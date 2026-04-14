遺品整理で最も困ったこと1位は「物の量が多すぎた」。骨董品・美術品の一括で査定・買取サービスへの需要は約72%に

株式会社NEXER

■遺品整理・実家の片付けで、最も困ったことは？

親や家族が亡くなった後、避けて通れないのが遺品整理です。

いざ取りかかると、物の量に圧倒されたり、何を残して何を処分すべきか判断がつかなかったりと、想像以上の困難に直面する方が少なくありません。

特に、遺品の中に骨董品や美術品のようなものが見つかった場合、その対処に悩む方も多いのではないでしょうか。

ということで今回は骨董品の買取専門店『永寿堂』と共同で、事前調査で「遺品整理の経験がある」と回答した全国の男女136名を対象に「遺品整理・実家の片付け」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと永寿堂による調査」である旨の記載

・永寿堂（https://www.eijyudou.com/）へのリンク設置

「遺品整理・実家の片付けに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月27日 ～ 3月31日

調査対象者：事前調査で「遺品整理の経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：136サンプル

質問内容：

質問1：遺品整理・実家の片付けで最も困ったことは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：遺品や実家の古いものの中に「骨董品や美術品かもしれないもの」があった場合、どう対処しますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：遺品整理で骨董品や美術品の専門業者に「一括で査定・買取してもらえるサービス」があったら利用したいですか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■43.4%が「物の量が多すぎた」と回答

まず、遺品整理・実家の片付けで最も困ったことは何かを聞いてみました。

最も多かった回答は「物の量が多すぎた」で43.4%でした。

次いで「捨てていいか判断できなかった」が33.8%、「費用がかかること」が6.6%と続いています。

上位2つの回答で全体の約77%を占めており、遺品整理では「物量の多さ」と「処分の判断の難しさ」が二大課題であることがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「物の量が多すぎた」と回答した方

・私たちが幼かったころの思い出のものなど、たくさんものがあったので大変だった。（30代・女性）

・故人の溜め込んでいた物の量が多すぎて、整理するにも処分するにもとにかく時間がかかった。（40代・女性）

・何の前触れもなく亡くなったので、自分で整理する暇もなく色々なものが残されたままだった。（50代・女性）

「捨てていいか判断できなかった」と回答した方

・何が大事なものなのかがわからなかったから。（30代・男性）

・書類関係など必要ないのだろうが、一応取っておいた方がいいかも、というのが多かった。（50代・男性）

・父親は兄弟姉妹が多いので、遺品整理をする時に形見として残すものと捨てるものの判断をすることに時間がかかりました。（50代・男性）

「費用がかかること」と回答した方

・家具や家電の撤去に結構お金がかかることに度肝を抜かれました。（30代・女性）

・チラシ情報よりも実際には高額になるからです。（50代・男性）

・大した量ではないのに30万円は高すぎると思った。（70代・女性）

「物の量が多すぎた」では、突然の別れで準備もないまま大量の遺品に向き合うことになった苦労が目立ちます。「捨てていいか判断できなかった」では、何が大事なものか見極められない難しさや、形見分けでの親族間の調整に時間がかかったという声が寄せられました。

費用面では、想定以上の出費に驚いたという意見が共通しており、遺品整理は物量・判断・コストの三重苦ともいえる作業であることがうかがえます。

■26.5%が「リサイクルショップに持ち込む」と回答

続いて、遺品や実家の古いものの中に「骨董品や美術品かもしれないもの」があった場合、どう対処するかを聞いてみました。

最も多かった回答は「リサイクルショップに持ち込む」で26.5%でした。

次いで「自分で調べる」が23.5%、「そのまま保管する」が16.2%と続きます。

身近な手段で対処しようとする傾向が見て取れますが、裏を返せば、骨董品や美術品の正確な価値を判断できる専門家へのアクセスが十分に知られていない可能性もあるかもしれません。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「リサイクルショップに持ち込む」と回答した方

