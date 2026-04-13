ロイヤルカナン、猫の健康に関する知識を啓発するキャンペーン「集まれ“うんち顔”コレクション」を実施

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフード および食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、猫の便の状態から健康状態を知ることの大切さを一人でも多くの人に知ってもらうことを目的とした、猫の「うんち顔」を募集するキャンペーン「集まれ“うんち顔”コレクション」を、2026年4月13日（月）から開始いたします。

ットオーナーは、猫の便が柔らかいことには敏感ですが、硬い便についてはあまり気にすることがなく、愛猫の便が硬すぎる状態だったとしても、それを通常の状態と誤認してしまうことが多々あります。猫が1日に必要とする水分摂取量は、体重1kgあたり約50mlが目安と言われている中、実際には十分な水分を摂取しない猫も多く、どうしても便が硬くなりがちです。

便が硬くなると、排便時に痛みを感じたり、通常より強く力んでいる可能性があり、猫にとっては不快な状態となってしまいます。こうした状態が続いてしまうと、猫は便秘がちになってしまい、食欲が低下するだけでなく、自力での排便ができなくなってしまう場合もあることから、猫のうんちは健康のバロメーターともいえます。

そこでこのたび、猫がうんちをするときのなんとも言えない可愛らしいうんち顔写真を広く募集しながら、猫の便の状態を意識することや、普段の便から猫の健康状態を意識していただくことを目的に本キャンペーンを実施いたします。

「集まれ “うんち顔” コレクション」では、投稿された愛猫のうんち顔への「いいね！」投票を募集し、多くの投票が集まった上位のうんち顔投稿者には、猫好きが喜ぶ素敵なプレゼントが授与されます。また、投稿した人の中から抽選で、投稿したうんち顔写真が掲載された週めくりカレンダーをプレゼント。さらに、自分の愛猫のうんちの状態を知ることができる「猫のうんち診断」や、猫のお腹の健康をサポートするロイヤルカナンの食事療法食製品を紹介し、愛猫の適切な栄養管理をサポートします。

本キャンペーンを通して、一人でも多くのペットオーナーが愛猫の便の状態に対する正しい知識を得ることにより、動物病院に相談に行ったり、便の状態に合わせた適切な栄養を備えたフードを選択するなど、猫の健康をサポートするこれからの一歩を踏み出していただくことを目指します。

■猫の健康に関する知識を啓発する「集まれ“うんち顔”コレクション」

猫たちのなんとも言えない愛らしいうんち顔。愛猫のそんなうんち顔写真を大募集します。キャンペーンページで集まった、たくさんの可愛いうんち顔は必見。投稿する人も、そうでない人も、「推しのうんち顔」写真にいいね！しましょう。投票上位８名様には、素敵なプレゼントが贈られます。また、全投稿者の中から、抽選で50名様に、投稿した写真が掲載された愛猫週めくりカレンダーがプレゼントされます。

キャンペーンサイトでは、投稿・投票だけでなく、猫の健康を知るための「うんち診断」コンテンツも用意されています。たくさんの「うんち顔」を楽しむだけでなく、猫の健康に関する知識も得ることができます。

【キャンペーン概要】

- 投稿期間：2026 年4月13日（月）10:00～2026年6月1日（月）17:00 まで- 投票期間：2026 年4月13日（月）10:00～2026年6月2日（火）17:00 まで- キャンペーンサイトURL：https://unchiface.com/- 投稿方法（詳細はキャンペーンサイトでご確認ください）- - Xからの投稿：公式アカウント（https://x.com/royalcaninjp）をフォローし、テーマに沿った投稿写真を引用リポストで投稿- - キャンペーンサイトからの応募：キャンペーンサイトのフォームに入力し、指示に従って投稿- 景品：- - 木彫りの猫（最上位3名様）ペットの木彫りを手掛けるじゅんごろうさんによるオリジナル木彫り じゅんごろうさんについて：https://www.instagram.com/10n.56/- - オリジナルイラスト（4位以降上位5名様）SNSなどで人気のイラストレーター「類さん」によるオリジナルイラスト 類さんについて：https://x.com/ruuiruiruirui- - 愛猫週めくりカレンダー（抽選で50名様）：投稿写真が掲載されたオリジナルの週めくりカレンダー

