¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡Û¥ê¥Ö¥é¥ó¥É10¼þÇ¯µÇ°Âè3ÃÆ!¡Á10»þ´Ö¸ÂÄê¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¡Á½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö10th Milestone Stay (¥Æ¥ó¥¹ ¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó ¥¹¥Æ¥¤)¡×
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯6·î1Æü(·î)~7·î10Æü(¶â) ¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á20:00¡Ê10»þ´Ö¸ÂÄê¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡Ã¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÀÐÀî¡¦¶Ì¸µ
TEL:098-965-2222¡¡FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§µ×Êª¹¨´ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥·¥§¥é¥È¥ó¤Ø¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò10»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤¦½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö10th Milestone Stay (¥Æ¥ó¥¹ ¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó ¥¹¥Æ¥¤)¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯6·î1Æü¤ËÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£²Æì¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ò½êÍ¤·¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ìþ¤·¤ÈÍ·¤Ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯·¿¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯µÇ°Âè£³ÃÆ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ö10th Milestone Stay¡×¤Ï¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Ç¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¤µ82Ö¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¡£¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ÇºÇÂç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤ä»°À¤Âå¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É10¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á20:00¤Î10»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§µÇ°¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤´Í§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤·¤«³ð¤ï¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2016Ç¯6·î1Æü¤ËÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£²Æì¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Û¥Æ¥ëÉßÃÏÆâ¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ò½êÍ¤·¡¢ÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ìþ¤·¤ÈÍ·¤Ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯·¿¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
10¼þÇ¯µÇ°Âè£³ÃÆ¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ö10th Milestone Stay¡×¤Ï¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤Ç¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹¤µ82Ö¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥ó¡£¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ÇºÇÂç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤ä»°À¤Âå¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Åö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É10¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á20:00¤Î10»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§µÇ°¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤´Í§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤·¤«³ð¤ï¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö10th Milestone Stay(¥Æ¥ó¥¹ ¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó ¥¹¥Æ¥¤)¡×³µÍ×
10¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò10»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤¦¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢¹¤µ82Ö¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤ÇºÇÂç5Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¡¢»°À¤Âå¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä·ëº§µÇ°¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢¤´Í§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢Æ´¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯6·î1Æü(·î) ¡Á 7·î10Æü(¶â)
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á20:00¡Ê10»þ´Ö¸ÂÄê¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Çñ1¼¼100,000±ß
¡ÚµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡Û¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ºÇ¾å³¬9³¬¡Ë
¡ÚºÇÂçÄê°÷¡Û5Ì¾
¡Ú¥×¥é¥óÆÃÅµ¡Û
¡¦1¼¼1¡Á5Ì¾¤Þ¤ÇÆ±°ìÎÁ¶â
¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ
¡¦ÂçÍá¾ì¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦¥°¥é¥¹¥Ü¡¼¥ÈÍøÍÑ¡ÊÂÚºßÃæ£±²ó¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥´¥ë¥ÕÍøÍÑ
¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥Ã¥¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ñ¥é¥½¥ë¡õ¥Á¥§¥¢¡Ë
¡¦10¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡Ê1¼¼1Çñ1¥»¥Ã¥È¡Ë
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://sheraton-okinawa.co.jp/events/10th_anniversary.html
¢¨ËÜ¥×¥é¥ó¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¿©»ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë£±ËÜ¤ª¤è¤Ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°£±¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨µºÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¹Ò¶õ·ôÉÕ¤¥×¥é¥ó¸ÂÄê¡Û¼þÇ¯µÇ°15,000±ß³ä°úÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ·ôÉÕ¤¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Ë¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë15,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¤µ¤é¤ËÀèÃå30Ëç¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¡£½ÉÇñ¤È¹Ò¶õ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î15Æü(¿å)¡Á5·î31Æü(Æü)
