「デジライト」がAIO・LLMO診断＆レポート機能を新搭載、SEOからAI検索最適化まで一気通貫で対応

株式会社デジタルトレンズ

株式会社デジタルトレンズが提供するSEO分析プラットフォーム「デジライト」は、AIO（AI Overview）分析・LLMO（大規模言語モデル最適化）分析機能の提供を開始しました。

ChatGPT・Gemini・Perplexityなど生成AI経由の情報収集が急速に拡大する中、従来のGoogle検索だけを対象としたSEOでは、十分な集客を維持できない時代が到来しています。

デジライトは、SEOとAIO・LLMO対策をひとつのプラットフォームで完結できるAIツールとして、企業様から個人事業主様まで全ての方を支援いたします。

デジライトの新機能 AIO・LLMO分析でできること



デジライトの新機能は、「AIに選ばれるコンテンツ」にするために何が足りないかを可視化・改善できるツールです。

AIO（AI Overviews）診断

AIO分析では、主に以下のことが可能です。

- Google AI Overviewsへの掲載状況・被引用状況の確認- Google AI Overviewsで自社がどのように言及されているかを確認

デジライトのAIO分析では、自社がどのキーワードでAIに引用されているかを可視化し、自社コンテンツに何が足りないかを具体的に把握することができます。

LLMO診断

LLMO分析では、主に以下のことが可能です。

- ChatGPT・Geminiにおける自社ブランド言及状況を調査- LLMが回答を生成する際に参照しやすいコンテンツ構造・専門性指標の診断- E-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）観点でのコンテンツ評価- 被引用を促進するため、被リンク先の自動提案

AIの回答結果や参照URLから逆算した根拠を分析し、現状の露出状況や掲載順位を把握できます。

どのようなコンテンツを用意すべきか、どの第三者メディアに自社が言及される必要があるかまで具体的に分析します。

LLMOレポート



モニタリングしたいプロンプト（質問）と言及されたいキーワードを設定するだけで、ChatGPT・GeminiなどのAIからの言及率を継続的に計測できます。

単日の引用状況だけでなく、月単位での言及率推移もモニタリングが可能です。

AIの回答は事前学習データやRAGによるリアルタイム検索から確率的に生成されるため、自社が言及されているかどうかは一度確認しただけでは判断できません。

デジライトのLLMOレポートでは、継続的な計測データをもとにAI検索における自社ブランドの露出傾向を正確に把握し、改善施策の効果検証まで一貫してサポートします。

検索順位を最速で上げるならデジライト



デジライトは、競合分析・記事作成・順位管理を一気通貫で行えるSEO分析プラットフォームです。



今回のAIO・LLMO分析機能の追加により、Google検索から生成AI検索まで、あらゆる検索体験に対応した「次世代SEOツール」へと進化しました。

デジライトの主な機能

デジライトの主な機能は、AIO・LLMO分析の他にもたくさんあります。



以下で紹介いたします。

- 構成案作成競合調査

上位10サイトの見出し・キーワード・文字数を自動分析し、最適な構成案をAI提案

- SEO出典付きAI記事作成

Web上の信頼情報源を元に出典明記付きの高品質記事を自動生成

- 記事リライト分析

既存記事のコンテンツギャップをAIが検出し、具体的な改善案を提案

- 新規キーワード発見

Search Consoleの連携で未対策キーワードを自動抽出

- ページ一括診断

タイトル・メタディスクリプション・H1をURLリストから一括チェック＆改善案生成

- 重複ページ調査

カニバリゼーションの疑いがあるページを自動リストアップ

- 順位チェック

キーワード順位を毎日自動取得し、施策効果をグラフでトラッキング



競合分析からキーワード調査、記事作成、順位管理まで、SEO対策に必要な一連の作業をデジライト一つで完結できます。

複数のツールを使い分ける手間をなくし、データにもとづいた効率的なコンテンツ運用を実現します。

デジライトの導入実績



デジライトの料金プラン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160874/table/14_1_440252511a55a5ad4ca61535126cb8c4.jpg?v=202604130551 ]

ここでは、デジライトの料金プランについて説明します。

※ポイント制。プランごとに毎月ポイントが付与され、機能ごとに消費します。

※AIO・LLMO分析機能の詳細はお問い合わせください。

今すぐ無料で試す：https://digi-write.jp/register

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160874/table/14_2_fec339d4f8b6a4c2533da9f231d9cdf9.jpg?v=202604130551 ]