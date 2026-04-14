株式会社ライフ(岐阜県大垣市)は、質の高いサウナに必要なチラー機(冷水浴機)を「SaunaHax-i」として全国のサウナ施設に販売し、数多く設置しています。このたび、多くの設置経験をもとに、日本市場に合致した次世代チラー＆ホットバス「PlungeX(プランジェックス)」を、4月15日から4月17日まで東京ビッグサイトで開催されるスポーツチーム・アスリート向け総合展示会に出展します。あわせて、日本ではまだなじみの薄い「冷水浴(Cold Plunge)」について、超初心者向けにまとめた特別冊子『トトノウ超交代浴入門』アスリートパフォーマンス特別抜粋版(開発者である佐藤 啓壮著、理学療法士・鍼灸師・医学博士)も限定配布します。

PlungeXは、冷水1℃から温浴45℃までを1台で自由にコントロールできる浴槽一体型のチラー・加温システムを搭載した製品です。従来のアイスバスや浴槽では実現が難しかった「広範囲の温度切替」と「高水圧・深さを確保した構造」を両立した、まったく新しい入浴デバイスです。





同社は、フィンランドに縁のあるサウナディレクターを有し、サウナ好きの一級設計士が設計、開発、輸入、販売、全国への設置工事までを一貫して手がけるサウナ施工会社です。すでに全国350カ所以上の施工実績と、200カ所以上のチラー機設置実績があります。サウナブランド「SaunaHax(R)(サウナハックス)」でサウナ製品を販売しています。





浴槽一体型PlungeX





■製品の特徴

1. アメリカのセレブのトレンド急上昇中のCold Plunge(チラー浴槽：冷水浴機)を設置したい

2. 100℃サウナ＋水温1℃の超冷水浴の「超交代浴(1*)」でトトノイは新たな次元へ！

3. 日本の家屋事情を考慮し、幅73cmで設計

4. 企画・設計はスポーツトレーナーとして活躍し、自身も冷水浴実践者である理学療法士、鍼灸師、医学博士が実施し、エビデンスに基ずく製品開発

5. 水温1℃から45℃まで設定可能。冬場は温浴装置として使用可能

6. フィットネスジムからご家庭まで。100V(*2)電源と水があれば置くだけ。の簡単設置









■「PlungeX(*3)」とは？ ── 一台で“冷水浴”と“温浴”を実現

「PlungeX(プランジエックス)」は、サウナ後のアイスバスやアスリートのクールダウン、リラクゼーション入浴、免疫機能向上、アンチエイジング、美容、自己能力の向上など、幅広いシーンでの温冷療法に対応する多機能浴槽です。





水温1℃で超冷水浴





＜最大の特徴は、次の3点に集約されます。＞

(1)【水温1℃～45℃を自由に設定可能】

独自開発の冷却・加温システムを搭載し、冷水1℃のアイスバスから、温浴45℃まで、ユーザーの好みに応じて温度調整が可能です。設定はディスプレイから簡単に行え、温度変化もスムーズ。

※業務用サウナやジムでの使用にも耐える冷却・加温能力を確保しています。





(2)【浴槽と冷温装置を一体化】

一般的なチラー機器は、浴槽とは別に設置する必要がありますが、PlungeXはチラー・加温機能を内蔵した一体式構造。

そのため、設置スペースを最小限に抑えながら、高性能な温度制御が可能です。日本の賃貸住宅やジム、更衣室にも導入しやすいサイズ設計(幅73cm奥行き140cm)。





(3)【“ととのう”を科学的にデザインした深型浴槽】

水深110cmの深型構造は、下半身をしっかり水圧で包み込み、効果的な血流促進・副交感神経優位化を促します。温冷交代浴において重要な「温度差×水圧×姿勢」が、医学的根拠に基づいて設計されています。