¡ÚÎ¹¹ÔÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯6·î1Æü(·î) ¡Á10·î31Æü(ÅÚ)½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛËç¿ô¡Û30Ëç
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡¢½ÉÇñ¤ª¤è¤Ó¹Ò¶õ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÉôÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Î¤ß¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://sheraton-okinawa.co.jp/events/10th_anniversary.html
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÇÛÉÛ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤êµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤è¤êºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö£Á£Á¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Çòº½¥Ó¡¼¥Á¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢Á´µÒ¼¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£²ÆìËÜÅç¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Þ¥ê¡¼¥ÊÉÕÂ°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¡¡¡¡¼¼¡§Á´246¼¼¡Î28Ö¡Á100Ö¡Ï
ÎÁ°û»ÜÀß¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à ¥»¥ó¥¹¡¢¥¶¡¦¥°¥ê¥ë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ð¡¼¡õ¥Æ¥é¥¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ó¡¼¥Á¥«¥Õ¥§
¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¡§²°Æâ¥×¡¼¥ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¡¢ÂçÍá¾ì¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¸¥à¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢VR¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È
TEL¡§098-965-2222¡Ê10:00-18:00¡Ë¼«Æ°²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://sheraton-okinawa.co.jp/
¡Ú½ÉÇñÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯6·î1Æü(·î) ¡Á 7·î10Æü(¶â)
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ¡Û2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á20:00¡Ê10»þ´Ö¸ÂÄê¡Ë
¡ÚÎÁ¶â¡Û1Çñ1¼¼100,000±ß
¡ÚµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡Û¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¡Ê¥á¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ºÇ¾å³¬9³¬¡Ë
¡ÚºÇÂçÄê°÷¡Û5Ì¾
¡Ú¥×¥é¥óÆÃÅµ¡Û
¡¦1¼¼1¡Á5Ì¾¤Þ¤ÇÆ±°ìÎÁ¶â
¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ
¡¦ÂçÍá¾ì¥Õ¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦¥°¥é¥¹¥Ü¡¼¥ÈÍøÍÑ¡ÊÂÚºßÃæ£±²ó¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥´¥ë¥ÕÍøÍÑ
¡¦¥Ñ¥é¥Ç¥Ã¥¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ñ¥é¥½¥ë¡õ¥Á¥§¥¢¡Ë
¡¦10¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¡Ê1¼¼1Çñ1¥»¥Ã¥È¡Ë
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¤´Í½Ìó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¥¦¥§¥ÖÍ½Ìó¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://sheraton-okinawa.co.jp/events/10th_anniversary.html
¢¨ËÜ¥×¥é¥ó¤ÏÁÇÇñ¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¿©»ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë£±ËÜ¤ª¤è¤Ó¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°£±¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨µºÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¹Ò¶õ·ôÉÕ¤¥×¥é¥ó¸ÂÄê¡Û¼þÇ¯µÇ°15,000±ß³ä°úÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¹Ò¶õ·ôÉÕ¤¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Ë¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë15,000±ß³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¤µ¤é¤ËÀèÃå30Ëç¸ÂÄê¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¡£½ÉÇñ¤È¹Ò¶õ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯4·î15Æü(¿å)¡Á5·î31Æü(Æü)
¡ÚÎ¹¹ÔÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û2026Ç¯6·î1Æü(·î) ¡Á10·î31Æü(ÅÚ)½ÐÈ¯Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛËç¿ô¡Û30Ëç
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡¢½ÉÇñ¤ª¤è¤Ó¹Ò¶õ·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÉôÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤Î¤ß¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥Ú¡¼¥¸¡§ https://sheraton-okinawa.co.jp/events/10th_anniversary.html
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÇÛÉÛ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤êµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤è¤êºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö£Á£Á¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Çòº½¥Ó¡¼¥Á¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢Á´µÒ¼¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£²ÆìËÜÅç¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Þ¥ê¡¼¥ÊÉÕÂ°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µÒ¡¡¡¡¼¼¡§Á´246¼¼¡Î28Ö¡Á100Ö¡Ï
ÎÁ°û»ÜÀß¡§¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à ¥»¥ó¥¹¡¢¥¶¡¦¥°¥ê¥ë¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ð¡¼¡õ¥Æ¥é¥¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Ó¡¼¥Á¥«¥Õ¥§
¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¡§²°Æâ¥×¡¼¥ë¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼ÉÕ¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¡¢ÂçÍá¾ì¡¦¥µ¥¦¥Ê¡¢¥¸¥à¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢VR¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È
TEL¡§098-965-2222¡Ê10:00-18:00¡Ë¼«Æ°²»À¼±þÅú¥·¥¹¥Æ¥à
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://sheraton-okinawa.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·¥§¥é¥È¥ó²Æì¥µ¥ó¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡Ã¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¡ÀÐÀî¡¦¶Ì¸µ
TEL:098-965-2222¡¡FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com