【新商品】【今日から使える】Google Pixel 10a対応 新製品発売のお知らせ【レイ・アウト】

Google Pixel 10a専用アクセサリー

ハイブリッドケース

黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケースです。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、端末本来の美しさを活かします。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】クリア 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 【売価】1,870円（税込み） 【型番】RT-GP10ACC22/CM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10acc22_cm?variant=47130010878130

ハイブリッドケース リング付き +MagSafe

黄ばみにくいポリカーボネート素材を背面に使用したハイブリッドケースです。表面硬度が5Hでキズがつきにくく、背面にはスタンドとしても使える便利なリングを搭載しマグネットアクセサリーの使用が可能です。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】クリア 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート、アクリル、アルミニウム合金 【売価】3,520円（税込み） 【型番】RT-GP10ACC23/CM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10acc23_cm?variant=47130010976434

ソフトケース 精密設計 フレームメッキ

全体を柔らかいTPU素材で仕上げ、衝撃吸収性に優れ、艶のあるメタリックな光沢感が魅力なソフトケースです。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】クリア / ブラック / ピンクゴールド 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂 【売価】 クリア : 1,540円（税込み） ブラック / ピンクゴールド : 2,090円（税込み） 【型番】 クリア : RT-GP10APFC2/CM ブラック : RT-GP10APFC2/BM ピンクゴールド : RT-GP10APFC2/PGM

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10apfc2_cm?variant=47130012909746

ハイブリッド タフケース Puffull +レンズガードリング

衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】ブラック / グレー / ブルー 【素材】熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート 【売価】2,200円（税込み） 【型番】 ブラック : RT-GP10ACMD1/B グレー : RT-GP10ACMD1/GR ブルー : RT-GP10ACMD1/A

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10acmd1_b?variant=47130011402418

ソフトケース 精密設計 フレームメッキ +リング

艶やかなメタリック調のフレームがアクセントになり、華やかな印象をプラスするソフトケース。背面のリングは、落下防止やスタンドとしても使える便利なつくりです。柔軟性のあるTPU素材を使用し、端末にやさしくフィットします。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】ブラックゴールド / ホワイトゴールド 【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂、アルミニウム合金 【売価】2,200円（税込み） 【型番】 ブラックゴールド : RT-GP10ATRE/BG ホワイトゴールド : RT-GP10ATRE/WG

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10atre_bg?variant=47130013499570

ハイブリッドケース maru Pietra

さらさらとしたマットな質感で、指紋が目立ちにくいハイブリッドケース。落ち着いたくすみカラーが、端末に上品な印象をプラスします。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】マットブラック / マットホワイト / カーボンブラック 【素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂 【売価】 マットブラック / マットホワイト : 2,310円（税込み） カーボンブラック : 2,420円（税込み） 【型番】 マットブラック : RT-GP10AK6TB/MB マットホワイト : RT-GP10AK6TB/MW カーボンブラック : RT-GP10AK6TB/CBB

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10ak6tb_mb?variant=47130012713138

手帳型レザーケース

衝撃に強く、カード3枚収納可能、日常使いに便利な多機能手帳型ケースです。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。

【対応機種】Google Pixel 10a 【カラー】ブラックレッド / レッド / ダークネイビー / ベージュ 【素材】合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット 【売価】2,750円（税込み） 【型番】 ブラックレッド : RT-GP10AELC1/BR レッド : RT-GP10AELC1/R ダークネイビー : RT-GP10AELC1/DN ベージュ : RT-GP10AELC1/BE

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10aelc1_br?variant=47130011730098

ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 指紋認証対応

表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。 ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,320円（税込み） 【型番】RT-GP10AF/SCG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10af_scg3?_pos=1&_sid=f2b74fada&_ss=r?variants=47130012352690

◼︎ブルーライトカット高透明タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,980円（税込み） 【型番】RT-GP10AF/SMG3

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10af_smg3?_pos=1&_sid=48c272854&_ss=r?variants=47130012483762

ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き 硬度10H 指紋認証対応

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しないキット付きのガラスフィルムです。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見えます。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,870円（税込み） 【型番】RT-GP10AFK3/SCG

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10afk3_scg?_pos=1&_sid=a6275c732&_ss=r?variants=47130012680370YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gu-aUQjNLE0

ガラスフィルム 全面保護 硬度10H 指紋認証対応

美しい高透明仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見えます。画面全体を保護し衝撃や傷から守ります。

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】ガラス・シリコン糊 【売価】 1,870円（税込み） 【型番】RT-GP10AF/SCG2

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10af_scg2?_pos=1&_sid=6fb0f4a3f&_ss=r?variants=47130012254386

PETフィルム 抗菌 抗ウィルス 指紋認証対応

◼︎高透明タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】PET・シリコン糊 【売価】 880円（税込み） 【型番】RT-GP10AF/A1

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10af_a1?variant=47130011893938

◼︎反射防止タイプ 【対応機種】Google Pixel 10a 【素材】PET・シリコン糊 【売価】 880円（税込み） 【型番】RT-GP10AF/B1

https://www.ray-out.co.jp/products/rt-gp10af_b1?variant=47130012057778YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=9OyQQMNnk6kInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DVfgsaGiVN_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==/

【お問い合わせ先】

株式会社レイ・アウト 住所：〒104-0043 東京都中央区湊3丁目3番2号 前田セントラルビル2F TEL: 03-6733-1394 FAX: 03-6745-7694 Email: products@grow-holdings.com 公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/ （一般の皆様） https://www.ray-out.co.jp/pages/contact （企業様） WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact ※本製品に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 ※本製品には製品内容に記載された以外の物は同梱されていません。 ※製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。