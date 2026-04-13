子どもが自分で乗り降りしやすい。低座面設計のR129適合ジュニアシートが登場｜エールべべ

株式会社カーメイトGWや帰省などのお出かけに、スムーズな乗車をサポート

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、ベビー用品ブランド「AILEBEBE（エールベベ）」より、“スッと乗れて、スッと降りられる”をコンセプトとした、R129適合ジュニアシート「エールべべ・スット」を3月18日（水）に発売しました。約60mmの低座面設計により、お子さまの自主的な乗り降りをサポート。腰ベルトガイドの高さも抑えることで、万が一の衝突時にはシートベルトが骨盤を適切に拘束し、腹部にかかりにくい構造とするなど、安全性にも配慮しました。コンパクトながら、成長しても肩回りが窮屈になりにくいロングユース設計です。詳細は以下をご覧ください。

製品特長

1．お子さまが自分で乗り降りできる、低座面設計とスッキリ形状

本製品は座面高を約60mmに設計。また、腰ベルトガイドの高さや背もたれの立ち上がりを抑え、サイドをすっきりとした形状にすることで、お子さまの自主的な乗り降りをサポートします。

2．安全性を考慮したローポジションのベルトガイド

低位置に設けた腰ベルトガイドが、シートベルトのずれ上がりを抑制。これにより、シートベルトを正しい位置で使うことができ、万が一の衝突時にも骨盤を適切に拘束することで、腹部にかかりにくい設計としています。

3．成長期の体に寄り添う、安全と快適を両立したシート設計

・ヘッドプロテクション

ヘルメットなどに使用される衝撃吸収力の高い発泡材を採用し、衝突時の頭部への衝撃を軽減。頭の形に沿ったくぼみと、奥行約160mmの深さにより、寝ているときも頭部が倒れにくく安定したホールド感を実現しました。

・背もたれ

肩幅部分は最大約400mm※。乗車中の腕の動きを妨げにくく、成長して体が大きくなってもゆったり座れるワイド設計に。

※ヘッドレスト最上段

・座面

緩やかな曲面が太もも裏を支え、前方へずれにくく、自然な乗車姿勢を維持します。

・高密度クッション

座面に密度の高いウレタンクッションを採用し、安定した座り心地をサポート。長期間使用してもへたりにくい素材となっています。

4．通気性と肌触りのよいメッシュ生地で蒸れを軽減

座面に11個、背もたれに282個の通気孔を配置。さらに、通気孔と車両シートの間に隙間を設け、熱や湿気を逃すことで、蒸れやすい背中やお尻を快適に保ちます。また、頭部・背もたれ・座面には、通気性とクッション性に優れた「ファインメッシュWラッセル」生地を採用。メッシュ構造でありながら目が細かいため、ゴミくずが入りにくく、爪なども引っかかりにくい素材です。

5．車内空間を圧迫しないコンパクトフォルム、折り畳み可能＆軽量で持ち運びも簡単

製品幅440mmの省スペース設計を採用。使用しないときは折り畳むことができ、6.7kgの軽量で持ち運びも簡単です。さらに自立式のため、玄関やトランクにもすっきりと収納可能。カーシェアやレンタカーでの使用にもおすすめです。

収納スペースは約1/3

6．利便性を高める便利な機能

・約115°まで背もたれを倒せる角度調節機能

・成長に合わせて高さを調節できる、12段階ヘッドレスト調節

・洗濯機使用可能。汚れが気になるパーツだけの部分洗いも可能

・左右で使えるマルチカップ付き（下写真）

マルチカップは1個付属

［製品紹介 YouTube動画］

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gyy4RmE2To4 ]

★詳細は「エールべべ・スット」製品(https://ailebebe.jp/products/sutto.html)サイト(https://ailebebe.jp/products/sutto.html)よりご確認ください。

製品スペック

オフブラック（JF210）オフホワイト（JF211）

・製品名（品番）

エールべべ・スット オフブラック（JF210）

エールべべ・スット オフホワイト（JF211）

・発売日：2026（令和8）年3月18日（水）

・価格：オープン

・使用条件：身長100cm～150cm

・年齢目安：3～12才頃

・製品サイズ：H605×W440×D436mm

（ヘッドレストを最も下げ、ISOFIXコネクタ部を収納し、かつ背もたれを一番起こした状態）

・製品質量：6,700g

・UN（ECE）R129/04 適合品

・3年間製品ロング保証（ https://ailebebe.jp/warranty.html ）

［取り付け可能座席］

・i-Size適合マークのある座席

・ISOFIX対応マーク（ISO/B2）のある座席

・汎用着席位置

※車両の条件によっては一部取り付けできない場合もあります。詳細は以下よりご確認いただけます（現在準備中）。

https://ailebebe.jp/faq_sutto.html

エールべべについて

「エールベベ」は、カーメイトのチャイルドシートブランドとして1999年にスタートしました。フランス語で翼を意味する"エール"と、赤ちゃんを意味する"べべ"を合わせ、天使をイメージした造語です。エールベベでは、ママパパにとってはストレスフリー、赤ちゃんにとっては安全・快適なチャイルドシートを今後も追求していきます。

関連プレスリリース・製品情報

［R129適合製品 プレスリリース］

・「エールべべ・パパットR2(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000017074.html)」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000017074.html)（2025年12月）

・「エールべべ・クルットスライド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000017074.html)」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000017074.html)（2024年10月）

・「エールべべ・パパットR(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000017074.html)」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000017074.html)（2023年4月）

・「エールべべ・クルットR ザ・ファースト2/グランス2(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000017074.html)」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000017074.html)（2022年12月）

・「エールべべ・クルットR(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000017074.html)」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000017074.html)（2021年12月）

［製品関連情報］

・「エールベベ」ブランドサイト(https://ailebebe.jp/)

・「エールべべ・スット」製品ページ(https://ailebebe.jp/products/sutto.html)

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1221

URL： https://ailebebe.jp/

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●プレスリリース記載の他社商標については以下ウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。