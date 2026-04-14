【天丼・天ぷら本舗 さん天】4/16（木）～「桜海老と国産さよりフェア」を開催！

SRSホールディングス株式会社桜海老と国産さよりフェア

サトフードサービス株式会社（本社・大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長・杉本 貴之）が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年4月16日（木）より「桜海老と国産さよりのフェア」を開催します。桜海老のかき揚げは、サクサクの食感と香ばしい風味をお楽しみいただけます。また、国産さよりの天ぷらは梅肉を合わせることで旨味を感じながらさっぱりとお召し上がりいただけます。

桜海老と国産さよりフェア開始に伴い、フェア4種のいずれかをご注文でセットのミニ麺が100円引き（定食の場合は汁物を＋10円でミニ麺に変更していただけます。）となるキャンペーンを実施いたします。

天丼・天ぷら本舗 さん天では、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得な天丼を、いつでも揚げたてでご提供できるよう取り組んでまいります。

■新商品のご紹介

春の大海老天丼春の大海老天丼 1240円（税込）

桜海老のかき揚げに大海老天が2本とボリュームたっぷりの定食です。国産さよりの天ぷらは梅肉のせと、大葉巻きの2種類あり、それぞれ違った風味をお楽しみいただけます。

また、最後は出汁茶漬けセット（税込100円）でお召し上がりいただくこともおすすめです。

桜海老のかき揚げそば桜海老のかき揚げそば 790円（税込）

サクサクの食感の後に、温かいお出汁がしみ込んだかき揚げはいかがでしょうか。シンプルに桜海老の風味を味わいたい方におすすめの一品です。追加の単品注文で国産さよりの天ぷらをのせてみたり、セットで天むすを注文したり、ぜひ様々な楽しみ方でお召し上がりください。

■販売商品 桜海老のかき揚げと国産さよりの春天丼 940円（税込）

桜海老のかき揚げと国産さよりの春天ぷら定食 1240円（税込）

桜海老のかき揚げと国産さよりの春天ぷら盛合せ 840円（税込）

春の大海老天丼 1240円（税込）

春の大海老天ぷら定食 1540円（税込）

春の大海老天ぷら盛合せ 1140円（税込）

桜海老のかき揚げそば・うどん 790円（税込）

※お持ち帰りもご利用いただけます。（一部商品を除く）

■販売期間 2026年4月16日（木）～2026年5月13日（水）

※場合により早期終了する場合がございます。

■対象店舗 天丼・天ぷら本舗 さん天全店

※長居駅前店では売価が異なります。

■お得なキャンペーンも同時開催！

桜海老と国産さよりのフェア開催に伴い、フェア4種のいずれかをご注文でミニ麺セット（定食の場合は汁物のミニ麺変更）をお得に利用いただけるキャンペーンを実施いたします。この期間にお得なセットをお召し上がりください！

【キャンペーン内容】

・対象商品：フェア商品の天丼・定食（テイクアウト除く）

・キャンペーン期間：2026年4月16日（木）～2026年4月22日（水）

・内容：ミニ麺セットを100円引きの「200円」で販売いたします。

定食の場合は汁物を＋10円でミニ麺に変更いただけます。

テイクアウトは公式アプリのモバイルオーダーがお得！

天丼・天ぷら本舗 さん天の公式アプリならお持ち帰りをアプリから予約でき、事前会計も可能です。

事前会計を行えば、お店では並ばずに、商品の受け渡しのみを行います。

（予約のみで店頭での会計も可能です。）

さらに、今ならモバイルオーダー専用30円引きクーポンをプレゼントしております。

※天丼・天ぷら本舗 さん天公式アプリのクーポンご利用には、お客様の会員登録が必要です。

※モバイルオーダーのみご利用の場合は、アプリのダウンロードや会員登録なしてもご利用いただけます。

天丼・天ぷら本舗 さん天について

アプリダウンロードはこちら :https://sato-res.com/santen/app/

天丼・天ぷら本舗 さん天は「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに、早い・お得・熱々をコンセプトとした、天丼・天ぷら専門店です。

いつでも揚げたての天丼をお値打ち価格で提供できるよう、独自開発の粉・タレ・厳選食材に工夫をこらし、味・品質・揚げたてにこだわっています。季節感があり、ボリュームたっぷりでお得なメニューが魅力となっており、揚げたてサクサクの天ぷらは主食としてもおかずとしてもテイクアウトでもご利用いただけます。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式ホームページ https://sato-res.com/santen/

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式X https://x.com/TendonTempuraST

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式Instagram https://www.instagram.com/tendon_tempura_st/

SRSグループについて

天丼・天ぷら本舗 さん天 店舗外観

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com/)

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