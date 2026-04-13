効率的な腕の動きのサポートとUV対策を両立「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を4月14日より新発売！

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、持続冷感に特化した「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」に手の甲までカバーし、UV対策範囲をさらに拡大したアイテム「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を、4月14日（火）より新たに発売いたします。

▲新たに発売する「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」

■ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION 発売の背景

近年、夏場の暑さは年々厳しさを増す中、屋外スポーツでは熱中症対策に加え、紫外線による身体への影響を抑える対策の重要性が高まっています。

気象庁の観測データによると、皮膚の日焼けを起こす作用を考慮した紅斑紫外線量は、4月から急激に増加し、6～8月にかけて高い水準で推移しています。※1

また、紫外線量が多い環境下では、皮膚の免疫反応が正常に働きにくくなることからパフォーマンスの低下につながる可能性が指摘されています。※2

こうした背景から、紫外線対策を兼ね備えたアイテムとして、アームスリーブを取り入れる方が増えています。

ザムストは、近年の酷暑を踏まえ、2022年に持続冷感機能を備えた「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」を発売し、ご好評をいただいてきました。

一方で、紫外線量の増加時期の早まりやランニングなど屋外スポーツが広がる中で、従来のアームスリーブでは紫外線対策が十分に行き届かないケースも見られるようになり、より広範囲のUV対策を求める声が寄せられていました。

そこで今回、機能性と快適性はそのままに、UV対策範囲を手の甲まで拡大し、夏場のランニングをはじめとするスポーツシーンやスポーツ観戦をサポートする製品として、「ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION」を新たにラインアップする運びとなりました。

※1）気象庁：「日積算紅斑紫外線量の月平均値（1997年～）(https://www.data.jma.go.jp/env/uvhp/cie_monthave_tsu.html)」

※2）：ザムスト「スポーツ選手の日焼け・紫外線対策｜パフォーマンス低下を防ぐには(https://www.zamst-online.jp/brand/supporter/48654/)」

■新機能

手の甲までカバーすることでUV対策の範囲を拡大

手の甲までカバーするロング設計を採用することで、日差しが当たりやすい部位まで、UV対策を強化しました。

また、サムホール部分をシームレス仕様とすることで、装着時の違和感を軽減し、ストレスなく装着することができます。

「ザムスト アームスリーブ COOL EDITION」の特長はそのまま

特長1.TASTEX(R) COOL-EXによる涼感加工

TASTEX(R) COOL-EXは、水分に反応し涼感をもたらす天然成分キシリトールを配合しています。キシリトールの吸熱反応、爽快感、保湿効果による快適な装着感が期待できます。

TASTEX(R) COOL-EXはタナテックスケミカルズ社の登録商標です。

特長2.持続冷感に特化

接触冷感とは異なり、水分（汗）を吸収し生地自体の温度が下がることで冷感をもたらします。水分がある限り冷感が持続します。

特長3.段階着圧設計と筋振動抑制機能

手首から上腕にかけて圧力を段階的に弱める設計で腕全体をサポート。また、腕全体を圧迫することで、疲労につながる筋肉の無駄な揺れを抑えます。

特長4．伸縮素材ライクラ(R)ファイバーを採用

優れた伸縮性を持つ繊維、ライクラ(R)ファイバーを採用し、快適なフィット感とサポート力を提供します。

※ライクラ(R)（LYCRA(R)）は The LYCRA Company の商標です。

■ザムスト アームスリーブ ロング COOL EDITION 製品情報 https://www.zamst-online.jp/SHOP/38587.html(https://www.zamst-online.jp/SHOP/38587.html)

発売日（ザムスト公式オンラインショップ）：2026年4月14日（火）

※店舗での発売は20日（月）より出荷を開始し、順次発売となります。

希望小売価格：3,498円（税込）

サイズ（適用範囲：上腕の太さ）：SS：19～23（21）cm

S：22～26（24）cm

M：25～29（27）cm

L：28～32（30）cm

値が2サイズをまたがった場合は（）内のサイズの中心に近い方をお選びください。

1箱入数：1セット（両腕入り）

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst-online.jp/brand/partner/(https://www.zamst-online.jp/brand/partner/)

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントンなど、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、佐々木千紘、宮部藍梨

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、寺嶋恭之介、岡田大河、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛、岸田行倫 / フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）