オリジナルチラー機





■開発者：佐藤 啓壮 ── 医学的知見から生まれた超交代浴

この製品の企画・設計を手がけたのは、佐藤 啓壮(さとう・けいそう)氏。理学療法士・鍼灸師・医学博士として、これまで延べ20年以上のアスリートや慢性疼痛患者にリハビリ・ケアを行ってきた専門家で、フィンランドの大学との共同研究歴が有り、その際に体験したサウナ後に凍った湖面で冷水浴を行うAvanto(アヴァント)を体験し、水温0.2℃～0.4℃の冷水浴の虜に。今回の製品を企画・設計しました。





佐藤氏は、サウナと冷水浴の生理学的効果に注目し、交感神経と副交感神経のスイッチを意図的に制御する“超交代浴”の実践的理論を構築。今回の「PlungeX」は、まさにその知見を機器に落とし込んだ集大成といえます。









■会場限定配布！『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版

今回のアスリートパフォーマンス出展に合わせて、佐藤氏が執筆した書籍『トトノウ超交代浴入門──科学で読み解く、温冷交代浴で“ととのう”パフォーマンス向上法』の特別抜粋版冊子(非売品)を会場にて限定無料配布いたします。冷水浴に抵抗のある日本人へ、自身の実践経験と科学的エビデンスを織り交ぜた読み物になっています。

本書では、温冷浴の最新研究、メカニズム、実践手順、温度の目安、トトノイのフィジカル、メンタル効果などが科学的エビデンスに基づいて分かりやすく解説されています。

特に、アスリート、サウナー、温冷刺激に興味のあるトレーナー・治療家にとっても、これから冷水浴を始めたい超初心者にも極めて実践的な知識が詰まった1冊です。





超交代浴入門表紙2026





■「PlungeX」はこんな方におすすめです

サウナ後に本格的な冷水浴を自宅で行いたい方

運動後や筋肉痛時のセルフケアをしたい方

超交代浴入浴でストレス軽減や睡眠改善を図りたい方

温冷交代浴を本格的に導入したいトレーナー・治療家

美容やアンチエイジングを目的とした“温冷美容”に取り組みたい方









【PlungeX(プランジェックス)仕様】

サイズ ：幅 73cm／奥行き 140cm／高さ 120cm

重さ(乾燥重量) 約180kg／水量 約450L

電源 ：100V(50／60Hz)15A

設定可能温度 ：1℃～45℃(設定温度に達した後は、自動で設定水温で維持)

冷却能力 ：2.7KW

消毒方式 ：オゾン殺菌、カートリッジフィルター

認証 ：PSE、CE、IPX4

冷却時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から5℃まで冷却する場合、約7時間

加温時間 ：目安として室温28℃で水温25℃から43℃まで加温する場合、約1.5時間

公衆浴場法対応：可(別途申請、及び部品追加が必要。詳しくはお問合せを)









■展示会情報(スポーツチーム・アスリート向け総合展示会)

URL ： https://www.sportsexpo.jp/ja-jp.html

会期 ： 2026年4月15日(水)～4月17日(金)

会場 ： 東京ビッグサイト 南展示棟 ブース番号：3-29

ブース名： SaunaHax(サウナハックス)/ PlungeX

内容 ： PlungeX実機展示、デモンストレーション(水温1℃)

特典 ： 『トトノウ超交代浴入門』特別抜粋版の無料配布(先着順)









■お問い合わせ

製品や導入、出展に関する詳細・お問い合わせは下記までご連絡ください。

詳しくは info@saunahax.com までお問い合わせください。





ホームページ： https://www.saunahax.com

Facebook ： https://www.facebook.com/saunahax

Instagram ： https://www.instagram.com/saunahax

※SaunaHax、及びサウナハックスは商標(6521882号)取得済です。PlungeX(プランジェックス)、及び超交代浴は商標登録出願中です。









■会社概要

商号 ： 株式会社ライフ

代表者 ： 藤塚直人

所在地 ： 〒503-0801 岐阜県大垣市和合新町1丁目15番地 中村第3ビル1階

設立 ： 2016年10月

事業内容： 建築・リフォーム

資本金 ： 2,800万円

URL ： https://saunahax.com









*1 「超交代浴」は商標登録出願中

*2 アース必須

*3 「PlungeX(プランジェックス)」は商標登録出願中