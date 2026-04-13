公開後1週間で200万円を達成！革新的な3WAY接続！ワイヤレス×USB×XLRダイナミックマイクmaono PD200W Hybrid

NA株式会社

「maono PD200W Hybrid」は、ワイヤレス・USB・XLRの3つの接続方式を統合したハイブリッド設計のダイナミックマイクです。2026年3月31日より「GREEN FUNDING」にてプロジェクトを開始し、わずか10分で目標を突破しています。その後も予想を上回る支援をいただき、開始1週間後で支援人数が100人超え、支援総額は目標の2,094％越えを突破しています。



●プロジェクトページ（GREEN FUNDING）

https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9302

●製品紹介動画

https://youtu.be/xI1MJzA0Lhg?si=n8cJ3msxPbmElgN8

クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」プロジェクト概要

「maono PD200W Hybrid」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にてプロジェクトを展開しており、わずか10分で目標を達成しています。1週間後で支援人数が100人超え、支援総額は目標の2,094％越えを突破し、大きな反響を集めています。

・プロジェクトページ：https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9302

・実施期間 ：2025年3月31日（火）～2026年4月30日（木）

・支援者特典：

１.支援者様全員に、約2,000円相当のXLRケーブルを無料プレゼント！

２.デスクトップスタンド版 25,980円を18,580円（28％オフ）

３.ブームアーム版 29,980円を20,880円（30％オフ）



※価格は税込です。

ただいま 東京・SHIBUYATSUTAYA／二子玉川蔦屋家電+ にて、「maono PD200W Hybrid」の展示が開始されております。お近くにお越しの際は、ぜひともお店まで足を運びくださいませ。

▪️SHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライコーナー」

展示期間：2026年3月24日(火)～4月6日(月)まで

展示場所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6

SHIBUYA TSUTAYA 4階 SHARE LOUNGE GREEN FUNDINGタッチ＆トライコーナー

最寄駅：JR、東京メトロ、東急渋谷駅から徒歩3分

アクセス方法の詳細はSHIBUYA TSUTAYAのホームページ(https://shibuyatsutaya.tsite.jp/facilities/)にてご確認ください。

▪️二子玉川 蔦屋家電＋

展示期間：2026年3月31日(火)～4月30日(木)まで

営業時間：10:00～20:00

展示場所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1F・2F

https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

最寄駅：東急田園都市線(東急大井町線) 二子玉川駅

支援者様からのコメント（一部抜粋）

クラウドファンディングの支援者からは、音質性能や使いやすさ、柔軟な接続方式に対して多くのポジティブなコメントが寄せられています。

「おしゃれな見た目ですね。でも機能性は損なっておらず、視覚的にもミュートや音量がわかりやすくていいですね。ノイキャンの質や音質も良いです。」

「1台で物事を完結できるのはとても良いですね。見た目も"ザ・マイク"って感じで良いですし、値段も安価ですね。」

「配信には色々と機材を揃えて準備をしないといけないイメージがあるので、そこの手間を省くことができるアイテムと考えると結構良さそうに見えました。マイク自体の音質は良いので魅力的に感じました。」

実機レビュー

世界中のクリエイターYouTuberからも高い評価が寄せられています。動画クリエイターのミッチー様はレビュー動画の中で、

「音質がいいで、ワイヤレスが便利すぎる。そして、アプリで音作りも簡単にできる」とコメント。

また、動画クリエイターのokamoto様は、

「配信、ゲーム、歌などの場面に応じたEQ切り替えもかんたんにできます。リバーブ量も10段で設定可能！」と評価しています。

こうしたレビューを通じて、本製品の柔軟性やクリエイター向け設計が広く紹介されています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=70RnIdyj6dA ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=EJjykVnBAzM ]

「maono PD200W Hybrid」が提供する新しい体験

maono PD200W Hybridは、クリエイターの録音環境をよりシンプルかつ効率的にするため、複数の革新的な技術を搭載しています。

革新１. 世界初※ ワイヤレス接続

スマートフォン、PC、タブレットなど複数デバイスにワイヤレスで接続可能。ケーブルに縛られない自由な録音環境を実現し、よりシンプルで快適な制作スタイルをサポートします。

革新２. デュアルマイク収録を実現

1台のレシーバーで2本のワイヤレスマイクを同時接続可能。独立2トラック録音に対応し、配線や機材構成を大幅にシンプルに。初心者でもすぐに使い始めることができます。

革新３. デュアルチャンネル収録に対応

ワイヤレスによるデュアルチャンネル収録に対応。2人の声をそれぞれ独立した音声トラックとして記録するため、後編集の負担を大きく軽減します。ポッドキャストやインタビュー、コラボ収録にも最適です。

革新４. カメラ直接接続で音声と映像を同時収録

カメラへの直接接続に対応し、マイク音声をそのままカメラに入力できます。これにより、収録時点で音声と映像の同期が可能になります。

※この機能を使用するには、Type-Cポートを搭載したカメラが必要です。

デスク周りを美しく整える、ミニマルデスク環境

近年、動画配信者やリモートワーカーの間では、機材の性能だけではなく「デスク周りの美しさ」も重視される傾向が高まっています。

,aono PD200W Hybridは、ワイヤレス接続とハイブリッド設計により、従来のマイク環境で必要とされていた複雑なケーブル配線や複数の機材を大幅に削減。

デスク周りを、よりシンプルで洗練された空間へと変えます。

ケーブルが少ないケーブルなデスク環境は、作業効率の向上だけではなく、配信画面や動画撮影時の見た目にも大きなメリットをもたらします。

Maono Technoloyについて

Maono（mɑnoʊ） はスワヒリ語で「ビジョン」を意味する，世界でベストセリングインターネットマイクブランドであり、Maono社の製品は世界153 か国で販売います。心地よいサウンド体験を提供するインターネットオーディオ製品の世界的なリーディングブランドになるという美しいビジョンを持って、Maonoは常にオーディオの専門家、インフルエンサー、ユーザーと協力して、未来の音楽・音声の可能性を追求し続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

Maono Technoloy

メールアドレス：naoffice367@gmail.com

公式サイト：https://www.maono.com/