【参考製品情報：猫のお腹の健康をサポートする「猫用 消化器サポート 可溶性繊維」】

愛猫のスムーズな排便のためには、十分な水分や食物繊維などバランスよく摂取する必要があります。ロイヤルカナンは、便秘がちな猫のお腹の健康をサポートするための療法食も提供しています。「猫用 消化器サポート 可溶性繊維」は、便秘などの消化器疾患を呈する猫に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、高消化性の原材料を使用し、可溶性食物繊維の含有量を適切に調整しています。本製品は、特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とした、VDEC登録※1の食事療法食であり、獣医師の診断・指導のもとで、全国の動物病院※2、ロイヤルカナンの公式・認定オンラインストアおよび認定実店舗でお求めいただけます。

※1 VDEC（一般財団法人 獣医療法食評価センター）は、療法食の品質と適正使用を推進する非営利の第三者機関です。

欧州基準を参考に策定された評価基準に基づき、適合した製品には「VDECマーク（登録療法食マーク）」の表示が認められます。

※2 動物病院における本製品の取り扱いの有無は、かかりつけの動物病院へお問い合わせください

製品名：猫用 消化器サポート 可溶性繊維 （ドライ、ウェットパウチ）

規格：ドライ 500g/ 2kg/ 4kg、 ウェットパウチ 85g x 24袋入り

原産国：フランス

取り扱い：共立製薬株式会社

販売・発売開始日：全国の動物病院 （発売中）、ロイヤルカナン公式・認定オンラインストア （発売中）

https://portal.v.royalcanin.jp/

*本製品の取り扱いの有無はかかりつけの動物病院へお問い合わせください。食事療法食として、獣医師の診断・指導のもとでご購入いただけます。

ロイヤルカナン食事療法食の流通について

食事療法食は、ペットの診察をもとにした獣医師の推奨・栄養指導により、それぞれのペットの健康状態や治療中の疾病に合った栄養管理のためのフードを選択し、適切に与えることを意図して開発された製品です。ロイヤルカナンでは、食事療法食をこれまで以上に愛犬・愛猫の健康にとって適切に、かつ安心してペットオーナーの皆様にご購入いただけるよう、動物病院とペットオーナーの信頼関係の構築を100%実現する取り組みとして、ロイヤルカナンの食事療法食は、獣医師の診断・指導のもとで、動物病院、公式・認定オンラインストアおよび認定実店舗のみで販売しています。詳しくは特設サイト「ロイヤルカナン食事療法食VETSヘルスステーション（https://portal.v.royalcanin.jp/）」をご覧ください。

ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン ブランド（ROYAL CANIN(R)）を展開するロイヤルカナン社は、栄養学に基づいた犬と猫の健康において世界を牽引する企業であり、マース インコーポレイテッドの一員です。1968年、フランスの獣医師ジャン カタリー博士によって設立されたロイヤルカナンは、ペットの専門家との連携を通じて「ペットのためのより良い世界」というパーパス（存在意義）の実現を目指し、栄養と知識の限界を継続的に押し広げています。

ロイヤルカナンは、ブリーダーや獣医師などのパートナーと協力し、科学に基づいて個々の犬と猫のニーズにきめ細やかに応える栄養バランスのフードをつくるだけでなく、ペットの健康にとって大きなプラスとなる様々なツールやサービスを展開しています。ペット、人々、地球を尊重し、責任ある持続可能な方法でビジネスを実践しています。

世界120以上の市場で事業を展開し、400名以上の獣医師と栄養学の専門家を含む8,000名を超えるアソシエイト（従業員）が活躍しています。世界各地に15の工場、2つのペットセンター（イノベーションセンター）、1つの研究開発センター、そしてマースのネットワークから7つの研究所を運営しています。

また、日本をはじめヨーロッパ以外では、ユーカヌバ ブランド（EUKANUBA(TM)）を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするドッグフードブランドです。そして米国を拠点とする消費者直販のペットフード会社として急成長を遂げているNOM NOMの事業展開も行っています。

ロイヤルカナンに関する詳細： https://www.royalcanin.com/jp/(https://www.royalcanin.com/jp/)

ユーカヌバに関する詳細： https://www.eukanuba.com/jp/(https://www.eukanuba.com/jp/)

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト： https://royalcanin.jp/(https://royalcanin.jp/)