・値打ちものかもしれないから。（40代・男性）

・とりあえず、意見を聞いてみる。（50代・女性）

・リサイクルショップの店員が少しは判断してくれると思うから。（60代・男性）

「自分で調べる」と回答した方

・まずはネットで検索してみようと思います。今は写真を撮るだけで検索できるので、まずはそうすると思います。（30代・女性）

・とりあえずフリマサイトなどで似たようなものを探してみる。（50代・女性）

・写真を撮りネットで調べてみて、可能性があれば買取業者に相談すると思います。（50代・男性）

「そのまま保管する」と回答した方

・価値があるかわからないので。（30代・男性）

・どこかで調べるのは面倒なのと、大事にしていたものなら残しておこうと思う。（40代・女性）

・さすがに簡単に金銭には代えられない。（50代・男性）

「リサイクルショップに持ち込む」と回答した方は、自分では判断できないからこそ店員に見てもらいたいという声が中心です。「自分で調べる」と回答した方は、写真検索やフリマサイトなどのデジタルツールを活用したいという声が若い世代を中心に目立ちます。

「そのまま保管する」と回答した方は、価値がわからないまま手放すことへの抵抗感や、故人の大切にしていたものを簡単に処分できないという心理がうかがえます。

■72.1%が一括査定・買取サービスを「利用したい」と回答

続いて、遺品整理で骨董品や美術品の専門業者に「一括で査定・買取してもらえるサービス」があったら利用したいかを聞いてみました。

「ぜひ利用したい」が20.6%、「やや利用したい」が51.5%となり、合わせて72.1%の方が利用意向を示しました。「あまり利用したくない」は22.1%、「まったく利用したくない」は5.9%にとどまっています。

7割以上の方が前向きな回答を寄せたことから、遺品の中にある骨董品・美術品をまとめて査定・買取してもらえるサービスへの潜在的なニーズは高いといえます。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

利用したい理由

・出てきた品物の点数にもよりますが、複数の品が出てきたら、一括で査定できれば便利だなと思います。（30代・女性）

・ちゃんとした専門職の人が来てくれるんだったら見てもらいたい。（30代・女性）

・自分じゃ処理しきれない量だったら専門家に頼みたいから。（50代・女性）

・価値のあるものを捨ててしまう心配が無く、遺品整理と買取を行ってくれるからです。（50代・男性）

・遺品整理と買取を行ってくれて、自分の手間がかからないので良いと思います。（50代・男性）

利用したくない理由

・信頼できる業者か判断しかねるので、あまり見てもらおうと思わない。（40代・女性）

・一括査定は買取価格が安いから。（50代・男性）

・一括で査定だと安く買いたたかれそう。（50代・女性）

・雑に扱われそうで心配。（50代・男性）

・評判の良くない業者がいるので。（60代・女性）

利用したい方からは、一括で査定してもらえる手軽さや、価値あるものを知らずに捨ててしまうリスクを避けたいという声が多く寄せられています。遺品整理と買取を同時に行ってもらえる点に魅力を感じている方が目立ちました。

一方で、利用に消極的な方からは「買いたたかれそう」「信頼できる業者かわからない」といった不安の声が中心です。サービスの透明性や査定額の根拠をしっかり示すことが、利用促進の鍵になりそうです。

■まとめ

今回の調査から、遺品整理を経験した方の多くが「物の量の多さ」と「処分の判断の難しさ」に苦労していることがわかりました。

骨董品や美術品かもしれない品が出てきた際は、リサイクルショップへの持ち込みや自力での調査を選ぶ方が多い一方で、自分では正確な価値がわからないという悩みも根強くあります。

骨董品・美術品の一括査定・買取サービスに対しては、7割以上が利用意向を示しており、手間の軽減や価値ある品の見落とし防止を期待する声が目立ちました。遺品整理に直面した際は、信頼できる専門業者に買取依頼をしてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと永寿堂による調査」である旨の記載

・永寿堂（https://www.eijyudou.com/）へのリンク設置

【永寿堂について】

所在地：〒452-0848 愛知県名古屋市西区西原町135番地1階

代表者：小川 宏

電話番号：0120-060-510

事業内容：骨董品・工芸品の店舗買取、骨董品・工芸品の出張買取、骨董品・工芸品の卸売販売、骨董品・工芸品の宅配買取

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作