 知裕）に導入していただいたことをお知らせします。

◆ キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」の導入背景

「Shuttlerock BBF for X」（シャトルロックジャパン株式会社提供）を導入した株式会社ユニバーサルエンターテインメント

キャンペーン終了後、後日DMで当選結果を知らせる「DM一斉送信機能」、フォロー＆ポストによるUGC獲得につながる「メンションとハッシュタグ付きポストをトリガーとする機能」を備えた、X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」（シャトルロックジャパン株式会社提供）を導入いただきました。

さらに、迅速な対応やコミュニケーションの丁寧さにも魅力を感じていただいたのも導入背景のひとつです。

今回ご利用いただいた「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」のサービス内容は以下になります。

- キャンペーンツールでの設定代行- 予約投稿を含め、開始前から開催中に必要な作業を専任の営業担当者が対応- フォローとメンション・ハッシュタグ（キーワード）付きポスト投稿を抽選のトリガーにする機能- キャンペーン参加者へのDM一斉送信機能- キャンペーン運用時、X (Twitter) 媒体によるエラーを自動検知- キャンペーン参加者情報の即時収集・閲覧・管理機能

◆ Happy Valentine キャンペーンの概要

コレクション広告を活用したフォロー & ポストキャンペーン

【 応募方法 】

1. 【ユニバ公式】ユニバフリーク（@univerfreaks）(https://x.com/univerfreaks)をフォロー

2. バレンタインにチョコレートをもらいたいキャラを複数の画像から選択しポスト

3. 当選者は後日届くDMを確認

【 賞品 】

QUOカードPayつきメッセージ x 40名

【 応募期間 】

2026年2月10日 (火) 12:00～ 2月13日 (金) 11:59（3日間）

【 キャンペーンポスト 】

https://x.com/univerfreaks/status/2021056529953140921

キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X」

キャンペーンの企画段階から開始前の各種設定、開催期間中の運用対応まで、一連の業務をシャトルロックジャパンの専任営業担当者が一貫してサポートすることで、企業様の運用負担を大幅に軽減します。専門知識を持つ担当者が伴走することで、安心してキャンペーンを実施いただけます。

「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」インスタントウィンキャンペーンツール（シャトルロックジャパン株式会社提供）(https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/)

X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X 」の便利機能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/202_1_4ea2c686c6d9832f042304bf764dbdf4.jpg?v=202604140151 ]

X キャンペーン資料を開く :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/X (Twitter) キャンペーンツールのフローの詳細や業界別事例をご覧いただけます。

この度、株式会社ユニバーサルエンターテインメント様に「Shuttlerock BBF」を導入していただいた背景やキャンペーン目的を実現するための設計などについて紹介する記事を公開しました。ぜひご覧いただき、今後のキャンペーン施策にご活用ください。

【Shuttlerock BBF 導入事例】株式会社ユニバーサルエンターテインメント様 | X (Twitter) コレクション広告で複数コンテンツを視覚的に訴求、後日抽選で応募回数8千超え(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/bbf-21/)

株式会社ユニバーサルエンターテインメント株式会社ユニバーサルエンターテインメント

株式会社ユニバーサルエンターテインメント(https://www.universal-777.com/)は、遊技機の研究・開発・製造・販売と、フィリピン・マニラでの統合型リゾート運営を手掛けるグローバルエンタテインメント企業です。

独創的な発想と高度な技術力を強みとし、国内外で新たな価値の創出に取り組んでいます。

企業理念「心の活性化 ～心を動かす『楽しい！』を世界に～」のもと、すべてのステークホルダーの皆さまに心躍る体験を提供し続けています。

シャトルロックジャパン株式会社シャトルロックジャパン株式会社主要9大SNSオフィシャルパートナー・X (Twitter) 広告 認定代理店（シャトルロックジャパン株式会社）

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

SNSマーケティングについて問い合わせる :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/料金や自社に合うキャンペーン種類などお気軽にご相談ください。

キャンペーン支援サービス「Shuttlerock BBF」

X (Twitter)

・フォロワー獲得・認知拡大に「X 完結型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)」

・ユーザーとの長期的な関係構築・ファン化に「マイレージキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-mileage/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-receipt/)」

・ホワイトリスト申請不要で即時抽選「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-web-instantwin/)」

Instagram

・コンテンツ評価向上・アカウント運用強化に「Instagram 完結型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/)」

TikTok

・フォロワー獲得、UGC創出に「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)」

・アルゴリズムを活用して、アカウント強化に「TikTok 完結型インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/)」

LINE

・友だち増加・ブロック防止施策に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/line-receipt/)」

SNS

・個人情報管理や商品発送などの安全性担保や工数削減に「キャンペーン事務局代行(https://www.shuttlerock.co.jp/)」

動画広告・クリエイティブ制作サービス「Shuttlerock Studio」

・SNSに最適な動画広告で、効果を最大化「クリエイティブ制作(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)」

・UGC動画広告で、口コミ効果「UGC 動画広告制作(https://www.shuttlerock.co.jp/ugc/)」

▼ SNSマーケティングについて、お気軽にご相談ください ▼

・他社事例を知りたい

・料金プランが知りたい

・自社に合うキャンペーンを提案して欲しい

SNSマーケティング・無料で相談する :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/

シャトルロックジャパン株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/202_2_94badc41a544c2c22998f17286086fcb.jpg?v=202604140151 ]