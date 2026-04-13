Amazonでベストセラーバッジを獲得したヘアケアブランド「Linon」、ガールズグループ 「ME:I」（読み：ミーアイ）をブランドアンバサダーに起用！

株式会社SOLIA

株式会社SOLIA（本社：東京都港区／代表取締役：西口征郎）が展開するヘアケアブランド「Linon（リノン）」は、2026年4月12日（日）より、今注目のガールズグループ「ME:I」（読み：ミーアイ）をブランドアンバサダーに起用し、新商品「Linon ストレートシャンプー&トリートメント」の発売に合わせた統合プロモーションを開始いたしました。

本プロモーションでは、楽曲タイアップやコンセプトムービーの制作、記者発表会の実施、SNS施策、店頭・ECでのコラボ展開など、多角的なコミュニケーションを展開してまいります。

■アンバサダー起用背景

Linonは『「かわいい」を仕込み、気持ちきらめく』というブランドコンセプトのもと、日常の中で自分らしくアップデートしていく女性たちを応援しています。

今回アンバサダーに起用したME:Iは、一人ひとりが個性を持ちながらも、パフォーマンスを通じて進化し続ける姿が多くの支持を集めており、その姿勢がLinonのブランドメッセージと強く共鳴することから、本起用に至りました。

１. 楽曲タイアップ／コンセプトムービーの制作

ME:Iの楽曲「Update ME」とタイアップしたコンセプトムービーを制作。

本楽曲は、「変わるのは今。自分史上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにした一曲。

ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所には「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられています。前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲です。

本楽曲は2026年4月13日（月）0時より配信開始いたしました。

また、本ムービーはSNSで実施された「4170回リポストキャンペーン」達成条件を満たした後、特設サイトにて公開しました。

ME:Iのダンスパフォーマンスとともに、Linonが提案する“ツヤめくストレートヘア”の魅力を表現します。

２. 公式TikTok投稿（4月13日（月）以降、順次）

ME:IメンバーそれぞれによるTikTokでのPR投稿を2026年4月13日（月）以降、順次公開予定。

各メンバーの個性を活かした形で、商品およびブランドの魅力を発信します。

３. 記者発表会の実施

「Linon ストレートシャンプー&トリートメント」の新商品発表会を開催予定。ME:Iによる「Update ME」のダンスパフォーマンスを初披露する他、スペシャルゲストに”美容通”として知られるお笑い芸人の「レインボー」池田直人さんにもご登壇いただき、商品の特徴である“ストレート”にちなんだトークセッションも行う予定。製品の特長と世界観を、リアルな体験として発信いたします。

４. SNSキャンペーン（4月17日（金）開始）

ME:Iのデビュー2周年に合わせ、「2周年おめでとうキャンペーン」を2026年4月17日（金）より開始。

Linon公式Xにて引用リポストキャンペーンを実施し、ユーザー参加型で盛り上がりを創出します。

５. コラボパッケージキャンペーン（5月下旬頃を予定）

ME:Iとのコラボ限定パッケージを2026年5月下旬頃より店頭、AmazonおよびQoo10にて販売予定です。

※詳細は後日リリース予定

■今後の展開

Linonは今後も、「かわいいを仕込み、気持ちきらめく」というブランドコンセプトのもと、日常の中で自分自身をアップデートしていく楽しさを提案してまいります。

ME:Iとの取り組みを通じて、ヘアケアの枠を超えた新たな体験価値を創出し、より多くの方にブランドの世界観をお届けしてまいります。

■Linonについて

Linon（リノン）は『「かわいい」を仕込み、気持ちきらめく』をコンセプトとしたヘアケアブランド。普段のヘアケアで自分らしい「かわいい」を仕込み、気持ちがきらめく日々を届けます。

SNSでも大きく反響を呼び、Amazonにてベストセラーバッジを獲得したスタイリング剤「リノン ロックオイル」をはじめ、「リノン モイストヘアミルク」「リノン スカルプクレンズブラシ」などインバス・アウトバス商品も取り扱うトータルヘアケアブランドとして成長し続けています。

▼公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/linon_jp_official/

X：https://x.com/linon_jp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@linon_jp

■SOLIAとは

「日常生活に彩りを提供し、人々の心を豊かにする」をビジョンとし、「2035年までに、日本を代表する消費財ベンチャー企業となる」ことをミッションとしている会社です。赤ちゃんとママのスキンケア「ALOBABY（アロベビー）」から事業をスタートし、ボディメイクブランド「AMBiQUE(アンビーク)」、ヘアケアブランド「Linon（リノン）」など複数のブランドを展開しています。

アロベビーは、国産オーガニックベビースキンケアブランドとして、全ラインナップ99%以上天然由来成分で商品を展開。販売開始から10年以上経過した現在も多くのユーザーに支持を得ています。アンビークはオールインワンプロテインを中心に一般ユーザーのみならず、筋肉ユーチューバーとして活動する著名な方々などにも愛用されています。

■タイアップソング

ME:I DIGITAL SINGLE “Update ME”

https://ME-I.lnk.to/UpdateME_STDL

■ME:I（ミーアイ）

ME:I(ミーアイ)は日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版 『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』 から誕生したガールズグループ。これまでの番組シリーズ最多となる1万4千人を勝ち抜いた個性豊かで実力者揃いのメンバーで結成。グループ名には 「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。

2024年4月に DEBUT SINGLE『MIRAI』でデビューし、2ND SINGLE『Hi-Five』、3RD SINGLE『MUSE』と3作連続で主要チャート1位を獲得。「第66回日本レコード大賞」で新人賞を受賞し、デビュー年に初出場した「第75回NHK紅白歌合戦」にて披露した「Click」はYouTubeで公開しているOfficial MVの再生回数とストリーミングの楽曲総再生回数が1億回を突破。大型ファッションイベントや音楽フェスにも多数出演し、2025年は自身初となるアリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"』(全国6都市13公演)を成功させ、12月には東京・有明アリーナでアンコール公演２DAYSを開催。

新曲「LとR」が、TBS・BS11にて2026年1月から放送中のTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期のオープニングテーマとUHA味覚糖の「特濃ミルク8.2」のTVCMタイアップソングに決定。2月にＮＴＴドコモのＴＶＣＭタイアップソング「Best Match」をデジタルリリース。4月19日からは地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』がフジテレビにて放送スタートする。

■会社概要

会社名：株式会社SOLIA

所在地：東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館10階

設立：2013年4月

代表取締役：西口 征郎

事業内容：ベビー・女性向けの国産オーガニックスキンケア・ヘアケア、健康食品の企画・販売