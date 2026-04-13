“推し睡眠”アイテム募集！OZmallユーザーが選ぶ「ウェルネスアイテム総選挙　睡眠部門」開催決定！

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治)が運営する「OZmall(オズモール)」(会員500万人)では、2026年6月に“睡眠”をテーマにしたユーザー参加型企画「ウェルネスアイテム総選挙 睡眠部門(仮称)」を開催致します。本企画では、OZmall上で睡眠アイテムを掲載、ユーザー投票を行い、2026年7月下旬に結果発表を行う予定です。これに先立ち、睡眠アイテムを取り扱うメーカー様からの自薦エントリーを募集致します。奮ってご応募ください。

■参考：2024年掲載 ウェルネスアイテム総選挙 https://www.ozmall.co.jp/beauty/feature/39719/

■OZmall「ウェルネスアイテム総選挙 睡眠部門」とは？

OZmall上でメーカーやOZmall編集部の“推し睡眠”アイテムを掲載し、OZmallユーザーに1番気になるアイテムに投票してもらうユーザー参加型の企画です。ついつい同じもの、ヒット商品、ベストセラーを選びがちなユーザーに対して、「次に気になるもの・買いたいもの」を投票してもらうことで、自分ごと化しながら新しい商品を知り、次に購入したい商品と出会うきっかけを提供します。

■募集概要

・募集期間：2026年4月13日（月）12:00～4月27日（月）23:59

※応募多数の場合、予定よりも早く締め切る可能性がございます

・対象：睡眠関連商品を取り扱うメーカー様（ブランド担当者様）

・対象商品：

- 睡眠ジャンルに該当する商品

※スキンケア・ヘアケア商品は対象外とし、ガジェット、寝具、香りアイテム、飲み物、サプリなど睡眠の導入や質に関係する商品が対象となります。

※2025年12月開催の「あったかアイテム部門」、3月開催の「スキンケアアイテム部門」に掲載された商品は対象外となります。（エントリーして掲載されていない商品については対象となります）

- 発売済み商品の場合：過去1年間（2026年4月以降）に販売実績がある睡眠関連商品

- 未発売商品の場合：2026年7月30日（木）までに販売（先行販売含む）が開始される睡眠関連商品

※ネット限定・店舗限定商品もエントリー可能です ※価格の制限はありません

・優先掲載条件：

対象商品であればエントリーいただけますが、下記条件に該当する商品を優先的に掲載させていただく予定です。

- 売上・販売個数のいずれかのカテゴリで1～3位に選出されていない商品

- 過去、アワード等の受賞歴がない商品

・注意点：

- 同ブランド内、同シリーズ内での複数商品エントリーは不可となります（容量違い、味違いなど不可）

※ 1ブランド、1シリーズにつき1商品のエントリーとさせていただきます

※エントリーいただいたアイテムの中から、編集部の選定により掲載アイテムを決定致します。すべてのアイテムが掲載されるわけではございませんので、あらかじめご了承ください

■結果発表

・投票期間：2026年6月中旬～2026年7月上旬（予定）

・結果発表：2026年7月下旬予定

■応募方法

下記フォームより、必要事項を記入のうえご応募ください。

https://www.ozmall.co.jp/enquete/IndexTalkappi.aspx?id=3307

■応募ステップ

1 応募フォームより該当アイテムをエントリー

2 掲載のご連絡

掲載依頼する場合のみエントリー〆切（4/27）より10営業日程度後に登録いただいたメールアドレス宛へご連絡致します

3 ＜掲載メーカー様＞期日までにアンケート回答と該当アイテム写真納品

4 ＜掲載メーカー様＞期日までに初校等のご確認→「ウェルネスアイテム総選挙 睡眠部門（仮）」記事掲載

そのほかのOZmallのヘルスケア企画 『わたしの保健室』

【『わたしの保健室』とは？】

女性が気軽に通える！大人のための"保健室"

毎日がんばる女性にプチ不調や悩みはつきもの。そこで腸活、オーラルケア、睡眠などみんなが気になるヘルスケアのお悩みをピックアップ！ 悩みのメカニズムや解決法、取り入れたい習慣などを専門家やプロのお話しとともにご紹介。自分のココロとカラダに向き合って、ポジティブに過ごそう。

■“OZmallビューティ”アカウントでも情報発信しています。

Instafram：https://www.instagram.com/ozmall_beauty/

X：https://x.com/ozmall_beauty

◆OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp

1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタート。今年30周年を迎えた、「信じられる、ときめきだけ。」を届けるおでかけメディアです。独自の編集力を活かした特集や、レストラン・ホテル・ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員500万人に支持されています。

◆お問い合わせ先 スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp

◆PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d607-2141-97fdbdf81619ee7484918f60ebc06310.pdf